Стали известны результаты ЕГЭ-2021 по четырем предметам: Они не хуже чем до пандемии

Все участники узнают свои оценки в срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев признался: в ведомстве переживали, что баллы будут ниже, ведь некоторые регионы и школы часть года учились дистанционно. К счастью, никто не подкачал. Во всяком случае, первые результаты - на уровне 2020-го и 2019 годов. По литературе оценки немного улучшились, а по русскому высокий балл (от 81 и выше) получили на 10 тысяч ребят больше, что очень круто для пандемийного периода.

Стобалльников по четырём предметам 5609 человек. Средние тестовые баллы: 53,8 - по химии, 66 - по литературе, 59 - по географии, 71,4 - по русскому.

Индивидуальные результаты экзаменов уже начали загружать в личные кабинеты, так что следите за информацией. Все участники узнают свои оценки в срок, пообещали в Рособрнадзоре: не позднее 17 июня те, кто сдавал ЕГЭ 31 мая, не позднее 22 и 23 июня - писавшие русский 3 и 4 июня. График сдачи экзаменов из-за вспышки коронавируса менять не будут.

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