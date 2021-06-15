Битва бронелимузинов: Какая машина круче — путинский Aurus или Cadillac Байдена

Глава России передвигается на Аурусе Фото: EAST NEWS

Подобные встрече Путина и Байдена мировые рандеву президентов - это, как правило, еще и соревнование достижений ведущих держав в сферах безопасности и автомобилестроения. Главы крупнейших стран обычно приезжают на переговоры на лимузинах, сделанных в их государствах. Эти бронированные машины доставляют к месту встречи на самолетах, чтоб президенты могли передвигаться со своей спецсвязью, а главное — безопасно.

Президент США ездит на американском Кадиллаке. Глава России — на Аурусе.

В американской президентской машине есть даже запас крови! Фото: REUTERS

Сравниваем их характеристики:

Cadillac VS Aurus

Вес: 9 тонн 7,2 тонны

Длина: 5,5 метров 6,6 метров

Разгон до 100 км/ч: 15 секунд 6 секунд

Толщина стекол: 12,5 см 6 см

Непрокалывающиеся шины: да да

Примерная цена: более 110 млн. руб. около 100 млн. руб. (обычная версия Aurus стоит от 20 млн. руб.)

- Оба автомобиля защищены от радиационного, химического и бактериологического заражения.

- У обоих лимузинов класс брони VR8/VR10 — это максимальная защита для гражданских машин, лучше только у военной бронетехники.

- Стекла и двери выдерживают пулеметные очереди и бронебойные снайперские пули.

- Салон герметичен и имеет запас кислорода.

- Лимузины оборудованы системой пожаротушения.

- Известно, что в машине Байдена есть запас крови для президента. Зато в Аурусе Путина имеется аварийный выход.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Саммит Россия-США в Женеве: Как и о чем будут договариваться Путин и Байден

Без обсуждения Украины, Сирии и вооружений рандеву президентов России и США в старинной библиотеке точно не обойдется (подробнее)