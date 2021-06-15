Первая встреча с Байденом состоялась: Самолёт с российской делегацией час кружил в небе над Женевой

Российские журналисты в небе ждали все это время посадки лайнера с президентом США Джо Байденом на борту Фото: REUTERS

- ...Время в пути - 3 часа 15 минут, - сообщила стюардесса, когда наш самолёт - ГТК «Россия» - вылетал из Внуково 2 в Женеву.

Но - когда до «конечной остановки» оставалось чуть больше часа, наш лайнер перевели в «режим ожидания». То есть, мы стали кружить-кружить- кружить над столицей Швейцарии. (Круги, разумеется, никто не считал.)

Как оказалось, мы ждали все это время посадки лайнера с президентом США Джо Байденом на борту.

Самолёт с российской делегацией час кружил в небе над Женевой

О том, что наша «Россия» сделала девять кругов, прежде, чем приземлится, мы узнали из сообщений информагентств. Как, впрочем, и о том, что на борту находились члены российской делегации. Они летели в другом салоне, с журналистами не общались.

А президентская пресса, привыкшая ко всяким поворотам судьбы, вела себя - ну, очень спокойно!

Напомним, встреча Джо Байдена и Владимира Путина пройдёт 16 июня 2021 года на вилле Ла Гранж.

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