Эрдоган приехал в Шуши и пообещал открыть тут консульство Турции

Помпезная церемония в центре Шуши, ковровые дорожки, почетный караул… Как будто и не было тут полгода назад боев Фото: REUTERS

С этого города почти 30 лет назад в кровопролитном конфликте началось победное контрнаступление армянской армии. В нем же в прошлом году Азербайджан поставил победную точку, отвоевав большую часть потерянных территорий. И вот, во вторник 15 июня, свою причастность к этой победе оформил президент Турции, первым из мировых лидеров посетившим Карабах после войны.

Помпезная церемония в центре Шуши, ковровые дорожки, почетный караул… Как будто и не было тут полгода назад боев, словно и не прилетали сюда снаряды реактивной артиллерии, а храмы не атаковали беспилотники.

Причем, Реджеп Эрдоган по итогам этой встречи (в новой культурной столице Азербайджана, как называют Шушу теперь в Баку), подписал с Ильхамом Алиевым «Шушинскую декларацию».

- Все положения в документе - это основа будущего сотрудничества между странами, - отметил Алиев. - В нем есть четкие положения о Зангезурском коридоре, который свяжет автомобильной и железной дорогами Азербайджан и Турцию.

Турция же поможет в восстановлении Карабаха и даже обещает открыть генконсульство в Шуши.

В декларации, конечно, затрагивается и военно-техническое сотрудничество, в рамках которого Баку теперь сможет на своей территории производить турецкие ударные беспилотники "Байрактар".

- Мы хотим, чтобы благодаря шестисторонней платформе (Россия, Турция, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения – ред.) регион превратился в место мирного сосуществования, - заявил Эрдоган. - Турция готова приложить все усилия для формирования этой платформы. Также и господин Путин... Предпринятые в этом направлении шаги принесут мир в регион. Надеемся, что Армения воспользуется возможностью и ответит взаимностью на протянутую ей руку доброй воли и солидарности для формирования совместного будущего.

И чем-то это напомнило советскую модель экспорта своего влияния, когда «вероломно врываясь на танках» в кишлаки, Советский Союз оставлял после себя школы, больницы, промышленные предприятия… Показательный момент – в Шуши Эрдоган приехал по новенькой дороге, которую азербайджанцы совместно с турками отгрохали за несколько месяцев в труднодоступном районе. Вокруг самого города, нависающего над армянским Степанакертом, возведены мощнейшие, неприступные укрепления. В Армении в то же время, пока политики снова делят власть, разбираясь, кто больше виноват поражении осенью 2020-го, солдат продолжают снабжать палатками, спальниками и приборами ночного видения волонтеры…