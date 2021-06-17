Лилия Морозова: эстетическая гимнастика может и должна быть не только видом массового спорта, студенческим спортом, но и спортом высших достижений

Лилия Морозова. Автор фото: Александр ДАНИЛЮШИН

Во всех возрастных категориях уверенно лидировали российские гимнастки. Действующие чемпионы мира — московская команда «Мадонна» — в составе сборной России вновь поднялись на первую ступень пьедестала чемпионата Европы.

О том, как удалось провести соревнования в условиях пандемии, а также о роли эстетической гимнастики в развитии спорта в нашей стране рассказывает вице-президент Всероссийской федерации эстетической гимнастики, вице-президент Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG), судья международной категории, заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды России, кандидат педагогических наук Лилия Морозова.

— Лилия Петровна, как удалось убедить Международную федерацию эстетической групповой гимнастики (IFAGG) все-таки провести чемпионат Европы, а не отменять, как многие другие соревнования? Чемпионат ведь, насколько я знаю, дважды откладывали?

— Право на проведение Кубка мира, чемпионата и первенства Европы Всероссийская федерация эстетической гимнастики получила еще в 2018 году. Действительно, в связи с пандемией коронавируса сроки проведения данных соревнований переносились дважды. Изначально они должны были пройти в мае 2020 года, затем были перенесены на осень 2020 года и далее на май 2021 года.

Убеждать международную федерацию не пришлось: спортсменки всего мира находятся в сложных условиях, отсутствие полноценных тренировок и соревновательного процесса отрицательно сказывается на спортивной подготовке, поэтому все были рады возможности принять участие не в онлайн-состязаниях. При этом мы, конечно, осознавали меру ответственности проведения соревнований в условиях некоторых ограничений и опасения родителей гимнасток разных стран за здоровье своих детей, но я считаю, что нам удалось не только провести настоящие соревнования, соблюсти все меры безопасности, но и создать атмосферу праздника. Очень помогло то, что эпидемиологическая ситуация в Москве была существенно лучше по сравнению с другими странами. Несмотря на это, старты проходили в присутствии зрителей, но без продажи билетов, только по пригласительным, которые составили не более 50% посадочных мест в зале. Соревнования также транслировались онлайн в аккаунтах нашей федерации в социальных сетях.

Президент ВФЭГ И.Е. Горячев и Л.П. Морозова. Автор фото: Александр ДАНИЛЮШИН

Команд, желающих приехать в Москву, как всегда, было много. Однако, учитывая разную эпидемиологическую ситуацию в мире и разные возможности тренировочного процесса, в Москву смогли приехать спортсменки лишь из одиннадцати стран Европы и из Казахстана — всего 68 команд: в них участвовало около 600 гимнасток.

Огромный личный вклад в успешное проведение соревнований внес президент Всероссийской федерации эстетической гимнастики Игорь Евгеньевич Горячев, под руководством которого удалось осуществить подготовку и проведение соревнований на высоком профессиональном уровне. Важным оказалось многолетнее эффективное взаимодействие с Минспорта России, Правительством города Москвы и дружественной Федерацией художественной гимнастики. Мне бы хотелось сказать слова благодарности президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главному тренеру сборной России Ирине Александровне Винер-Усмановой за поддержку нашего вида спорта, профессиональное взаимодействие и возможность провести соревнования в этом уникальном, единственном в своем роде Дворце гимнастики, где все продумано Ириной Александровной для максимального удобства гимнасток, тренеров и наполнено великолепной красотой. Президент ВФХГ оказала нам огромную честь личным присутствием на наших соревнованиях и участием в показательных выступлениях членов сборной России по художественной гимнастике. И, конечно, выступление звезд мировой гимнастики вызвало восторг у всех зрителей.

— Чемпионат Европы выиграла знаменитая команда «Мадонна» под руководством заслуженного тренера России по эстетической гимнастике, чемпионки мира по художественной гимнастике Сании Глызиной…

— Да, девушки из команды «Мадонна» уверенно выиграли соревнования — вновь подтвердили титул чемпионов Европы, завоеванный в 2018 году в Таллине. Второе место и серебряные медали завоевали финские спортсменки — команда Minetit. Приятным сюрпризом стало прекрасное выступление российской команды «Амуаж», представляющей РГУФК, — бронза на дебютном для них чемпионате Европы.

Команда «Мадонна». Автор фото: Константин САНТАЛОВ

Первенство Европы выиграли также российские гимнастки команды «Виктория» из Московской области, второе место заняли эстонские гимнастки — команда Siidisabad, а бронзовые медали завоевала финская команда Minetit Junior.

— В чем особенности эстетической гимнастики по сравнению с художественной?

— Эстетическая гимнастика — вид спорта, в котором соревнуются групповые команды, от шести до десяти спортсменов, без гимнастических предметов. Техническая составляющая включает большой спектр элементов танца, балета, акробатики, особой техники движений тела, а также прыжков и равновесий, которые можно найти и в программах художественной гимнастики.

Умение владеть своим телом, исполняя композиции под музыку, ориентируясь в сложных, быстро сменяющихся движениях, придавая им целостность, слитность, изящество, демонстрируя разный темп и динамику, оригинальность и артистизм, при этом не забывая про специальные требования к выполнению соревновательных программ, заложенные в правилах соревнований... Все это делает эстетическую гимнастику одним из самых интересных, сложных и зрелищных сложнокоординационных видов спорта и показывает отличие от других видов гимнастики.

В первое время становления эстетическую гимнастику многие воспринимали как некий вариант художественной гимнастики. Но годы развития эстетической гимнастики доказали, что это другой вид спорта, столь же сложный и не менее яркий, чем художественная гимнастика, хотя и родственный ей, как и все виды гимнастики, переплетающиеся между собой.

Команда «Виктория». Автор фото: Константин САНТАЛОВ

Акробатические поддержки в композициях команд старших возрастных категорий — это всегда сложность и риск. При этом каждая композиция — маленький тематический спектакль, полный эмоций, грации, пластики, а также демонстрация командного духа.

Эстетическая гимнастика не только прекрасный массовый вид спорта для всех возрастных категорий, студенческий спорт — за последние годы он стал спортом высших достижений и высокого мастерства спортсменов.

Прошедшие в Москве соревнования показали, что эстетическая гимнастика вызывает интерес, отклик, привлекает большое внимание всех, кто знакомится с ней или давно любит этот вид спорта.

В России этот зрелищный и яркий вид гимнастики может стать частью молодежной политики, средством развития физических качеств и серьезной спортивной карьеры, поддерживающей командный дух, чувство красоты и гармонии.