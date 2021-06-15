Десять лет назад Джо говорил: Россия — великая страна!

Десять лет назад Путин посоветовал американскому политику найти время, чтобы лучше познакомиться с российской столицей Фото: ТАСС

В 2011 году премьер-министр Владимир Путин принимал в Москве вице-президента США Джо Байдена. Отношения между странами тогда были не в пример лучше — на встрече Путин даже предложил ввести безвизовый режим между Россией и Америкой. Сейчас-то и обычные визы уже не выдают.

Однако, Байден тогда ничего конкретного Путину не ответил, сославшись на то, что «он всего лишь вице-президент». Зато американский политик не скупился на комплименты: «В России самые лучшие в мире инженеры», «в России есть интеллектуальный капитал», «Россия - великая страна». Под конец Байден даже вспомнил, как два раза виделся с Брежневым.

Десять лет назад Путин посоветовал американскому политику найти время, чтобы лучше познакомиться с российской столицей.

- В Москве есть что просто посмотреть... Вы же давно не были в России. Лет пятнадцать? За это время и Москва, и Россия сильно изменились в лучшую сторону... Вам будет полезно поездить по ней, - предложил премьер. Байден тогда приглашением так и не воспользовался. А зря...

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