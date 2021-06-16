Бомба на вашей кухне: 5 самых вредных для экологии вещей, которыми мы пользуемся каждый день

3% пластика используется в быту, 97% - в промышленности. Так что для природы не имеет значения, разделяем мы бытовой мусор или нет. В Европе это делают для того, чтобы народ почувствовал свою причастность Фото: Shutterstock

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

- Бутылку выбрасываете в желтое ведро. Пробку - в синее. Скорлупу от яиц - в белое. Пакет из-под сока - в желтое. Бумагу - в белое. Остатки йогурта вытряхиваете в белое ведро, стаканчик - в желтое. Все элементарно! - и хозяин квартиры, которую мы сняли в Брюсселе, оставил нас наедине с головокружением от «элементарной» системы сбора отходов. И с инструкцией по сортировке мусора на двух страницах - на случай, если неразумные гости с Востока не догадаются самостоятельно, что алюминиевые банки идут в одно ведро, а алюминиевая фольга - в другое. Все ведь элементарно!

Зато переработка бытового пластика в Бельгии - 60%. Это примерно на 60% больше, чем у нас. Но постепенно и Россия встает на путь, ведущий к светлому экологическому будущему. Направление этого пути недавно обозначила вице-премьер Виктория Абрамченко. Не пугайтесь, речь не о трех мусорных ведрах на каждой кухне. И даже не о двух.

- Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда, - сказала Абрамченко на Невском международном экологическом форуме.

Действительно ли ватные палочки для ушей и пластиковые трубочки - главные враги экологии?

- Нет, конечно. Загрязнение окружающей среды от бытового пластика незначительное. Один рейс самолета наносит больше вреда, чем миллион трубочек, - говорит Юрий Шевчук, глава Северо-Западного отделения международной экологической организации «Зеленый крест». - Подобные запреты - это капитуляция перед тем, что мы не можем научить людей кидать мусор в урну. Раз люди не умеют обращаться с пластиком, у них его надо забрать.

По словам Юрия Шевчука, вред от пластиковых трубочек и прочего мелкого «бытового пластика» настолько небольшой, что его практически невозможно выделить в общем объеме загрязнения. Другое дело - самолеты. Самый ощутимый вред, который лайнеры наносят окружающей среде, - выбросы углекислого газа при сжигании авиационного керосина. По данным Международной ассоциации перевозчиков, каждый год (прошлый пандемийный не в счет) выбросы CO2 от авиаперевозок по всему миру составляют почти миллиард тонн. Это 2,5 -3 процента от общей суммы выбросов парниковых газов на Земле. Сколько трубочек и палочек нужно спалить, чтобы «произвести» столько же CO2, неизвестно: подобные эксперименты, к счастью, не проводились.

Тем не менее мелкий пластик - это часть большой проблемы: количество отходов, которые мы производим, все время растет. И с этим нужно что-то делать, считают в правительстве.

- Отказ от неперерабатываемой упаковки - это не только верный шаг, но и мировой тренд. Правильно, что Россия в него встраивается, - считает Борис Моргунов, директор Института экологии Высшей школы экономики. - Но самый важный вопрос - это сроки. В Европе правительства заблаговременно объявили, что нужно готовиться к отказу от использования неперерабатываемого пластика. И люди, и бизнес имели несколько лет, чтобы адаптироваться к новым условиям. А у меня есть опасения, что у нас все будет делаться гораздо быстрее, чем в Европе. Нередко в подобных случаях мы ставим во главу угла не качество, а скорость.

Так что на случай внезапного запрета учимся чистить уши вилкой (шутка) и пить мохито не через трубочку, а через край из дубовой кружки, как издревле делали на Руси. А пока запрет не облекли в законодательную форму, мы вместе с экспертами составили список из пяти самых вредных для экологии вещей, которые окружают нас в быту.

БОМБА НА ВАШЕЙ КУХНЕ

5. Техника

Последнее место в ТОП-5 - только из-за того, что компьютеры и телефоны мы выкидываем довольно редко. Но метко: много вы назовете людей, которые избавляются от старой техники по правилам, обращаясь в службу утилизации? А ведь она состоит не только из пластика. Аккумуляторы и батарейки, системы охлаждения и прочие детали содержат ртуть, свинец, мышьяк и кучу другой гадости. Попадая на свалки, все это гниет и горит, выбрасывая в атмосферу адские дозы CO2 и канцерогенов.

- Особенно опасна крупногабаритная техника - телевизоры, холодильники и т. д., - говорит Юрий Шевчук.

Много вы назовете людей, которые избавляются от старой техники по правилам, обращаясь в службу утилизации? Фото: Андрей АБРАМОВ

4. Старая мебель

Мебель состоит из токсичных и легковоспламеняющихся материалов: древесных плит, клея, лаков и красок, пластика и т. д. Особенно опасна мягкая мебель.

- Например, в диваны входит пенополиуретан, при разложении он выделяет синильную кислоту, - рассказывает Юрий Шевчук.

3. Бумажные стаканчики

Из бумаги они состоят лишь частично. Иначе бы они мгновенно размокали. Чтобы этого не случалось, стенки стаканов покрывают тонким слоем полипропиленовой, полиэтиленовой пленки или фольги.

- Даже пластиковые стаканчики переработать можно, а «бумажные» - нельзя, - поясняет Шевчук.

Кроме того, такое покрытие увеличивает срок разложения стаканчика практически до бесконечности. А еще индийские ученые недавно установили: когда в такой стакан наливаешь горячую жидкость, от него отделяются микрочастицы пластика, которые неминуемо попадают в организм. Задумайтесь об этом, попивая свежекупленный кофе по дороге на работу.

2. Одноразовая пластиковая упаковка

- Переработке не поддается более 90% пластиков, используемых в упаковке. То есть большая часть пластика, который мы видим в магазине - упаковки колбас, подложки под продукты, тюбики с майонезом и т. д., – говорит Юрий Шевчук.

Даже пакеты - и те при большом желании можно частично переработать. А участь тюбика только одна - быть выброшенным: вы ведь не сможете выдавить из него весь майонез, поэтому на переработку его не примет ни один завод. И останется ему либо разлагаться сотни лет, либо сгореть на свалке, либо по частям попадать в желудки зверей, птиц и рыб, отправляя их на тот свет.

1. Полиэтиленовые пакеты

Нельзя сказать, что пакет более вреден для экологии, чем ушная палочка или пластиковая бутылка. С точки зрения ущерба для окружающий среды они ничем не отличаются друг от друга: все это (и многое другое) делается из пластика, который либо вообще не поддается вторичной переработке, либо перерабатывается с огромным трудом. Но пакеты все же вреднее - просто потому, что их больше.

К тому же их крайне сложно отделить от другого мусора, потому что тонкие и к ним все липнет. Поэтому в той же Европе при всем ее раздельном сборе отходов перерабатывается лишь 7% пакетов, остальное сжигается или идет на свалки. А в российских супермаркетах именно пакеты - самый продаваемый товар. По данным Greenpeace, 5% пластиковых пакетов в мире (26,5 миллиардов в год) используется именно в России. Многовато будет - при том, что в России живет лишь 2% населения Земли.

- Полиэтиленовые пакеты, как и одноразовая пластиковая упаковка, очень вредны для экологии, - говорит Борис Моргунов. - Перерабатывать их сложно и дорого, бизнес в этом не заинтересован, а для государства такие расходы неподъемны. Именно из-за них разрастаются свалки, которые горят и выделяют загрязняющие вещества. В том числе одни из самых опасных для окружающей среды и здоровья людей - диоксины и фураны (высокотоксичные канцерогены, - Ред.).

КСТАТИ

На замену выходит бумага

Если внимательно перечитать выступление вице-премьера Абрамченко, говорит она не о запрете ушных палочек и трубочек как таковых. Речь идет об изделиях из пластика, который нельзя переработать. Но его вполне можно заменить менее «грязными» материалами.

- Для изготовления многих товаров - например, тех же ватных палочек - вместо пластика можно использовать бумагу. Ее очень жестко прессуют, в результате по прочности такие палочки практически не отличаются от пластиковых, к которым мы привыкли. А для экологии они гораздо менее вредны, - говорит Борис Моргунов. - Кроме того, существуют виды пластика, которые поддаются переработке. По своим свойствам они не отличаются от неперерабатываемых. Поэтому я считаю, правительству нужно не запрещать неперерабатываемый пластик, а стимулировать использование альтернативных материалов. И если изделия из неперерабатываемого пластика будут дороже, они сами уйдут с рынка. А люди увидят, что наконец-то у нас что-то начало меняться в плане заботы об окружающей среде.

ВОПРОС РЕБРОМ

Сортировка мусора бесполезна для экологии?

Львиная доля пластика используется в промышленности. Трубы, лестницы, краски и отделочные материалы, конвейеры, корпуса и детали автомобилей, самолетов, кораблей – из пластмассы сейчас не делают разве что еду (хотя иногда возникают сомнения, особенно когда покупаешь что-то подешевле). Поролон и пенопласт – это, кстати, тоже пластик, и эти материалы применяются практически везде.

- Лишь 3% пластика используется в быту, 97% - в промышленности. Так что для природы не имеет значения, разделяем мы бытовой мусор или нет. В Европе это делают для того, чтобы народ почувствовал свою причастность к борьбе с климатическими изменениями. Так им будет спокойнее жить. К тому же ответственное отношение к отходам дисциплинирует людей, они меньше мусорят на улицах. На мостовых будет чище, но для окружающей среды это не важно, - говорит Юрий Шевчук.

Эксперт рассказал об интересном исследовании, которое проводилось в Германии. Оно показало, что люди, которые больше всего озабочены экологией и голосуют за партии «зеленых», чаще других летают на самолетах. А это куда вреднее для природы, чем выбрасывать бутылки отдельно от пробок.

- Они считают: поскольку мы разделяем отходы, поддерживаем экологическое движение и т. д., то мы уже «откупились», получили индульгенцию. И теперь можем позволить себе нанести ущерб природе, - констатирует Юрий Шевчук.

Только цифры Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

7 советов, как повернуться лицом к природе

- Не стоит думать, что от вашего поведения ничего не зависит. «Воспитывая» в себе ответственное отношение к окружающей среде, вы не только меняетесь сами, но и влияете на окружающих людей, на мир вокруг себя. И на правительство, кстати, тоже. Чем больше среди нас людей, которые ответственно относятся к природе, тем активнее на государственном уровне будут приниматься изменения и нужные законы о бережном отношении к окружающей среде, - говорит Варвара Яровая, руководитель проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace.

Но как его воспитать, это ответственное отношение? Вот несколько советов и шагов от Варвары Яровой, которые помогут каждому из нас повернуться «лицом к природе» на бытовом уровне.

1. Не покупайте лишнего и не выбрасывайте вещи, которые можно починить

Продлевайте жизнь того, что уже у вас есть. Между прочим, это не только позволит создавать меньше отходов, но и сэкономить на покупке новой одежды и обуви. Неплохая мотивация в наши непростые времена.

2. Создавайте меньше мусора

Оформите цифровую карту вместо пластиковой. Не берите на улицах листовки – все равно они полетят в урну. Откажитесь от чеков в магазинах и банкоматах. Между прочим, многие из них сами предлагают вместо бумажных чеков электронные.

- Гораздо разумнее изначально сокращать количество отходов, чем потом думать, что с ними делать. Это поможет сократить объем свалок и загрязнение окружающей среды, - говорит Варвара Яровая.

3. Меньше пользуйтесь одноразовыми вещами, особенно пластиковыми

Носите с собой многоразовую бутылку для воды вместо того, чтобы покупать всякий раз пластиковую. Не пользуйтесь одноразовой посудой. Ходите в магазин со своей многоразовой сумкой. Даже палочки для чистки ушей - и те бывают многоразовыми, с силиконовым наконечником, который можно мыть.

- Мы два года проводили аудит пластикового загрязнения на побережьях российских рек, озер, морей. Около 70% мусора, который мы там находили, это пластик. Около 95% этого пластика - остатки одноразовых предметов и упаковки: ватные палочки, одноразовая посуда и т. д. В общем, все то, что мы приносим из супермаркета, быстро используем и выкидываем, - говорит Варвара Яровая.

4. Разделяйте отходы

Несколько лет назад в стране начали устанавливать контейнеры с надписью «Вторсырье». К сожалению, есть такие контейнеры лишь в небольшом числе дворов и далеко не все (мягко говоря) россияне пользуются ими по назначению. Если в вашем дворе такого контейнера нет, см. пункт 5.

5. Сдавайте часть отходов на переработку

Во многих городах есть пункты приема, куда можно сдать стекло, металл, лампочки батарейки и многое другое. Чтобы их найти, набирайте в поисковике Recycle Map (карта сбора вторсырья) и название своего города. Вы найдете и пункты, и список вещей, которые там принимают.

6. Выбирайте упаковку, которую проще переработать

Оказывается, в зависимости от сложности для вторичной переработки пластик делится на семь классов. Как правило, на упаковке продуктов (йогуртов, кетчупов и т. д.) в треугольнике указана цифра, которая обозначает этот класс. Проще всего перерабатываются классы 1, 2, 4, 5, сложнее всего - 3, 6, 7.

7. Избегайте композитной (составной) упаковки

Особенно это касается многослойной упаковки. Например, упаковка типа «тетрапак» состоит из трех слоев: бумага, алюминий, пластик. Поэтому ее сложно переработать.