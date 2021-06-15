Профессор НИИ эпидемиологии объяснила, почему вакцинированным от ковида обязательно нужно продолжать носить маски

Не только не привитым, но и вакцинированным от ковида сейчас рекомендуется продолжать соблюдать масочный режим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России продолжается рост заболеваемости ковидом. Суточные цифры заражений уже достигли пика, который наблюдался в феврале этого года. В Москве, по словам мэра Сергея Собянина, количество госпитализаций тяжелых пациентов за последние дни подскочило на 70%. Одной из основных причин нынешней вспышки эксперты называют массовый отказ от соблюдения противоэпидемических мер. Проще говоря, очень многие расслабились и перестали использовать средства защиты, маски и респираторы даже в самых людных общественных местах.

В то время как не только не привитым, но и вакцинированным от ковида сейчас рекомендуется продолжать соблюдать масочный режим. Это правило действует не только в России, где на сегодня полностью вакцинировано менее 10% населения, но и в странах с гораздо более высоким охватом прививками.

Почему пока нельзя отказываться от масок независимо от иммунного статуса (переболевшие, вакцинированные, не встречавшиеся с ковидом) рассказала заведующая лабораторией иммунопрофилактики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Ирина Михеева. Эксперт выступила с докладом в рамках научно-практического семинара «Иммунопрофилактика» для медицинских специалистов.

- Ношение масок это профилактическая мера. Она нужна, чтобы человек, у которого в верхних дыхательных путях (нос, ротоглотка. - Ред.) есть вирус, не являлся источником его распространения для окружающих, - пояснила профессор Михеева.

Вакцинированные вполне могут быть распространителями инфекции, подчеркивает доктор медицинских наук.

- Сейчас мы уже знаем, что после прививки люди могут заразиться и заболеть. Даже если вакцинация прошла успешно. Длительность поствакцинального иммунитета еще не известна. Есть случаи заболевания привитых в отдаленные сроки после вакцинации.

Поэтому все мы должны осознавать, что вакцинированный может заболеть сам и заразить окружающих, говорит Ирина Михеева. «Практика показывает, что привитые болеют, как правило, не тяжело. Но даже если заболевание протекает без опасных осложнений, такой человек может быть источником распространения инфекции. Об этом нельзя забывать. Чтобы не заражать окружающих, в том числе, находясь в инкубационном периоде (когда нет заметных симптомов болезни. - Ред.), вакцинированные должны соблюдать масочный режим», - отметила специалист.

Если привитый человек сам не болеет, ему нужно носить маску, чтобы не заразиться от окружающих, добавила профессор Михеева. В случае высокой концентрации коронавируса (например, в людных местах, закрытых помещениях) иммунная оборона пробивается инфекцией независимо от уровня антител.

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Известный врач-кардиолог назвал две главные причины скачка заболеваемости

- Мы видим быстрый рост числа заболевших, причем относительно молодых пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Болеют и уже переболевшие, и привитые, что вызывает много вопросов, - пишет на своей странице в соцсетях известный врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ им. М.В.Ломоносова Симон Мацкеплишвили.

Среди причин скачка заболеваемости называют и мутации вируса (прежде всего распространение индийского штамма. - Ред.), и недостаточную эффективность вакцин, и ослабление ограничительных мероприятий, и многое другое, отмечает эксперт. Однако на самом деле решающий вклад в новый виток эпидемии вносят два фактора, считает врач, который работал в «красной зоне» ковидного госпиталя Клиники МГУ:

- Неоспоримый факт резкого увеличения заболеваемости связан с двумя обстоятельствами: недопустимо низким уровнем вакцинации населения и несоблюдением социального дистанцирования и «неношением» масок, - подчеркивает Симон Мацкеплишвили.

«Примите ответственное решение и сделайте добро себе и своим близким – запишитесь на вакцинацию», - призвал врач.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

14 185 новых случаев коронавируса зарегистрировано в России за последние сутки.

379 человек умерли.

8 597 выздоровели.

18 539 095 человек (12,68% населения) получили первую прививку от коронавируса.

14 346 267 человек (9,81% населения) полностью привито (первым и вторым компонентами вакцины).

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