В России хотят принять закон о тишине: Зачем нужно вешать объявление, если затеваешь ремонт или свадьбу

Новизна в том, что собственник должен будет отвечать и за нарушения квартирантом закона о тишине Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нашумевший закон о тишине прошел первое чтение. Суть его с том, чтобы дать жителям больше прав в борьбе с нехорошими соседями и их квартирантами. Новая статья, которой предлагается дополнить Жилищный кодекс, так и называется: «Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах».

По новым правилам, например, что бы ни натворил этот квартирант, отвечать за него должен будет собственник жилья. А тот уже сам пусть разбирается с тем, кого пустил в свой дом. Сейчас же «собственник никак не мотивирован к осмотрительности при выборе потенциальных нанимателей или арендаторов», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вообще-то, если квартирант затопит соседа снизу, то и по действующему закону оплатить ремонт должен собственник. Новизна в том, что собственник должен будет отвечать и за нарушения квартирантом закона о тишине. Шумит квартирант — платит хозяин. Это вызвало споры среди юристов.

- На мой взгляд, это не отвечает правовому принципу ответственности: кто нарушил, тот и должен нести наказание, - сказала kp.ru адвокат Светлана Жмурко. - Не хозяин же шумел, почему он должен платить штраф? Но логика авторов законопроекта понятна. С хозяина технически проще взыскать штраф.

Еще один интересный момент в законопроекте — жители должны оповещать соседей, если собираются проводить ремонт, шумные вечеринки и т.д. Спрашивается, зачем? Есть ночные и дневные часы, когда запрещено шуметь. А в разрешенное время можно, например, делать ремонт или заниматься музыкой. Что даст это объявление?

- С точки зрения дополнительных прав ничего в общем-то не даст, - признал в беседе с kp.ru один из авторов закона о тишине депутат Госдумы Анатолий Выборный. - Повесив в подъезде объявление о свадьбе, житель дома не получает автоматического права гулять всю ночь. А соседи не могут запретить днем новоселу сверлить отверстия под карниз. Но объявление повысит культуру добрососедства — на это и направлен наш законопроект. Если ребенок, например, болеет и плачет из-за грохота дрели, то его родители знают, в какую квартиру обратиться и просто по-человечески попросить не шуметь, даже если речь не идет о времени запрета на шум — конкретные часы устанавливаются законами субъекта федерации. Открытая информация о ремонте позволит предъявить претензии и в случае если, например, впоследствии у соседа пойдет трещина в стене.

Предполагается, что следить за образцовым соблюдением правил общежития будут специальные службы при управах. А сейчас самый действенный метод — обратиться в полицию.

- Примерно год назад полицейских наделили полномочиями выносить предостережения о недопустимости определенных действий — к ним относятся и нарушения требований о соблюдении тишины в многоквартирных домах, - сказал Выборный.

По его словам, нарушителем могут признать даже того, кто не превышает децибелы.

- Например, у вас сосед сверху по ночам любит гантелями позаниматься или с грохотом кресло двигает, - говорит депутат. - Вроде шум не превышает допустимый уровень и носит непродолжительный характер, но все равно доставляет неудобства. В таких случаях суды, как правило, становятся на сторону того, кому причинены неудобства. Участковый объяснит это не в меру активному соседу.

В случае систематического нарушения прав соседей (два и более в течение месяца), виновным грозит административный штраф.

- После принятия изменений в Жилищный кодекс мы планируем внести изменения и в КоАП — штрафы за нарушения прав соседей должны быть увеличены как минимум до 10 тысяч рублей, - сказал Выборный. - Сейчас наказание составляет 500-1000 руб.

По его словам, сейчас рабочая группа собирает предложения ко второму чтению — этот этап продлится до 7 июля 2021 года. А второе чтение будет уже в осеннюю сессию при новом составе Госдумы.

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