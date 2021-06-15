Саммит Россия-США в Женеве: Как и о чем будут договариваться Путин и Байден

Владимир Путин увидится с Джо Байденом. Этого события ждут все главные СМИ планеты Фото: REUTERS

16 июня 2021 пройдет, пожалуй, главная встреча года в мировой политике. В Женеве, на вилле La Grange, Владимир Путин увидится с Джо Байденом. Этого события ждут все главные СМИ планеты: на саммит уже аккредитовалось 300 журналистов. От «Комсомолки» в Швейцарию отправились сразу два корреспондента — старожила Кремлевского пула, политобозреватель Александр Гамов и спецкор «КП» в США Алексей Осипов — их репортажи о ходе переговоров президентов в режиме реального времени можно будет читать на сайте kp.ru и слушать на радио «Комсомольская правда».

О чем же будут говорить Путин и Байден? И кого они взяли с собой на встречу (а эти персоны точнее любых афиш показывают — на каких «фронтах» предполагаются баталии и где могут быть достигнуты договоренности).

Главные темы рандеву года и состав российской делегацbи раскрыл помощник президента РФ Юрий Ушаков.

О ЧЕМ БУДУТ ГОВОРИТЬ?

Ушаков дипломатично заметил, что в повестке есть все темы, волнующие Россию и США.

Глобальные:

- Стратегическая стабильность.

- Изменение климата.

- Арктика.

- Борьба с коронавирусом.

- Кибербезопасность.

Дипломатические:

- Состояние и перспективы отношений России и США.

- Аресты россиян за границей по инициативе США (уже 60 случаев с 2008 года!).

- Захват российской дипсобственности в Штатах.

Региональные проблемы:

- Украина.

- Карабах.

- Сирия.

- Ливия.

- Иран.

Из незапланированного:

Ушаков добавил, что стороны могут затронуть и не запланированные заранее темы. Например Белоруссию или Навального. Пока они вне основной повестки переговоров.

КТО ЕДЕТ С ПРЕЗИДЕНТОМ

Вообще, в российской делегации будет от 600 до 800 человек. Но сюда входят все: от журналистов до охраны. Ключевых персонажей гораздо меньше:

- Министр иностранных дел Сергей Лавров.

- Посол России в США Анатолий Антонов.

- Начальник Генштаба Валерий Герасимов.

- Зам. главы администрации президента Дмитрий Козак (главный российский переговорщик по Донбассу)

- Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«КП» спросила американиста, профессора факультета права ВШЭ Александра Домрина, о чем может говорить такой состав делегации.

- Эти персоны надо воспринимать, как ясный сигнал. Они обозначают важные для нас темы, и как бы говорят о желании договариваться: вооружения и вообще горячие точки — Герасимов, Украина и Донбасс - Козак, Сирия - Лаврентьев. Но мы еще посмотрим, кто приедет с Байденом, и поймем важные темы для США. Для обеих стран получается такая разведка боем, - заявил эксперт.

РАСПИСАНИЕ

Запланировано, что саммит продлится 4-5 часов. Начало в 14 часов по московскому времени.

1. ФОТО «НА ПАМЯТЬ»

Первым на виллу — в час дня - должен приехать Путин - там его встретит президент Швейцарии. Байден прибудет вторым. После совместного фотографирования политиков, президент Швейцарии пожелает участникам саммита успеха. Дальше главы России и США пойдут в старинную библиотеку виллы, где и начнутся сами переговоры.

2. УЗКИЕ И ШИРОКИЕ СОСТАВЫ

Общение президентов будет состоять из трех частей. В начале политики встретятся в узком составе — только Путин, Байден, Лавров и госсекретарь США Блинкен. Потом переговоры пройдут в расширенном формате. Следом - перерыв на чай-кофе. И третья часть — вновь расширенный состав делегаций.

Может произойти и четвертая часть — переговоры Путина и Байдена наедине. Предварительной договоренности об этом нет. Но, все может быть...

3. ИТОГИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

В конце каждый президент проведет собственную пресс-конференцию. Общего выхода к прессе, как это было в 2018 году у Путина и Трампа, не будет. На этом саммит официально закончится.

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