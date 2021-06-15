Встреча Путина и Байдена: Как Женева готовится к приему высоких гостей

С одной стороны, этому швейцарскому городу не привыкать к приему высоких гостей и организации саммитов самых разных масштабов и уровней. С другой, встречаться будут лидеры двух сильнейших мировых держав – России и США. Фото: REUTERS

Женева в последние дни живет в режиме легкой суеты. С одной стороны, этому швейцарскому городу не привыкать к приему высоких гостей и организации саммитов самых разных масштабов и уровней. С другой, встречаться будут лидеры двух сильнейших мировых держав – России и США.

История советско-американских отношений помнит «дух Женевы», это определение даже вошло в историю после того, к в 1985 году в Женеве встретились Рейган и Горбачев.

Российско-американские встречи на высшем уровне затем проходили в Хельсинки, Праге, Ванкувере, Братиславе, столицах США и России. В Женеве Москва и Вашингтон не встречались больше трех десятилетий.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Почему именно Женева?

Швейцария – страна нейтральная. В качестве принимающей стороны встречи Путина и Байдена открыто рекомендовали себя Австрия и Финляндия и некоторые другие государства, но какие-то из них являются членами НАТО или других альянсов, другие – не в ладах с кем-то из участников саммита. Швейцария не присоединилась к западным санкциям против России, а скандалы, связанные с пресловутой банковской тайной, которую так мечтают раскрыть в США, тоже уже давно забыты.

Плюс Женева обладает уникальной инфраструктурой, ведь здесь расположена еще одна штаб-квартира ООН. Также и у России, и у США здесь есть свои представительства, и работающие в них дипломаты хорошо знают местные условия.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Российский президент прибудет в Женеву в среду утром, Байдена ожидают во вторник вечером. Присутствие «десантов» обеих стран-участниц уже ощущаются: в городском аэропорту стоят транспортные Ил-76 с российским триколором, а в направлении отеля Intercontinental, целиком забронированного американской делегацией, то и дело проносятся кортежи с мигалками.

Где пройдет саммит?

На старинной вилле Ла Гранж, расположенной в одноименном парке, с террас и из окон которой открывается потрясающий вид на Женевское озеро.

Фото: Алексей ОСИПОВ

В 1917 году имение было передан в дар городу его последним владельцем, Уильямом Фавром. Он был вице-мэром города, а в 1887 году основал Общество поддержки художников и любителей изящных искусств.

В парк можно попасть в любое время года, а вот вилла чаще всего стоит закрытой: город использует ее время от времени для проведения разного рода мероприятий.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Какие меры безопасности будут предприняты?

Территория вокруг парка Ла Гранж уже перекрыта и оцеплена. В парк уже невозможно зайти, по периметру он даже затянут колючей проволокой и закрыт высоким металлическим забором.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Фото: Алексей ОСИПОВ

Фото: Алексей ОСИПОВ

Фото: Алексей ОСИПОВ

«Виновников» таких неудобств для горожан мэрия называет прямо, указывая на специальных табличках даты введенных ограничений и имена высоких гостей, ради которых простым жителям придется немного потерпеть.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Изменено движение некоторых маршрутов городского транспорта, в некоторых кварталах, примыкающих к месту проведения саммита, до 18 июня запрещено проведение массовых мероприятий.

В «красной» городской зоне закрыты причалы для судов и лодок, запрещено передвижение по глади Женевского озера.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Работодателям предложено на время проведения саммита перевести сотрудников на удаленку, а женевцам и туристам – воздержаться от прогулок рядом с «красной зоной».

Кто и как будет охранять?

Кроме служб безопасности президентов России и США, осуществляющих их непосредственную охрану, на страже порядка будут стоять подразделения швейцарской полиции. Плюс Федеральное собрание страны постановило направить им на помощь 1000 военнослужащих национальной армии. Военные помогут кантональным полицейским, а никаких дополнительных расходов это не повлечет: все покроет федеральный бюджет страны. Не будут привлекается и полицейские из других кантонов, Женева обойдется своими силами.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Небо над Женевой уже закрыто. Этот запрет не касается работы международного аэропорта Женевы. Швейцарские ВВС усилили охрану воздушного пространства над городом. «Ограничения, в частности, в воздушной зоне над Площадью Наций в Женеве необходимы для обеспечения безопасности международной встречи высшего уровня», — говорится в сообщении Федерального совета страны.

Как будут освещать журналисты?

Аккредитацией мировых СМИ, намеревающихся освещать саммит «Putin-Biden», занималась швейцарская сторона.

Как стало известно, более 2000 журналистов, представляющих ведущие мировые СМИ, подали свои заявки на аккредитацию в МИД Швейцарии.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Швейцарской стороной было все учтено - все требования и все сложности, связанные с пандемией COVID-19, - тестирование, вакцинация, ограничения на въезд для граждан определенных государств, ограниченность режима работы швейцарских диппредставительств в ряде стран мира и пр. К чести швейцарских дипломатов нужно признать, что они выполнили свою работу точно и в срок. И женевский Международный конгресс-центр CICG, в котором расположится основной медиа-центр саммита, уже заполнен представителями СМИ со всего мира.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Вот и собкор Первого российского телеканала во Франции Жанна Агалакова прибыла в Женеву для работы на саммите.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Еще одна зона для работы аккредитованных журналистов будет разбита под открытым небом, на берегу Женевского озера.

Совместной пресс-конференции Байдена и Путина не будет. По крайней мере, об этом объявила американская сторона.

Российский президент заявил о готовности пообщаться с журналистами в любом формате.

Фото: Алексей ОСИПОВ

ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТА:

- Встреча Байдена и Путина, уверен, не будет провальной, - поделился с «КП» своим прогнозом глава Комитета Госдумы по образованию и науке, президент Фонда «Политика» Вячеслав Никонов. - Это я вам могу гарантировать. Потому что, с российской стороны там участвует Путин, у него вообще провальных саммитов не было никогда. Готовит - профессиональная команда. Мы знаем, чего хотим. Готовы выполнять взятые на себя обязательства и так далее. А что касается американской стороны, то обычно она определяет провальность саммита. В прошлый раз это было неизбежно. Потому что у Трампа не могло быть ничего непровального. И американские СМИ, и глубинное государство, естественно, объявило это провалом.

Но, поскольку Байден безупречен в глазах американских СМИ и глубинного государства, и идет от успеха к успеху, то это тоже будет объявлено успехом Байдена. Поэтому, думаю, провала точно не случится.

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