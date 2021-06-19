Лучшие и худшие тюрьмы в мире: где комфортно сидеть за решеткой, а куда попасть не пожелаешь и врагу

Это не сцена из фильма-антиутопии, а обычный день в тюрьме Сальвадора. Заключенные ждут, пока в камерах пройдет обыск. Фото: AP/EAST NEWS

Директор Института государственного и международного права Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев, оказавшись за границей, не рвется осматривать музеи и прочие достопримечательности. Вместо этого он старается оказаться… в тюрьме. Интерес к исправительным учреждениям у него профессиональный. Посмотрев камеры чуть ли не по всему свету, он рассказал «Комсомолке», где в мире сидеть хорошо.

Блатная педагогика

- В тюрьмах скольких стран мира вы побывали?

- В России я посетил примерно 200 пенитенциарных учреждений, кроме этого, в места лишения свободы меня пускали в Белоруссии, Бразилии, Вьетнаме, Германии, Италии, Казахстане, Колумбии, Норвегии, Португалии, Украине, Финляндии, Франции и еще много где. С представителями еще большего числа исправительных учреждений я знаком или общался лично.

В Норвегии обходятся без решеток. Зато с задушевными разговорами.

- Так где лучше всего сидеть, если, не дай бог, попадешь за решетку?

- Во всем мире уже признано, что наилучшие условия в скандинавских тюрьмах, прежде всего - в Норвегии. Причем я не говорю о банальности вроде телевизора и игровой приставке у осужденных, но о систематической работе воспитателей и психологов, направленных на исправление человека. Все это результат реформы, которая началась в последней четверти прошлого века. Основная идея в том, что если мы хотим человека исправить так, чтобы он стал полноценным членом общества, то надо, чтобы он и воспитывался в человеческих условиях.

- Ну как же этого достичь?

- Во-первых, в Скандинавии созданы достойные условия. Например, в Финляндии положительно характеризующемуся заключенному дают ключ от его камеры. Он находится в изоляции, но с ним работают весьма интенсивно. Если человек просто заперт в бараке, вооруженные люди на вышках, лают собаки, при такой «обработке» начинаешь себя чувствовать просто ничтожеством. Такие условия не создают условий для исправления заключенного, а представляют собой просто наказание в чистом виде. Совершил преступление - страдай, мучайся. О какой-то реабилитации тут речи не идет. В Норвегии, например, ключевым фактором исправления является труд. Все осужденные обязаны трудиться и получают свою зарплату. Интересный опыт тюрьмы на острове Бастой, где живут фактически в коттеджах, сами покупают себе еду, одежду, средства гигиены, то есть не теряют социализацию. Кстати, питаются они тем же рационом, что и охранники. Скандинавский опыт показал, что гуманный подход работает, ведь в этом регионе удалось значительно снизить преступность. Правда, метод этот весьма недешевый.

- Если жить в райских условиях, то и тюрьмы бояться не будут. Видел я эти тюрьмы, сам бы в них посидел годик-другой.

- Это довольно распространенный стереотип, и практика показывает, что вполне ошибочный. Чтобы не ходить далеко, возьмем самоизоляцию, на которой в прошлом году сидело большинство наших сограждан. Казалось бы, условия далеки от камеры: интернет, телевизор, любая еда с доставкой, можно позвонить и пообщаться с кем хочешь. А все равно люди уже через некоторое время взвыли без живого общения, от запертости в четырех стенах. А теперь представьте, что у вас гораздо более стесненные условия и вы не можете покинуть их в течение 5 - 10 лет. Давайте просто обратимся к юридической теории. Лишение свободы - это наказание, которое предусматривает собой изоляцию от общества и больше ничего. Это не страдания, не унижения, не пытки, давайте уже осознаем этот факт. Тюрьма, даже самая удобная, все равно останется тюрьмой, а условия там должны быть человеческие.

- А когда населению Норвегии объявили о том, что убийцы и насильники будут жить в «люксах», жители не возмутились?

- Перед реформой власти провели серьезную информационную кампанию, во время которой разъяснили смысл будущих реформ. Сначала это был эксперимент, и когда он дал положительные результаты, люди поверили в будущее новой системы. Ну и нельзя сказать, что там созданы именно люксовые условия, они просто нормальные. Если посмотреть на такой важный статистический параметр, как число людей, которые возвращаются в тюрьму снова за совершенные преступления, то в Норвегии рецидив составляет 20 процентов, а в России - 35 - 40 процентов. Выводы делайте сами.

Жизни этого норвежского зека, приговоренного к 16 годам за убийство и торговлю наркотиками, позавидуют многие. Фото: Marco Di Lauro/Getty Images

Частная лавочка

- А где самые плохие тюрьмы?

- Из тех, где я был, - во Вьетнаме, там фактически есть только стены и пол, а из удобств - дырка в полу. Но думаю, что такие же условия, если не хуже, есть во многих странах Африки и Центральной Америки. Чем беднее государство, тем меньше средств выделяется на поддержание тюрем. На постсоветском пространстве среди аутсайдеров - Туркменистан и Таджикистан. Основные проблемы - переполненность и отсутствие бытовых условий. А самое главное - нет системы работы с осужденными: как хотите, так и выживайте.

- А где вообще больше всего зеков?

- В США, они традиционно лидируют по числу заключенных - больше 2 миллионов. Я был в центре предварительного заключения в Манхэттене в Нью-Йорке, там настоящий тюремный небоскреб с десятками камер. В США интересно, что там есть государственные тюрьмы, а есть частные. Там они вообще появились первыми в мире - в штате Теннесси, а потом и быстро распространились по всему миру. Сейчас подобные учреждения есть в Австралии, Бразилии, Великобритании, Чили, Греции, Ямайке, Японии, Мексике, Новой Зеландии, Перу, Таиланде, Франции и ЮАР.

- То есть за деньги можно посидеть покомфортнее?

- Совсем наоборот, я приведу понятную аналогию. Представьте, что вам нужен нотариус, тогда вы идете в ближайшую нотариальную контору, и вам все равно - частная она или государственная. Так же и с тюрьмами в США. Более того, многие выступают против частных пенитенциарных учреждений, так как зачастую там сильнее эксплуатируют заключенных, ведь компаниям надо зарабатывать на сидельцах, это прежде всего коммерческий проект. Частные тюрьмы США активно критикуют за недоукомплектованность штата и недостатки обучения персонала, так как, выполняя определенные обязательные стандарты, они экономят на сферах, напрямую не связанных с содержанием осужденных, прежде всего на сотрудниках. Такая экономия неизбежно приводит к снижению уровня безопасности учреждений, неумению надзирателей правильно реагировать на конфликтные ситуации.

В большинстве стран мира тюрьма - рассадник криминала. Фото: Giles Clarke/Getty Images

- Так, может, их вообще закрыть?

- Это многомиллиардный бизнес. Например, выручка крупнейшего игрока на американском тюремном рынке CoreCivic в прошлом году составила 1,9 миллиарда долларов. С учетом таких доходов сюда охотно инвестируют крупные банки США, а сами частные тюремные корпорации активно лоббируют свои интересы как на уровне штатов, так и перед федеральным правительством. Более того, сейчас тот же CoreCivic пытается выпустить облигации от лица тюрем! А нынешние миграционные проблемы вообще сулят золотую жилу для частных тюрем. По последней статистике Американского союза гражданских свобод, около 81% всех задержанных нелегалов содержится в частных пенитенциарных заведениях, а ведь за все платят официальные власти через контракты.

Школа жизни

- Наверное, у нас в России тоже не все хорошо?

- У нас, кстати, не такие уж и страшные условия. Думаю, что в представлении многих граждан места лишения свободы предстают бараками с колючей проволокой и комнатой 3 на 3 метра, куда засунули 20 человек. Однако на самом деле в последнее время ситуация значительно улучшилась, и условия, в которых обитают заключенные, тоже претерпели изменения. Сейчас ФСИН получает огромные деньги на реконструкцию тюрем и СИЗО. За последние 10 лет число тюремного населения сократилось почти вдвое. Если посмотреть, сколько мы тратим средств в пересчете на одного человека, то это будут во многом адекватные цифры.

- Но сидеть-то все равно не сахар!

- Согласен, но сейчас закрывают совсем уж плохие учреждения и оптимизируют средства. Надо учитывать и гуманизацию нашего законодательства, благодаря чему число отбывающих лишение свободы в настоящий момент самое низкое за всю новейшую историю. Мы сейчас уже на 25-м месте в мире по числу заключенных на 100 тысяч населения. Кроме того, идет и улучшение условий для тех, кто находится по ту сторону колючей проволоки. Вот сейчас у нас разрабатывается проект Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, весьма примечательный документ, направленный на улучшение условий в тюрьмах. Например, согласно этому документу предполагается снести почти 10% тюрем и СИЗО - из 900 имеющихся объектов 88 планируется ликвидировать или перепрофилировать, причем под нож попадут самые удаленные от цивилизации учреждения. Хочу рассказать о личном примере. Я совсем недавно был во фсиновском долгострое - супер-СИЗО в городе Камышлове, который начали строить в 2011 году. Его готовность составляет 98%, и я вижу, что это по-настоящему европейские условия с камерами на каждого арестанта по семь квадратных метров (вместо четырех по старым нормам), с туалетными кабинками, антивандальной мебелью и телевизорами.

- А портрет типичного заключенного в разных странах отличается?

- Да в принципе нет. Везде, где я бывал, за решеткой в основном оказываются мужчины работоспособного возраста, из бедных слоев населения, те, кто не смог найти себе место в жизни. Во Франции большая часть сидельцев - арабы и чернокожие, в США - афроамериканцы и латиноамериканцы. Не потому что они склонны к преступлениям, а из-за бедности среди этих групп населения.

- Этих людей тюрьма ничему не учит?

- Для них она становится криминальной школой жизни. Есть такой термин для обозначения «заражения» тюрьмой - «призонизация», обозначающий распространение тюремной субкультуры за пределами тюрем, из-за чего в криминал вовлекаются новые участники. Кстати, тюремная субкультура сформировалась много где и за границей, и некоторые элементы ее похожи на нашу. То ли это эффект самой тюрьмы, то ли того, как человека воспринимает общество после выхода, пока непонятно. Но в тюрьме люди живут скученно, и за пару лет заключенный находит «друзей по интересам», которые втягивают его в продолжение криминальных дел, показывают, что можно безбедно жить, нарушая закон. Тюрьма скорее является рассадником преступности, чем местом исправления.

Филиппинские зеки устроили флешмоб в память Майкла Джексона. Фото: David Hogsholt/Getty Images

- А тюремные традиции сильно различаются в разных странах?

- Например, в Бразилии мне показали каталог татуировок уголовников. И рисунки многих осужденных очень похожи по значению с российскими! Например, цветок в колючей проволоке означает детство, проведенное в тюрьме. Конечно, это совпадение, но удивительное. Много где есть и такие категории, как «отверженные», которых у нас еще называют «опущенные», и метят их теми же татуировками и знаками на посуду. В разных странах есть и тюремные жаргоны, чем-то похожие на нашу феню.

НАГЛЯДНО

Где больше всего зеков

1. США - 639 (на 100 тысяч человек)

2. Сальвадор - 562

3. Туркмения - 552

4. Палау - 522

5. Руанда - 511

…

25. Россия - 330