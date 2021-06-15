ВКонтакте предложила отказаться от мата

Когда пользователь набирает в комментариях или в мессенджере одно из ненормативных выражений, соцсеть предложит добавить набор и отправить вместо мата «культурный» стикер

ВКонтакте появился бесплатный набор стикеров с персонажами, которые помогают выразить сильные эмоции без матерных слов. Когда пользователь набирает в комментариях или в мессенджере одно из ненормативных выражений, соцсеть предложит добавить набор и отправить вместо мата «культурный» стикер.

Набор состоит из 48 изображений, которые призваны помочь сгладить потенциально конфликтные ситуации, резкую критику и противоречия. Доступны два бесплатных варианта — с персонажем Гусем и глаголами мужского рода, а также с кошкой Браньчатой и словами женского рода.

Алексей Капитанский, руководитель платформы Стикеры ВКонтакте:

«Совсем недавно был День русского языка — богатого, многовекового. И наш язык действительно полон более изящных выражений и эвфемизмов, чем банальный мат. В форме шутливых стикеров заодно попробуем сократить количество негатива и грубых фраз — перевести всё это в фан или конструктив. Возможно, благодаря помощи Гуся и Браньчаты люди будут чаще прислушиваться друг к другу. Или просто улыбаться».

Социальная сеть напомнила о богатстве русского языка — и выпустила набор стикеров «для интеллигентного общения»

ВКонтакте предлагает и другие функции для защиты от травли и разжигания вражды. Любой пользователь может отправить жалобу команде модерации с помощью кнопки «Пожаловаться», если публикация содержит оскорбление, угрозы или враждебные высказывания. Например, за первое полугодие 2020 года ВКонтакте заблокировала по теме разжигания ненависти и вражды 520 тысяч единиц контента, 1340 профилей и 2470 сообществ.

Кроме того, в этом году администраторам сообществ стал доступен специальный фильтр для борьбы с враждебными высказываниями — в его основе лежит нейросеть. Фильтр можно включить и отключить в настройках сообщества в любое время.

Ранее платформа представила функцию «Близкие друзья»: пользователи могут создать список людей, которым особенно доверяют, и делиться сокровенным на стене профиля только с ними. Подробнее о том, как ВКонтакте предотвращает распространение языка вражды, можно узнать в разделе «Нормы платформы».