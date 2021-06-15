Завершился первый туристический форум «Путешествуй!»

Российский туристический форум „Путешествуй!“ – это уникальная коммуникационная площадка

В Москве на ВДНХ завершился первый Российский туристический форум «Путешествуй!». Форум проходил 11–13 июня, организатор мероприятия – Фонд Росконгресс, соорганизаторы – Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ. Форум состоялся при поддержке Русского географического общества.

- Мы выступили одним из организаторов Российского туристического форума „Путешествуй!“ и успешно обсудили на площадке направления, куда отправиться в путешествие летом, запуск новых мер поддержки и обмен опытом. Наша повестка – инвестиции, доступность, направления, где можно отдохнуть, – собственно, весь спектр вопросов, которые мы традиционно всегда обсуждаем на туристических мероприятиях, – отметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

- Российский туристический форум „Путешествуй!“ – это уникальная коммуникационная площадка, которая собрала вместе экспертов туристической отрасли, представителей власти и бизнеса, известных тревел-блогеров, а также непосредственно тех, на кого нацелена вся туриндустрия, – людей, кто хочет и любит путешествовать по своей стране. Я рад, что мы провели это мероприятие в период, когда внутренний туризм переживает кардинальную трансформацию. Уверен, проведение форума „Путешествуй!“ в дальнейшем станет доброй традицией, которая позволит абсолютно всем познакомиться с туристическим потенциалом нашей страны поближе, – сообщил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В дискуссиях первого форума «Путешествуй!» приняли участие более 90 спикеров, свои стенды на выставочной экспозиции представили более 40 компаний, более 2300 человек посетили мероприятие с 11 по 13 июня.

Участники экспозиции и деловой программы приехали на форум из Оренбургской, Кемеровской, Челябинской, Тверской, Калининградской областей, Алтайского края, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Республики Беларусь.

В туристическом форуме приняли участие известные тревел-блогеры, они поделились с полезными советами о том, куда стоит ехать, на что посмотреть, какими ресурсами воспользоваться, иными словами – о том, как правильно путешествовать.

Деловая программа форума охватывала широкий круг вопросов развития внутреннего туризма, состоялись экспертные дискуссии «Гастрономический туризм. Новые направления», «Кемпинг. Практика отдыха под открытым небом», «Как регионам рассказать о себе. Кинотуризм – уникальный инструмент коммуникации», «Автотуризм в России. Феномен 2020», «Отдых на воде для каждого. Почему круизы становятся популярными?». Пленарная сессия состояла из двух частей – «Развитие турпродуктов и сервисов в регионах» и «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Часть экспертных дискуссий стала продолжением тем, поднятых во время сессии «Туризм и индустрия гостеприимства: новые инвестиционные и технологические возможности для отрасли», которая состоялась на Петербургском международном экономическом форуме – 2021.

Участники форума могли посетить фотовыставку и VR-кинотеатр, где шла демонстрация фильма «Россия. Виртуальное путешествие», снятого по технологии сферического видео 360 градусов. Также состоялись показы полнометражного документального фильма «Атлантида Русского Севера», который знакомит зрителя с самобытным российским историческим наследием отдаленных от центра северных районов.