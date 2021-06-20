Самые модные купальники звезд: Полоски Седоковой и шортики Лободы

Анна Седокова. Фото: Instagram.com

Жаркие летние деньки - отличный повод для наших звезд, чтобы показать в Инстаграме манящие снимки в бикини. Дизайнер Аника Керимова, автор нарядов Леры Кудрявцевой, Наташи Королевой, Филиппа Киркорова и других звезд, оценила пляжные выходы красавиц.

Аника Керимова. Фото: Instagram.com

Анна Седокова

- Критики в соцсетях бранили Аню за пышные бедра и яркие формы. Анна в ответ пошла в спортзал. И не переборщила с диетой. Да, постройнела, но выглядит так же аппетитно и сексапильно. Веселые купальники, как у Седоковой, сейчас в моде. Полоска - самый трендовый принт. Такие купальники с вертикальными полосками советую девушкам и женщинам, которые хотят скрыть недостатки (животик) и подчеркнуть достоинства (бюст).

Дакота

Дакота. Фото: Instagram.com

- Певица Дакота сильно постройнела, и этот слитный купальник подчеркивает спортивную фигуру артистки. Но с цветом блондинка все же промахнулась,-считает наш модный эксперт. - Нынче в тренде яркие, сочные цвета. Такой купальник хорош для бассейна, а если есть цель стать королевой пляжа, лучше обратить внимание на неоновые оттенки купального костюма.

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: Instagram.com

- Зебра - очень модный сейчас принт. Тигровые полоски тоже в моде. Все звериные оттенки очень популярны. Ксюша - девушка стильная, она прекрасно разбирается в моде. Мы с ней работали, она умеет подчеркнуть свою индивидуальность и стройные ножки.

Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Instagram.com

- Купальники с шортиками с завышенной талией в стиле ретро набирают популярность. Они подходят и девушкам с пышными формами. Скрывают даже небольшой животик. У Лободы шикарная фигура, купальник ей очень идет. Хотя мужчинам вряд ли понравится. Думаю, они предпочли бы видеть Свету в более открытых вариантах.

Тина Канделаки

Тина Канделаки. Фото: Instagram.com

- Тина - девушка восточная, носит более закрытые купальники, чем ее коллеги. Очень здорово телеведущая дополнила образ цветной чалмой. Этот головной убор делает образ более выигрышным и хорошо защищает от солнца. Плюс ко всему головные уборы (шляпки, косынки) сейчас на пике моды.

Ани Лорак

Ани Лорак. Фото: Instagram.com

- Шикарная фигура у Каролины. Она знает, как эффектно преподнести себя. И этот купальник в цвете радуги идеально на ней смотрится. Рекомендую надевать такое только девушкам с идеальной фигурой. Если у вас излишне пышные формы, лучше их скрыть с помощью однотонного купальника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не узнать: Как выглядели Губерниев, Бузова, Малахов пока у них не было больших денег и славы

Нашли фото самых обсуждаемых в 2021-м году телеведущих в самом начале их карьеры (подробности)

Из серых мышек - в светских львиц: как выглядели жены Петросяна, Джигана, Реввы и других до удачного замужества

"Комсомолка" пролистала архивные и сегодняшние фото знаменитых красавиц: разница налицо! (подробности)