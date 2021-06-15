Срочно увезли в больницу: что на самом деле произошло с певицей МакSим

Стал известен диагноз 38-летней артистки Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим экстренна госпитализирована в Москве. Состояние 38-летней артистки резко ухудшилось. Ранее сообщалось, что вокалистку увели под руки с концерта в Казани.

Певица МакSим в настоящее время находится в больнице под наблюдением врачей. На данный момент ей поставлен диагноз пневмония. Чтобы избежать разных домыслов, вокалистка лично рассказала, что с ней произошло на самом деле.

По словам звезды, несколько дней назад она почувствовала себя плохо. Однако не стала из-за недомогания отменять запланированный концерт. Певица сдала анализы, которые не подтвердил у нее коронавирусную инфекцию.

"Как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39. Потом мое самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение легких от 40%, подтвержденного теста на ковид у меня нет, врачи говорят - пневмония", - написала МакSим в блоге.

Напомним, певица два года назад попала в серьезную аварию и долго лечилась. В период восстановления она поправилась на 15 килограммов, а ее лицо сильно опухло. Кроме этого, из-за сильных переживаний знаменитость пристрастилась к алкоголю и заявила о том, что была буквально между жизнью и смертью из-за своей пагубной привычки.

"Да, я пила. Я не сразу объявила о своем уходе, рвалась в бой, но последствия аварии давали о себе знать. Я уже не могла встать с кровати. Пила много, и мой организм не был готов к таким испытаниями", - откровенничала она.