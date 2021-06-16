Гитлер всегда нападает по воскресеньям

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Владимир Сорокин

«Доктор Гарин»

Владимир Сорокин «Доктор Гарин».

Издательство Corpus

Полтора года назад живой классик русской литературы Владимир Сорокин говорил, что не собирается писать нового романа - скорее возьмется за пьесу или картину. Но роман неожиданно появился. Формально это продолжение «Метели», вышедшей в 2010 году, однако для знакомства с «Докто-ром Гариным» ту книгу можно и не читать (или, например, забыть - как бы сложно это ни было). Действие «Гарина» разворачивается в том же фантастическом будущем, выросшем из параллельной российской реальности: доктор Платон Ильич Гарин, чеховский интеллигент, потерявший в «Метели» ноги (но заменивший их первоклассными, очень удобными протезами), лечит в алтайском санатории карикатурных «политических существ», которые носят имена мировых лидеров начала XXI века, но выращены в генном инкубаторе и обладают весьма неожиданной внешностью. В санатории царят покой и благолепие, пока по соседству не взрывается казахская ядерная бомба. Оседлав двухметровых биороботов с внешностью Владимира Маяковского, Гарин в компании медиков и «политических существ» отправляется в предположительно спокойный Барнаул - даже не подозревая, какая одиссея его ждет впереди. Встретится он и с зомби, носящими значки с надписью «Цой жив», и с мохнатыми «чернышами», выведенными КГБ в лабораториях в 1970-е годы, и с великанами (в частности, с помещицей Матреной Саввишной, вершащей справедливый суд над своими крепостными), отведает новейших наркотиков, побывает в концлагере и на цирковом представлении с участием русалок, карликов и гигантов. В общем, это приключенческий роман, добрый и хороший, и к тому же о любви - отрада для поклонников позднего Сорокина, жаждущих снова провалиться в его галлюцинаторные, сновидческие, иллюминированные тысячами изумительных подробностей тексты.

Алиса Даншох

«Долгая дорога в страну возрастных изменений»

Алиса Даншох «Долгая дорога в страну возрастных изменений».

Издательство «Эксмо»

Когда-то народный артист СССР Леонид Утесов в преклонном возрасте пел с экранов телевизоров: «Старость - не забор, и за него заглядывать я и не хочу, и не буду». Алиса Даншох тоже за него не заглядывает, но объясняет, что может случиться. Болезни, увядание… Ту «долгую дорогу», о которой говорится в названии книги, она решила пройти с каждым читателем. Даже с тем, кому до возрастных изменений, пенсии и старости еще далеко. Пусть у каждого она будет максимально длинной, эта дорога. Спешить не надо, но и не замечать, что все мы ежедневно идем по этому пути, нельзя.

Немало встреч ждет читателей. С живой молодильной водой, с аксиомой - что пожуешь, то и поживешь, с бессонницей - будь она неладна, с дорогами, которые мы сами выбираем, со счастливыми долгожителями… В финале - сенсационная песнь о мужском климаксе (и такой, оказывается, бывает!). Алиса Даншох изучила и осмыслила практически все исследования на эту тему, о которой вроде бы не принято говорить в приличном обществе. Но она с этим не согласна и исполняет свою песнь без пошлости - с уважением к мужской части человечества. Поверьте на слово - потенциальный пенсионер будет благодарен за откровенность и деликатность.

Как говорила любимица публики актриса Ольга Аросева (она же пани Моника из знаменитого «Кабачка «13 стульев»), в детстве сидевшая на коленях Сталина: «Старость не всем достается, ее еще заслужить надо». Алиса Даншох не старается приблизить всех нас к старости - упаси боже! - но многое объясняет и как бы готовит к неизбежности возраста, который настает, как осень. И в этом ценность новинки, которая еще раз подтверждает: книга может дарить здоровье! Когда читаешь, к примеру, неспешное, как жизнь, повествование о великом хореографе Игоре Моисееве, достойно прожившем свое столетие, невольно задумываешься: а как это ему удалось? Автор рассказывает вроде бы без конкретных советов и рекомендаций, но в то же время выводы сможет сделать каждый.

Евгений Матонин

«22 июня 1941 года. День, когда обрушился мир»

Евгений Матонин «22 июня 1941 года. День, когда обрушился мир».

Издательский дом «Комсомольская правда»

Эта замечательная книга целиком посвящена тому, как началась Великая Отечественная война. Тому, как у Гитлера возник план операции «Барбаросса» (получившей название в честь императора с плачевной судьбой: отправившись в крестовый поход, Фридрих I утонул в горной речке). Тому, какие секретные сообщения получал Сталин в первой половине 1941 года (вопреки популярному заблуждению, отнюдь не во всех прогнозировалось нападение Гитлера на СССР летом). Тому, какой шквал новостей о грядущей войне обрушился непосредственно в субботу, 21 июня: о том, что вот-вот начнутся боевые действия, сообщали и перебежчики-солдаты, и обычные люди с той стороны границы, и политики. Например, британский дипломат Стаффорд Криппс сказал послу СССР в Англии: «Нападение состоится завтра, 22 июня, или в крайнем случае 29 июня... Ведь вы знаете, что Гитлер всегда нападает по воскресеньям…»

Но не меньше в книге воспоминаний обычных людей - и военных, и гражданских - о том, что они чувствовали накануне войны и сразу после объявления о ее начале. Люди смотрят фильмы (например, комедию «Музыкальная история» или пропагандистскую агитку «Если завтра война», демонстрирующую, как быстро и триумфально Советская армия разобьет любого врага - она очень будоражит чувства). Слушают по радио Штрауса или симфоническую музыку. Мечтают о счастливом лете (весна в 1941-м выдалась очень холодная и поздняя). А тем временем немецким солдатам, стоящим неподалеку от Бреста и уже получившим приказ о наступлении, выдают усиленный паек: «Одну буханку хлеба, две плитки шоколада, настоящий предсмертный обед. Впрочем, никому уже не вкусно. Все молчаливее становятся воины, и кое-кто, кто позже погиб, уже тогда предчувствовал это».

В книге множество иллюстраций, в том числе цветных (фашисты не жалели цветной пленки, чтобы запечатлеть свои первые шаги по территории СССР), факсимиле газетных заметок и целых полос и множество цитат из тогдашней прессы: например, можно узнать, что начало войны 22 июня не помешало ни мотокроссу на подмосковной станции Планерная, ни премьере оперы «Ромео и Джульетта» с Лемешевым в филиале Большого театра. Осознание того, что случилось, пришло к советским людям позже.

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Ирина Белова

«Ход королевой. Как Иван Грозный сватался к английской королеве Елизавете»

Ирина Белова «Ход королевой. Как Иван Грозный сватался к английской королеве Елизавете».

Издательский дом «Комсомольская правда»

Да, Иоанн Грозный действительно хотел жениться на Елизавете I - «королеве-девственнице», одном из величайших монархов в британской истории. Естественно, у него ничего не получилось, как и у множества других женихов (Елизавета, словно некий Колобок, ускользнула ото всех претендентов на свое сердце - от короля Швеции Эрика XIV, короля Испании Филиппа II, будущего короля Франции Генриха III…). Но история про сватовство Ивана Грозного выглядит слишком удивительно, чтобы не посвятить ей отдельную книгу. Ирина Белова задается простыми, в сущности, вопросами: были ли шансы у Ивана Васильевича? Кого Елизавета I любила на самом деле? Какая судьба ждала бы королеву, если бы она, паче чаяния, приняла предложение русского царя? Какие мифы окружали Елизавету: и что она на самом деле мужчина, и что она - бессовестнейшая распутница...

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Гузель Яхина

«Эшелон на Самарканд»

Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд».

Издательство АСТ (Редакция Елены Шубиной)

В новом романе Гузель попыталась умножить трагизм, набивая книгу мрачнейшими подробностями, словно камнями. В центре «Эшелона на Самарканд» - пятьсот (на самом деле еще больше) беспризорников, которых во время голода и разрухи начала 20-х пытаются переправить из Казани в сытый Туркестан. Эшелоном командуют героический красноармеец Деев и железная женщина, комиссар Белая. Первый во что бы то ни стало рвется спасти всех пассажиров, вторая мыслит рационально и понимает, что примерно треть больных, завшивленных детей во время поездки умрет.

Яхина аккуратно собирает и вываливает на читателя все самое леденящее, что оты-

скала в архивных материалах начала 20-х: от зверств красных до зверств басмачей, от рассказов про накрывший Поволжье голод до медицински безупречного описания дистрофии и холеры. И все это почти интуитивно (с природой таланта не поспоришь) упаковывает в оболочку истерна. Увы, при этом она не замечает двух роковых обстоятельств. Во-первых, в 500-страничном романе не может быть 500 с огромным гаком персонажей, которым бы ты всерьез сочувствовал: получается бумажная детская масса, в которой один беспризорник от другого отличается только какой-нибудь новой язвой и новой омерзительной кличкой. А во-вторых, все психические и телесные страдания она описывает так вдохновенно, добиваясь такой исключительной беспросветности, что к середине персонажам «Эшелона» хочется пожелать лишь одного: поскорее отмучиться, не тратя времени на дорогу до Самарканда.