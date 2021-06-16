Анекдоты: Когда почувствуешь себя одиноким, вспомни, что внутри тебя живут бактерии, не выполняющие никаких функций. Ты просто им нравишься

Социальные лифты у нас есть, и они прекрасно работают.
Просто не все могут купить хоть комнату в том здании, где они установлены.
* * *
- Доктор, я разговариваю сама с собой...
- Нормально, внутренний диалог.
- Просто эти разговоры - о гаплоидном наборе хромосом. Я не понимаю, о чем речь…
* * *
- Вау! Сколько стоит аренда этой шикарной квартиры?
- Девушка, это винный погреб.
* * *
Зайти дома на минутку в комнату подростка - это как заскочить в ИКЕА. Собственно, ты хотел только посмотреть, но выходишь с шестью стаканами, двумя тарелками, тремя мисками, четырьмя полотенцами и кучей всякого хлама.
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Спортивные тренажеры в порядке увеличения эффективности:
3-е место - велотренажер,
2-е место - беговая дорожка,
1-е место - замок на дверь холодильника.
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Поздравлять ученика или учителя 1 сентября с Днем знаний - все равно что поздравить лошадь с началом весенне-полевых работ.