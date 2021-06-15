Русские бросились скупать элитную недвижимость в Лондоне: Почему богачи не хотят тратить деньги в России

Российские толстосумы покупают квартиры в Лондоне не только для проживания, но и чтобы заработать в будущем Фото: Shutterstock

КВАРТИРУ КУПИЛИ МЫ НА ПИКАДИЛЛИ

Превращение Лондона в Лондонград ускорилось. По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, минувшей весной спрос на элитное жилье в британской столице со стороны российских богачей вырос на 50%.

- В основном наши клиенты выбирают квартиры в элитном сегменте с целью переезда, для себя или детей. Причем сделки совершаются преимущественно в высоком бюджете – от 2 млн фунтов (200 млн рублей), - говорит Марина Шалаева, региональный директор, директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank. - Конечно, в связи с Brexit (выход Великобритании из Евросоюза, - Ред.), пандемией, локдаунами мы наблюдали снижение активности. Но сейчас ситуация начала налаживаться. У россиян большой интерес к этому рынку.

К слову, рынок недвижимости в Великобритании сейчас на подъеме. Например, в марте было совершено больше миллиона сделок – это рекорд за последние 14 лет. Банки бьют рекорды по выданной ипотеке, спрос на жилье в некоторых регионах превышает предложение, в результате недвижимость дорожает невиданными темпами - в общем, все как у нас. За год цены на недвижимость в Великобритании подскочили на 6,3%. Но российских толстосумов не останавливают ни цены, ни закрытые (для простых смертных) границы.

По словам экспертов, российские толстосумы покупают квартиры в Лондоне не только для проживания, но и чтобы заработать в будущем. Аналитики Knight Frank прогнозируют, что к концу года цены на элитное жилье в Великобритании могут вырасти на 5%, а к 2025 году – на 24%. И это, напомним, в фунтах - а курс британской валюты стабильно идет вверх. Сегодня фунт стерлингов стоит 101 рубль, за год его курс по отношению к российской валюте вырос на 17%. Несложно подсчитать, что в переводе на наши деньги россияне предпочитают скупать в Лондоне недвижимость ценой от 200 млн рублей.

ПОСТОЙ, КАПИТАЛ

Рекордный спрос на элитную лондонскую недвижимость обострил еще одну российскую проблему – бегство капитала. В России сейчас бытует мнение: границы закрыты, туристы не вывозят деньги во всякие заграницы и это якобы полезно для экономики. Но, как мы видим, не все так однозначно.

Во-первых, границы закрыты не для всех, а только для обычных туристов. А те деньги, что вывозят за границу обычные путешественники - сущие копейки для экономики страны (подробности – в нашей статье "Выгодны ли России закрытые для туристов границы").

Во-вторых, Центробанк отмечает тенденцию: в прошлом году, когда началась пандемия со всеми вытекающими, бегство денег из страны ускорилось. По данным ЦБ, в 2020 году отток капитала из России составил $48,4 млрд – это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. И деньги продолжают побег. По данным ЦБ, чистый отток капитала с января по май составил 24,6 млрд долларов - получается, за пять месяцев «убежало» уже больше половины от прошлогоднего уровня.

Так может, проблема не в туристах? Не туристы же покупают элитную недвижимость в центре Лондона за миллионы фунтов. И от чего так быстро бежит капитал?

- Отток капитала существует во всех странах - и в США, и в Англии, и в России. Поэтому не беда, что деньги уходят за границу. Но когда идет отток капитала, желательно, чтобы был как минимум такой же приток, чтобы его компенсировать. Однако у нас этот приток гораздо меньше оттока. И вот это уже беда, - констатирует Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

По словам эксперта, зачастую люди вывозят капитал за границу, чтобы уберечь его от «сюрпризов» со стороны государства.

- У людей создается впечатление, что деньги вывозят только для того, чтобы покупать яхты и прочую роскошь. Это не так. Одна из главных причин вывоза капитала - желание сохранить деньги, - говорит Георгий Остапкович. - Дело в том, что у нас постоянно меняются правила игры государства с бизнесом. Причем зачастую прямо во время игры.

За примерами таких изменений далеко ходить не нужно. Подорожало зерно на мировых рынках, аграрии начали зарабатывать на экспорте - им тут же подняли пошлину. Металлурги получили большую прибыль - первый вице-премьер Белоусов обвиняет их в «нахлобучивании государства» и грозит поднять налоги, чтобы «то, что они получили, у них забрать». Проходит несколько дней – и уже глава Минэкономразвития Максим Решетников пророчит новое повышением налогов для тех компаний, которые платят слишком высокие дивиденды. А если ты прикупил квартирку в лондонском Сити или небольшую компанию на Кипре, то можешь быть спокоен - никто тебя не нахлобучит и деньги твои сохранятся. В том числе и для того, чтобы потом ты мог спокойно вернуть их на родину.

- Примерно 30-40 процентов капитала, который вывозится за рубеж, потом возвращаются в Россию. Обратите внимание, какие страны часто инвестируют в российскую экономику - Кипр, Каймановы острова... Это средства российских предпринимателей. Они увезли деньги за границу, чтобы они там «отсиделись» и не ушли на какой-нибудь новый налог, а потом вернули обратно, - говорит Георгий Остапкович.

Отсюда вывод: чтобы капитал не стремился делать ноги, ему (вернее, его хозяевам) хотелось бы гарантий стабильности.

- Я часто общаюсь с предпринимателями – и мелкими, и средними, и представителями крупного бизнеса. И задаю вопрос: чего вам в первую очередь не хватает для работы? Все говорят одно и то же: нужно, чтобы государство установило неизменные правила игры хотя бы на три-четыре года. Пусть даже эти правила будут жесткими – лишь бы они не менялись. Чтобы бизнес заранее понимал, какие его ждут налоги, административные проверки, таможенные правила и т. д. В общем, чтобы затраты внезапно не выросли. И тогда можно спокойно планировать работу, инвестиции, численность сотрудников, повышение их квалификации, - говорит Георгий Остапкович. - Конечно, это не остановит вывоз капитала полностью. Но этот процесс сведется к минимуму, потому что люди будут уверены в завтрашнем дне и им станет проще использовать свои деньги в России.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Отток капитала из страны