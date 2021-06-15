Геннадий Зюганов объяснил, что надо делать с Белоруссией и Украиной

Геннадий Зюганов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Геннадий Зюганов, председатель ЦК Компартии России в эфире Радио «КП» обосновал свое отношение к происходящему в Белоруссии и на Украине. На вопрос не боится ли лидер коммунистов потерять очки, поддерживая Александра Лукашенко, он ответил:

- Какие там очки? Вы не боитесь потерять страну и свое будущее? Нет никакого будущего у русского мира, его уже обкорнали. Уже Ельцин провел границы от Пскова до Краснодара, отрезав 25 миллионов русских. Отсекли все крупные воинские гарнизоны, все базовые защиты. Я в группе войск в Германии служил: Северная группа. Центральная и Южная. Миллион военнослужащих стояли, нас защищали. Отрезали прибалтийский округ, белорусский, три украинских, закавказский округ.

Если додушат Белоруссию, враги встанут на нашей границе, где у нас всего две дивизии – «тамань» и «кантемировка» (Таманская и Кантемировская – авт.). Вы будете полностью беззащитны.

Вопрос Белоруссии – это вопрос нашей национальной безопасности и исторического выживания. И главный вопрос должен быть – укрепление славянского ядра: Россия, Украина, Белоруссия.

- Но мы недавно стали свидетелями массовых демонстраций против Лукашенко.

- Я считаю, что ему сейчас надо помочь. Он решил провести ряд политических преобразований, готовит новую Конституцию.

- А вы не преувеличиваете опасность от потери Белоруссии и Украины?

- Путин же сказал: если в НАТО втянут Украину, от Харькова ракета будет лететь до Москвы 8-10 минут. Вы штаны не наденете, вас просто обесточат и вырубят все системы управления.

Но Украина попала в лапы нацистов, бандеровцев и вот к этим (недобиткам) из СС «Галичина». На днях там хоронили бывшего эсэсовца президентским полком. Большего позора трудно себе представить. Европа молчит. Хотя и нацистов, и фашистов, и «Галичину» как пособника нацистов давно осудили.

Когда я узнал про Бабий Яр (в Киеве это место массовой казни евреев во время Великой Отечественной войны – авт.), для меня поразительной стала информация, что расстреливали (евреев) не столько фашисты, сколько бандеровцы.

- Да, в Советском Союзе замалчивали факты о том, что жителей белорусской деревни Хатынь заживо сожгли не немцы, а зондеркоманда, состоявшая в основном из украинских полицаев.

- А какую резню устроили бандеровцы в Волынской области? Я давно настаивал: покажите все мурло этой своры, которая вместе с нацистами уничтожала свой народ. Вот сейчас, наконец, заговорили.

- Геннадий Андреевич, сейчас ощущение, что Украина для нас безвозвратно, как союзник, друг, партнер, потеряна. Страна стремится в НАТО, всячески демонстрирует, что она – анти-Россия.

- Это абсолютно неверная точка зрения. Что такое Украина? Это страна, которая родилась исторически после победы большевиков в октябре 1917-го. Советская Украина сложилась так, как сложилась. Республики собирали в СССР мирно, с учетом их внутренних проблем.

С другой стороны, народ Украины сам нищает, сам попал как кур в ощип. Было 50 миллионов населения, осталось 40. Народ обобрали, разули, раздели, унизили. Один наш посол (на Украине) сидел, конфетами торговал, второй – трубу охранял. Что вы слышали о том, как работает в Киеве наше посольство? Почему вы не помогаете тем, кто там выступает за нас? Давно надо признать Луганскую народную республику. Их седьмой год подряд бомбят.

- А Донецкую?

- Мы с Иосифом Кобзоном создали движение «Дети России – детям Донбасса». 7 тысяч ребят тут приняли. Чудные детишки. Почему они страдают сегодня? Надо разделить народную Украину - друзей, близких, родственников, знакомых, и эту свору цээрушно-бандеровскую, которая там захапала власть и проповедует СС «Галичину» и всякую сволочь, которая вчера убивала наших отцов и дедов.