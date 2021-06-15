Новые детские антистресс-игрушки: Как развивать внимание, память, мелкую моторику с помощью поп-ита

Яркие, разнообразные по форме, недорогие, прочные, приятные на ощупь – они есть у каждого ребенка и подростка Фото: Shutterstock

Силиконовые разноцветные пластинки с полусферами, которые так приятно лопать (рop it в переводе - «нажми это»), сейчас в тренде. Яркие, разнообразные по форме, недорогие, прочные, приятные на ощупь – они есть у каждого ребенка и подростка. Около месяца назад, правда, группа родителей подала в Роспотребнадзор заявку на проверку пупырок: не вредны ли для детской психики? Ведь придумали поп-иты для пациентов с неврологическими расстройствами. Проверка еще ведется. Тем временем креативные детские педагоги, психологи, дефектологи называют поп-иты чрезвычайно полезными и используют их на развивающих занятиях с дошколятами.

- Все дело в тактильном восприятии этих простых, на первых взгляд, изделий, - объясняет Диана Макарова, педагог-психолог, тренер развития интеллекта детского центра Feelin.

- На кончиках пальцев находится большое количество рецепторов, которые соответствуют определенным участкам мозга. Массаж рецепторов (занятия мелкои моторикои ) развивает неи ронные связи, то есть рецепторы мозга тренируются напрямую через сигналы от касания. «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев», говорил известныи педагог Василий Сухомлинскии . Поэтому однозначно можно отнести игрушку поп-ит к полезным тренажерам.

Штуковина и впрямь универсальная. Обучает, развивает, укрепляет межполушарные связи мозга. Для чего это нужно? Левое полушарие, напомним, мыслит логически, а правое творчески. У взрослых обычно одно полушарие развито лучше второго. Если же поднажать в дошкольном возрасте, можно развить одинаково хорошо оба, тогда и учеба в школе будет даваться легче. А еще есть интересные игры с поп-итом, в которые можно играть дома, на улице, на пляже, в транспорте. Главное не увлекаться с занятиями по времени (15 минут для четырехлетних малышей, для дошколят - не более 30 минут, велит СанПин), переключать внимание ребенка, следить за осанкой.

ПОЛЕЗНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Развиваем память, внимание, мелкую моторику

«Смотри и повторяй». Нажимаете ячейки в определенной последовательности, а ребенок должен повторить. Простые схемы подойдут даже для малышей. Вариант чуть сложнее: рисуете на бумаге геометрические фигуры или простые предметы - кораблик, сердечко, флажок и т.д. Ребенок должен повторить рисунок, нажимая нужные ячейки или вкладывая в них камешки.

«Продолжи ряд». Выкладываете начало ряда (камешек-бусинка или бусинка-пуговица-камешек), а ребенок должен повторить последовательность, пока не закончится ряд.

«Что изменилось?» Нажимаете ячейки, чтобы получился рисунок или схема. Ребенок запоминает и отворачивается. Вы тем временем что-то меняете в изображении, ребенок должен назвать, что изменилось. Если схема сложная, ее можно сфотографировать

«Повтори на слух». Озвучиваете порядок нажиманий: в первом ряду оставить одну ячейку, во втором – две, а в красном три. Ребенок должен все правильно нажать по памяти.

«Повтори вслепую». «Рисуете» простую фигуру (линия из четырех ячеек, знак +, треугольник), показываете ребенку. Потом он должен повторить ее с закрытыми или завязанными глазами.

Учим буквы, цифры, сложение и вычитание

«Алфавит». Нажимаете последовательность ячеек так, чтобы получилась буква (или цифра). Переворачиваете поп-ит, и пусть ребенок нажимает на выпуклые пупырышки обратно и проговаривает букву. По ходу можно вспоминать слова на эту букву.

«Арифметика». Пишете на карточках примеры (3+2=? ; 7-2=? и т. д.), ребенок их решает, нажимая ячейки. По ходу не только прокачает простые арифметические действия, но и выучит таблицу сложения до десяти. Потом можно усложнить задачу и потренировать счет парами: указательными пальцами обеих рук одновременно нажимай ячейки в красном ряду, двигаясь слева направо – 2-4-6. А теперь считай обратно: 6-4-2.

Укрепляем межполушарные связи

Даете разные задания, которые нужно выполнять двумя руками одновременно. Например: нажимай ячейки левым указательным пальцем и правым большим, двигаясь к центру строки, при встрече пальцев хлопни в ладоши и двигайся обратно, поменяв пальцы (теперь левый большой и правый указательный). Постепенно увеличивайте скорость.

Если есть два одинаковых поп-ита, можно «рисовать» на них зеркально простые фигурки. Опять же обеими руками.

ИГРЫ

«Найди сокровище»

Под одну из ячеек спрячьте камешек, пуговицу, бусинку, скомканную в шарик фольгу. Переверните поп-ит, а теперь щелкайте пупырышки по очереди с ребенком. Кто первый наткнулся на сокровище, забирает его себе. Кто больше собрал, тот и выиграл.

«Бродилка»

Бросаете по очереди игральный кубик и делаете ходы по ячейкам поп-ита. Проиграл тот, на ком закончились ячейки. Вместо кубика можно использовать бумажные карточки, на которых рисуете точки как на кубике или цифры. Кладете в панамку, достаете по одной и ходите.

«Кто быстрее»

Игра на время и скорость реакции. Кто быстрее лопнет все ячейки, тот победил. Или кто лопнет больше ячеек за указанное время (10, 15 секунд). Можно лопать через одну ячейку, через ряд и пр. – вариантов много. Главное не ошибиться.

«Крокодил»

Игра для трех и более человек. На карточках пишем задания – слова, буквы, простые фигуры. Водящий изображает их на поп-ите, остальные угадывают. Смысл не в сложности заданий, как в обычном «Крокодиле», а в количестве угаданных карточек, например, за одну минуту.

НА ЗАМЕТКУ

Как еще использовать поп-ит

- Гадать «любит – не любит», щелкая ячейки.

- Сделать шоколадку. В ячейки вкладываете орешки или драже, заливаете растопленным шоколадом, отправляете в морозилку на несколько часов, пока не застынет.

- Заморозить в ячейках фруктовый сок – получатся конфетки-мороженки.

- Бросать друг другу как фрисби.

КСТАТИ

Почему так приятно его лопать?

- Точно утверждать, что поп-ит является антистрессом, не можем: научные исследования не проводились, - говорит Диана Макарова. - Но можно обратиться к таким фактам:

- есть деи ствие и результат, и мозг получает удовольствие (поэтому хочется все шарики нажать или нажимать в определенном порядке);

- приятные ощущения: поп-ит нехолодныи , мягкии , издает легкии звук при нажатии;

- радует глаз яркими цветами и разнообразием форм (единорог, сердечко, робот и пр.);

- повторяющиеся действия пальцев рук – способ самоуспокоения, знакомый с младенчества. В период, когда потребность в сосании угасает и родители перестают укачивать во время сна, малыши часто накручивают волосы на палец, мнут угол подушки, трогают ушко, сжимают/разжимают мягкую игрушку. Для нервнои системы это способ замедлиться.

ЛАЙФХАК

Как сделать, чтобы щелкало с обеих сторон

У поп-итов, как известно, одна сторона щелкает звонко, а другая тихо. А хочется, чтобы обе были звонкими. Над этим бьются юные блогеры. Опытным путем установлены самые эффективные способы: первый - покрыть пупырки лаком для ногтей и дать высохнуть; второй – заполнить ячейки поп-ита водой и выдержать в морозилке 24 часа.