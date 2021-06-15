Байдену подсказали, как себя вести на переговорах с Путиным

Президент Байден, как сообщает издание Axios, очень интенсивно готовился к встрече в Женеве с президентом Путиным. Фото: REUTERS

Президент Байден, как сообщает издание Axios, очень интенсивно готовился к встрече в Женеве с президентом Путиным. Для него была собрана группа из дюжины экспертов по России, даже включая членов команды ненавистного ему Трампа, которые давали советы, в том числе в онлайне, по формату встречи, его линии поведения на ней и предупреждали, чего уж точно надо не допустить.

Прежде всего, никакой совместной пресс-конференции после переговоров. Потому что ни в коем случае нельзя давать Путину возможность переиграть Байдена, отойдя от формата частных переговоров и обратившись с новыми публичными предложениями. Эксперты напомнили, как на совместной пресс-конференции в Хельсинки в 2018 году Путин так «дурно повлиял» на Трампа, что тот публично поставил под сомнение данные разведки о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. Фиона Хилл, бывшая в совете национальной безопасности при Трампе, однажды призналась, что готова была симулировать необходимость скорой медпомощи, чтобы прервать ту злосчастную пресс-конференцию.

Среди участников этого брифинга для Байдена издание называет ту же Фиону Хилл, эксперта по контролю над вооружениями и бывшего заместителя генсека НАТО Роуз Гетемюллер, бывшего посла в России, большого знатока, как построить у нас настоящую демократию, Майкла Макфола. Все эксперты сошлись в том, какова должна быть линия Байдена на переговорах в Женеве: откровенный разговор, который не позволит Путину сомневаться в позиции президента США по всем вопросам - от хакерских атак до прав человека.

Были, правда, и некоторые разночтения. Кто-то по старинке вспоминал о студенческих обменах и полноценных дипотношениях. Другие настаивали: жестокость и только жесткость - при любой возможности. Но и тут не обошлось без комментариев, правда, уже со стороны. Бывший коллега Фионы Хилл, не приглашенный на эту встречу, резонно заметил: если быть жесткими, то надо от слов переходить к делу, иначе Пекин и Тегеран, глядя на то, что Россию только ругают, но не наказывают, совсем распоясаться могут.

Эксперты ломали голову, до какого предела Байден должен жать на Путина. Но никто не возражал: главная цель саммита - сбить температуру в двусторонних отношениях. И здесь с резкостью надо не переборщить…

Интересно вспомнить, что перед первой встречей Рейгана и Горбачева в той же Женеве в 1985 году, как рассказал в одной из своих книг бывший тогда советником президента США по России Джек Мэтлок, он заказал у специалистов 21 доклад под общим названием «Советский Союз для начинающих». А после того, как Рейган ознакомился с ними, Мэтлок несколько раз проигрывал со своим шефом будущие переговоры с Горбачевым. Рейган при этом, понятно, играл самого себя, а Мэтлок - советского генсека. И это помогло: Рейган, по признанию западных экспертов, оказался лучше подготовлен к встрече, чем Горбачев.

На этот раз с Байденом до разыгрывания сценок не дошло, но тогда про Горби в мире мало еще знали. А Владимир Путин политик для Запада очень знакомый, его там чуть ли не на просвет изучали. Да и сам Байден с ним встречался, правда, давно и в другом качестве. Примечательно, что российский президент всеми партнерами, даже теми, кто о нем успел наговорить гадостей, оценивается как «тяжеловес», умеющий отбивать атаки и сам опасно атаковать. На саммите «Большой семерки» журналисты спросили Байдена, почему Путин не поддается мерам давления и его невозможно сломить? «Потому что он – Владимир Путин» - бесхитростно ответил президент США.

Но вряд ли это можно считать похвалой в адрес президента России. Просто признание, что он - «крепкий орешек», с которым надо уши держать востро. «Достойный соперник», как позже сказал тот же Байден.

Перед самым саммитом, при всех оговорках насчет того, что конфликта никто не ищет и что обе стороны заинтересованы в «стабильных и предсказуемых» отношениях, Путин и Байден всячески демонстрировали, что твердо стоят на своем и сдавать позиции - не в их стиле. Хотя, если исходить из того, что в Москве и Вашингтоне согласны с оценкой нынешних отношений - они на самой низшей точке, - то устраивать саммит, чтобы только подтвердить это, не стоило. Да и утечки насчет возможных обменов своих граждан, осужденных в США и России, указывают на то, что какая-то позитивная программа-минимум все-таки уже сложилась. Действительно, зашкаливающую температуру пора сбивать.

Немало споров поначалу было вокруг интервью российского лидера американской компании NBC. Надо ли было соглашаться на него, если Байден российским журналистам отказал, да и откровенно хамский тон интервьюера, тупо гнущего свою линию по темнику, который он не выпускал из рук, тоже вызывал много вопросов. Но когда интервью показали целиком, стало ясно: правильно, что согласились.

Во-первых, это первое интервью президента России, которое смогут увидеть американцы за последние три года. В условиях практической блокады российских СМИ в США, где их объявили и иноагентами, и «пропагандистскими», это какая-то возможность донести российскую точку зрения по многим вопросам, по которым Байден собирался забивать Россию «в угол». А теперь сделать это будет сложнее - Путин показал, что у него есть очень веские контраргументы.

Неслучайно корреспондент нагло и непрофессионально перебивал собеседника, когда он начинал упоминать американские реалии. Пока журналиста-провокатора Путин не одернул достаточно резко, тот думал, что хозяин диалога именно он. Как бы то ни было, президент России очень помог Байдену, став как бы еще одним его советником по тому, как хозяину Белого дома вести разговор с российским партнером в Женеве.

Но все же хочется сказать и в защиту корреспондента NBC. Нельзя было отделаться от впечатления, что значительная часть вопросов из его увесистой шпаргалки мало того, что была ему практически непонятна, но и попала в нее вовсе не из редакции. Очень «точечные» вопросы и темы, которые явно не предназначены для журналистского интервью, были заданы, скорее всего, чтобы заполнить ту «пустоту» в понимании российских реалий, которая возникла у американцев после практического разрушения дипломатических отношений с Россией и потери источников и связей специалистов разного рода с дипломатическими паспортами. Так что журналист, похоже, отдувался за них.

Зато теперь, можно сказать, Байден уж точно во всеоружии, и не только стараниями своих экспертов по России, но в значительной степени и такого эксклюзивного эксперта из самой России, как ее президент. Теперь ему главное, не забыть что-то важное. Впрочем, рядом всегда будет госсекретарь Блинкен, так что в случае чего напомнит.

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