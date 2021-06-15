В Москве оказался самый быстрый в России фиксированный интернет

Жители и гости Москвы пользуются самым быстрым в России интернетом. Об этом свидетельствуют данные международного агентства Ookla, которое проверило скорость фиксированного широкополосного доступа в интернет в России.

Исследование проводилось в десяти крупных городах с наибольшей численностью населения. По итогам анализа данных, самый быстрый интернет оказался в Москве, далее идут Новосибирск, Челябинск, Нижний Новгород.

В рамках исследования международная компания также определила провайдеров, предоставляющих самую высокую скорость фиксированного доступа в интернет. В России лидером оказался МТС. Второе место занял провайдер Дом.ру, третье – Билайн, четверное – Ростелеком, пятое – ТТК.

МТС показывает в России самые высокие медианные скорости загрузки и исходящей передачи данных — 71,97 Мбит/с и 79,13 Мбит/с соответственно, - говорится в исследовании. – Помимо скорости агентство проанализировало в крупнейших российских городах показатель стабильности соединения – это процент выборок данных провайдера, отвечающих минимальной скорости загрузки 25 Мбит/с и минимальной скорости передачи 3 Мбит/с. У МТС самый высокий показатель стабильности зафиксирован в Москве на уровне 82,9%.

В МТС пояснили, что достигнуть таких показателей удалось благодаря новым технологиям, позволяющим подключать абонентов по волоконно-оптической линии связи на скорости до 1 Гбит/с.