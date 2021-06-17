Вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов: Я не убивал Валю. Совесть моя чиста

Юрий Фирсов пробыл мужем певицы всего месяц. Фото: Instagram.com

С того дня нет покоя ее душе. Бесконечные ТВ-шоу и слухи вокруг имени, война дочери и сына с вдовцом Юрием Фирсовым, раздел наследства… Последний супруг артистки уже давал интервью «КП». Однако у общественности остались к нему вопросы.

«Защищаться обязан»

- Касаемо вопросов. Всё интересует в рамках досужих сплетен, - уверен Фирсов. - А вот у следователей, например, вопросы ко мне закончились. Опросили всех. И врачей больницы, наблюдавших нас с Валей в последние дни ее жизни, и делавших позже вскрытие ее тела патологоанатомов. И соседей по дому - относительно обстановки в нашей квартире, не слышались ли, к примеру, крики? Нет, говорят соседи, ничего подозрительного, Валентина Валерьевна выходила покурить в подъезд, выглядела веселой, с мужем (то есть со мной) выходили в магазин в обнимочку. Семь раз уже отказано в возбуждении уголовного дела по факту смерти Валентины. Нет состава преступления, нет криминала! Совесть моя чиста.

- Некоторые критикуют, что вы на телевидение с этой темой ходите, деньги зарабатываете на смерти любимой женщины...

- Если бы не участвовал в этих эфирах, обвинили бы, мол, нарочно скрываюсь, значит, виноват. Считаю, что я обязан защищаться в публичном поле.

Мастер интриг

- Незадолго до смерти Валентина перевела в евро 14 миллионов рублей личных сбережений. А вы уверяете, будто певица была вся в долгах.

- Если мы запросим выписки с банковских счетов Легкоступовой, посчитаем приходы-расходы, обнаружим не сбережения, а одни долги. На ней висели несколько крупных кредитов. Я помогал гасить.

Деньги были. Рубли в евро переводили мы вместе. Часть суммы - мои накопления, часть - от продажи Валиных украшений, она продала, мы же собирались переезжать в Испанию, и были нужны деньги.

- Вы утверждали, что содержали Валентину. А есть ли подтверждающие переводы на ее банковский счет?

- Я Вале давал наличными, и в СК есть переведенный документ о том, что я в 2019 году продал одну из яхт за 68 тысяч евро, и жена прошлая может подтвердить то, что я забрал после развода свои 100 тысяч евро. Вопрос тогда, откуда у Вали кредитов более чем на 4 миллиона рублей?! Я обучал ее сына, на что уходило по 20 тысяч в месяц и давал деньги ее маме... Все документы в СК.

Сын Валентины Легкоступовой Матвей. Фото: Instagram.com

- И все-таки вы сейчас живете в квартире Валентины, не допускаете туда остальных наследников, сменили замки.

- Замки сменил, потому что были сломаны. Готов в любой момент отдать запасные ключи Валиным детям - приезжайте, пользуйтесь. Информация о якобы распродаже мною имущества Вали из квартиры не соответствует действительности. Все осталось на своих местах. За исключением того, что забрала себе Анетта из рюкзачка, в который мы с Валей сложили доллары. Почему, полагаю, она - а кто еще имел доступ к квартире, забрав у Вали в больнице ключи? Валя с горечью говорила, что Анетточка с детства такая. Когда дочь, повзрослев, требовала квартиру, рыдала и даже инсценировала попытку суицида - Валя влезла в долги и купила квадратные метры, только бы Анетточка была довольна. Когда сын Матвей в Испании влип в криминал и пришлось его вытаскивать, распродавать за бесценок имущество и уезжать, Валя ни словом его не попрекнула. Это на публике Легкоступова держала лицо, но сколько слез выплакано ею в подушку из-за родных деток, знала лишь она сама.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дочь артистки Анетта БРИЛЬ: Он выдает желаемое за действительное

Анетта намерена узнать правду о смерти мамы. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Анетта, Юрий Фирсов говорит, что следствие закончено и он чист…

- Ничего не закончено! Разбирательство по факту смерти мамы продолжается. С той стороной (с Фирсовым. - Ред.) диалог бессмыслен. Пусть Следственный комитет разбирается. Мы прекрасно понимаем, что Фирсов хороший актер. Можно ведь и исказить суть, и выставить в каком угодно свете.

Вопреки заверениям Фирсова мама не была бедной. Она получала зарплату и имела банковские вклады (помимо доходов от концертов, Легкоступова работала на двух работах: была сотрудницей московского «Творческого объединения солистов и исполнителей» с ежемесячной зарплатой 148 тысяч рублей, которая приходила на ее счет. И работала в администрации города Феодосии. В последней декларации от 2019 года в качестве имущества указала дом, два земельных участка, квартиру, гараж и два автомобиля. - Ред.). Но за время ее короткого брака деньги пропали.

- А это правда, что во время брака Фирсов звонил маме Валентины и спрашивал ее, кому она собирается завещать имущество?

- Да. Такой звонок был. И он этим очень изумил бабушку.

- Фирсов заявил, что ваш брат совершал какие-то правонарушения на Тенерифе, из-за чего Валентина оттуда и уехала.

- Он сочиняет, лишь бы отвести от себя подозрения. Это неправда. Мама вернулась, чтобы ухаживать за своими больными родителями.