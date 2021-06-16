Трагедия на озере Ханка: Родители исчезли, трехлетнего малыша нашли в песке

Лагерь выглядит так, будто туристы покинули его ненадолго: на столе осталась еда, даже машина была не закрыта. Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В начале июня 42-летний житель поселка Новый Андрей Савочкин упаковал удочки, туристическую палатку и другое снаряжение в багажник своего автомобиля «Ниссан Ноут», чтобы вместе с 31-летней женой Кристиной и 3-летним сыном Демидом отправиться в путешествие к озеру Ханка - крупнейшему в Приморском крае. Он даже выложил в свой Инстаграм фото с подписью «К новым приключениям готовы!». Но поездка обернулась трагедией. Кристина и Андрей бесследно исчезли. Их лодка с оторванным мотором была найдена на берегу одного из островков, а рядом с ней, уткнувшись лицом в песок, лежал без сознания ребенок. К счастью, малыша удалось спасти, а его родителей не могут найти до сих пор.

ЛЮБИЛИ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Андрей и Кристина обожали путешествия, но они не экстремалы - понапрасну рисковать жизнью и здоровьем точно бы не стали. Фото: instagram.com/andrysavochkin79

Андрей и Кристина уже не раз бывали на Ханке, да и вообще путешествия по родному краю были для них идеальным времяпрепровождением. Андрей - заядлый рыбак, моторной лодкой управляет уже давно, выходил с ней и в море, и на озера. Часто брал с собой маленького сына, причем всегда надевал на ребенка спасательный жилет.

Кристина тоже поддерживала увлечения мужа. Но все их знакомые утверждают, что, хотя супруги и любили туризм и путешествия, подвергать опасности жизнь и здоровье сына ни за что бы не стали.

Лагерь семья разбила рядом с селом Троицкое на берегу Ханки. Само озеро большое, но довольно мелкое, средняя глубина здесь - 3 метра. Частично оно находится на территории Китая, но от Троицкого до границы с КНР по прямой здесь более 40 км. Берега болотистые, много отмелей, маленьких островков, кустов, а еще тут нередко случаются внезапные штормы. Зато места рыбные.

Кристина и Андрей бесследно исчезли. Фото: instagram.com/uspysua

ПРОДУКТЫ НА СТОЛЕ, МАШИНА НЕ ЗАПЕРТА...

Еще за несколько дней синоптики передавали на 11 - 12 июня штормовое предупреждение. Но в итоге шторма не было, в районе озера погода была хорошей. Начало лета - идеальное время для отдыха на Ханке, днем 10 июня здесь было до +25 градусов, температура воды +18 градусов.

Утром в тот день путешественники всей семьей сели в свою надувную моторную лодку и отплыли от лагеря. Вряд ли планировали уплывать надолго: на туристическом столике остались продукты, палатка и машина были не закрыты.

Лодка, которую нашли в 7 км от места стоянки, серьезных повреждений не получила. Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

На следующий день местный житель Олег Романов, которого сейчас благодарят за неравнодушие, заметил, что лагерь подозрительно опустел. Начались поиски, на место приехал оперуполномоченный Владимир Поварчук.

Лодку Андрея и Кристины нашли в 7 км от лагеря, в районе села Новониколаевка, на одном из намытых островов. Мотор был оторван, возможно, при ударе о прибрежную отмель. А рядом, на берегу лежал мокрый, замерзший ребенок. Малыша завернули в теплый бушлат и срочно доставили в Троицкое, где его уже ждала скорая.

«Я БЫЛ НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ»

Как оказалось, Демид больше суток оставался на берегу один. Ночью температура опускалась до 15 градусов, одежда на малыше была мокрой, так что его спасение - настоящее чудо. Вторую ночь под открытым небом он бы вряд ли пережил. Мальчик попал в Ханкайскую ЦРБ с серьезным переохлаждением. Но уже 13 июня его перевели из реанимации в обычную палату и сейчас уже готовят к выписке. С ребенком постоянно находится бабушка, мама его отца Андрея.

Вспоминая о том, что случилось, мальчик замыкается и уходит в себя. Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю

Маленький Демид оказался единственным свидетелем трагедии, поэтому в больницу к малышу наведались следователи. Расспрашивать ребенка о случившемся они старались осторожно и даже подарили малышу радиоуправляемую машинку.

Демид рассказывал гостям, что был на необитаемом острове, а вот по поводу событий на лодке высказывался неохотно...

ВЕРСИИ СЛУЧИВШЕГОСЯ

Из беседы с ребенком следователи все же сделали вывод, что во время движения лодки по волнам (а волны на озере бывают внушительными) отец семейства, не удержавшись, упал за борт. Супруга пыталась удержать его за руку, но сама очутилась в воде. Увы, на Андрее и Кристине не было спасательных жилетов - их потом найдут на дне лодки. (Сам Демид, к счастью, был в жилете.) А лодка с ребенком продолжила движение, пока не врезалась в берег. Не исключено, что лодка могла за что-то зацепиться, и Андрей с Кристиной пытались ее освободить, но по какой-то причине не смогли снова забраться на борт, а к берегу лодку потом отнесло течением.

Родственники мальчика, которые сейчас находятся рядом с ним, пока не могут прояснить этот момент, говорят, что ребенок все понимает, но очень напуган. Что-то он рассказывает, но периодически замыкается в себе. Родные всеми силами пытаются оградить его от тяжелых воспоминаний.

Карта местности. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Поиски пропавших идут с воды, суши, воздуха. По факту исчезновения Андрея Савочкина и Кристины Подаревой возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (105 УК РФ) - таков порядок. На Ханке работает полный штат отдела криминалистики следственного управления - проводятся экспертизы, допрашиваются свидетели.

Есть небольшая надежда, что пропавшие оказались на китайской стороне и не могут выйти на связь - в полиции пообещали проверить и эту версию. Каких только чудес не бывает на свете. На чудо теперь только и остается надеяться.