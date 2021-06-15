«Будешь хорошо зарабатывать»: В Москве полицейский завербовал соседку-школьницу в проститутки

Часть своего незаконного заработка несовершеннолетняя отдавала сотруднику полиции Фото: Shutterstock

Уголовное дело по тяжкой статье 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего» на днях было возбуждено против 28-летнего полицейского, который последние два года занимал должность начальника гаража Линейного отдела МВД России по Аэропорту "Внуково". По версии следствия, "начальник транспортного цеха" в погонах завербовал в проститутки свою 16-ленюю соседку. Все случилось в районе Коммунарка, что в Новой Москве. Прямо во дворе дома полицейский начал откровенный разговор. Девушке-подростку он обещал сумасшедшие заработки на интимных услугах. Говорил, что от клиентов отбоя не будет, а в форме они будут или в штатском, не уточнял. Испугавшись полицейского, девушка согласилась.

- Он организовал для нее не менее восьми встреч с клиентами. При этом часть своего незаконного заработка несовершеннолетняя отдавала сотруднику полиции, - сообщил «КП» собственный источник в следствии.

Только спустя неделю школьница решилась обратиться в службу собственной безопасности. Полицейского-сутенёра взяли с поличным в момент передачи очередной суммы от клиента.

После скандального ареста из органов его уволили. Правда, вину свою теперь уже экс-полицейский отрицает. Сам он, кстати, женат и воспитывает маленького сына. На днях мужчину арестовали, дожидаться приговора он будет в СИЗО. Светит ему до восьми лет лишения свободы.

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