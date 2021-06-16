Звездное лето: Наташа Королева открыла русское "мертвое море", а Митя Фомин свободно катается по Европе

Наташа Королева в этом году открыла для себя настоящий туристический рай - соленые озера в Оренбургской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Похоже, этим летом артистам хочешь-не хочешь, а придется отдыхать: третья волна пандемии отменяет концерты один за другим... Куда податься, когда границы закрыты? Оказывается, это не проблема: в нашей стране десятки уголков, получивших самую лестную звездную оценку.

Так, Катя Лель, например, собирается в Крым: там, мол, самый чистый воздух на этой планете (а в космических объектах, как известно, Катя знает толк).

- Заморские курорты для нашей семьи пока под запретом, хотим переждать эту неразбериху с коронавирусом, - поделилась певица с kp.ru. - Мы с мужем и дочкой поедем в Крым, где, кстати, у меня запланированы концерты - совмещу, как говорится, приятное с полезным. Вы ведь знаете, что там самый лучший воздух на Земле? Профессор, который занимался моими голосовыми связками, говорит, что в нем наибольшее количество йода. Поэтому артистам просто необходимо бывать там раз в год, минимум 10 дней. Насколько я знаю, солистов Большого театра даже отправляют на полуостров в отпуск на две недели, чтобы они восстановили связки и укрепили иммунитет. Кроме того, мы с друзьями по йоге, возможно, устроим тур с дыхательными практиками: хотим собрать группу в Сочи.

Катя Лель, например, собирается в Крым Фото: Иван МАКЕЕВ

Наташа Королева в этом году открыла для себя настоящий туристический рай - соленые озера в Оренбургской области, которые появились на месте карьеров по добыче соли после их естественного затопления. Артистка в восторге: никакой Израиль не нужен!

- Я вам хочу сказать, у нас в стране есть шикарные места, - призналась звезда kp.ru. - Алтай, например, Карелия. А под Оренбургом, где я недавно выступала, главная достопримечательность - местное "мертвое море". В нем такая же концентрация соли, как в Израиле. И там есть шикарнейший совершенно санаторий, занимает третье по популярности после Сочи и Крыма. Так что по заграницам я не скучаю!

А вот лидер "Руки вверх" Сергей Жуков, наоборот, с удовольствием поехал бы в Испанию, где у него простаивает домик. Семейное гнездышко в Андалусии уже третий год, как не видит хозяев. А ведь там наследники певца провели все свое детство...

- В допандемийное время мы уезжали туда на лето: фрукты, море, солнце. Гуляли по испанским улочкам и ресторанам, - затосковал артист, вспоминая о своей фазенде в интервью kp.ru. - У нас в местном парке есть одно любимое кафе, где мы с детьми всегда берем чуррос - это сладкий хлеб, как наши пончики... Но уже третий год мы из страны никуда не выезжаем, не хотим рисковать. Зато постепенно открыли для себя внутренний туризм: в наших мечтах и планах на лето - большие путешествия на Байкал и Алтай, а еще хотим снова заехать в любимую Карелию. Мы влюблены в это место. Сын Энджел там, например, впервые сел на снегоход и прокатился по льду озера, а летом мы собирали во-о-о-от такенные белые грибы - это было сказочно!

Лидер "Руки вверх" Сергей Жуков, наоборот, с удовольствием поехал бы в Испанию, где у него простаивает домик Фото: Борис КУДРЯВОВ

Митя Фомин только недавно вернулся из Крыма, где в прошлом году купил квартиру с террасой: апартаменты находятся прямо на крыше жилого комплекса. До моря рукой подать - буквально 10 метров. Но для экс-солиста "Hi-Fi" это не предел мечтаний...

- Я только закончил ремонт в своих апартаментах. Это было долго, муторно, а еще очень холодно - что вообще творится с погодой на море? - пожаловался певец kp.ru. - Квартирка крохотная: просто приехать, бросить вещи и путешествовать по полуострову. Зато у меня роскошный вид и непосредственная близость к морю. Но проводить там все лето я не планирую. Слава богу, в Европе живет моя старшая сестра, которая приглашала меня в Испанию, Францию, Италию... Да, я как родственник могу свободно туда приезжать - зеленый свет! Самое классное, что в Европе сейчас совсем нет туристов, и к приезжим относятся очень радушно. Бывать там в пандемию - одно удовольствие!

А вот группа "Фабрика" рада бы отдохнуть на модных курортах, но, оказывается, у артисток те же проблемы, что и у многих поклонников: нет денег.

- Даже билеты не на что купить, - признались kp.ru солистка Мария Гончарук (жена телеведущего Дмитрия Хрусталева. - Ред.). - Весь год мы сидим без концертов. Почему-то везде, где "Фабрика" должна была выступать на Дни города, шоу отменили из-за пандемии. При этом другие звезды благополучно выступают и собирают по 500 тысяч народу на площади... Давайте уже как-то определимся: либо все не работаем, либо даем концерты без ограничений. Начинает раздражать!