Семикратный олимпийский чемпион Виктор Чукарин - бог гимнастики, переживший Бухенвальд

Лучшие гимнасты мира: 7-кратный олимпийский чемпион Виктор Чукарин и 9-кратная чемпионка Лариса Латынина. Фото: Леонид ДОРЕНСКИЙ/РИА Новости

Исследователи утверждают, что из воевавших мужчин 1921 года рождения выжили только три процента. Три человека из 100. Одним из них был замечательный гимнаст, семикратный олимпийский чемпион Виктор Чукарин. Но все эти спортивные триумфы были потом, после войны. А вот что ему пришлось пережить до этого, даже трудно представить.

Сам он не любил рассказывать о войне, и поэтому его биография составлялась по крупицам из различных источников и его интервью, где он иногда мог обронить какое-то воспоминание. Но тут же одергивал себя, как бы не желая погружать своего собеседника в ужасы концлагерей.

Хорошо известно, что сын донецкого казака и гречанки с трехлетнего возраста жил в Мариуполе, где и увлекся спортом - занимался футболом, плаванием, греблей и шлифовал во дворе самодельный железный турник, который смастерил его отец. А после того как Чукарина-старшего в 1937 году репрессировали, 16-летний Витя, спасаясь от жесткой действительности, полностью погрузился в гимнастику. Пошел учиться в Киевский техникум физической культуры. В 1940 году Чукарин выиграл чемпионат Украины и получил значок мастера спорта. А потом была война…

Чукарин ушел на фронт добровольцем. Воевал артиллеристом, но уже осенью 1941 года под Полтавой попал в плен к немцам. А потом был один концлагерь, другой, третий... Где-то даже в его сборной биографии фигурирует цифра, что Чукарин побывал в 17 концлагерях, но проверить это теперь невозможно. Известно только, что он провел около года в Бухенвальде, где работал на каменоломнях. А спасли его в апреле 1945-го вместе с другими узниками на барже, куда их посадили немцы, чтобы потом потопить, но не успели… Пишут, что баржу отнесло от берега и она несколько дней болталась в море, пока ее не обнаружили англичане. Но вообще о трагедии последних дней войны, когда английские самолеты разбомбили несколько транспортных судов, на которых были советские заключенные, известно немного. Документы по этому эпизоду были засекречены британским правительством до 2045 года.

О судьбе Чукарина нам рассказала председатель Союза спортсменов, трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова, знавшая его лично.

- Каким он вам запомнился?

- Очень уравновешенный, спокойный. Вы же знаете, сколько он пережил. Он был на войне, попал в плен. Из плена бежал. Потом был в концлагерях. Даже в Бухенвальде. Закончилось тем, что он и оттуда пытался бежать… Его передали в немецкую семью, чтобы он там работал на них. А те оказались жалостливыми людьми. Когда закончилась война и он бывал в Германии, то приезжал к этим людям в гости. У него о них были самые лучшие воспоминания.

- Он, говорят, был здоровым атлетом, что и помогло ему выжить.

- Он вышел - 29 килограммов весом. Его даже хотели как врага народа посадить, за то, что он был все время в плену, но за него заступились тренеры, потому что он очень хороший гимнаст был и человек. Когда Чукарин поехал на Олимпиаду 1952 года, он уже возрастной был. 31 год, для гимнаста это довольно большой возраст.

Тогда в Хельсинки-1952 Чукарин завоевал четыре золотые медали (в команде, многоборье, на коне и опорном прыжке) и прославился на весь Советский Союз. В 1956 году знаменитый гимнаст поехал на свои вторые Игры в Мельбурн, где выиграл еще три «золота» (в команде, многоборье и на брусьях) и стал первым семикратным олимпийским чемпионом.

В той команде была и совсем еще юная гимнастка Лидия Иванова (вдова нашего прославленного футболиста Валентина Иванова, она моложе Чукарина на 16 лет).

Виктор Чукарин не делал ни одного лишнего движения. Фото: minsport.gov.ru

- Лидия Гавриловна, в этом году исполняется 100 лет со дня рождения Виктора Чукарина, расскажите о нем.

- Ой, мне тоже скоро будет сто лет, - смеется Лидия Иванова, чей бодрый голос мы сейчас постоянно слышим на ТВ во время соревнований по гимнастике. - Мой любимый Чукарин…

- Любимый?

- Да, только не подумайте чего-то такого… Я счастлива, что была с ним знакома с очень далекой Олимпиады 1956 года, мы вместе готовились на пред-

олимпийском сборе. Я была сопля, девчонка, мало чего понимающая. Но когда увидела Виктора Ивановича, как-то обомлела. Я не знала подробностей его тяжеленной судьбы, мы знали, что он был в плену, но не более.

Я впервые летела на Олимпиаду в составе сборной, для меня все вокруг были звезды, но Виктор Иванович звезда особая. Потрясающе скромный человек, сдержанный, воспитанный. А как ответственно даже на тренировках он подходил к каждому снаряду! Он не делал ничего лишнего. Отшлифовывал высшее мастерство исполнения.

Потом мне повезло с ним работать вместе - он некоторое время руководил молодежной сборной страны у мальчиков, а я - у девочек. Мы много с ним пересекались на сборах, на выездах в какую-нибудь страну. И, уже повзрослев, пыталась с ним беседовать на всякие разные темы. Однажды спросила: «Виктор Иванович, в вас, наверное, все девушки были влюблены?» Он так очень сдержанно улыбнулся.

Я помню нашу поездку в Германию, куда мы попали после Олимпийских игр в Мельбурне, абсолютно разбитый Берлин… Я тогда и не думала, что он прекрасно владеет немецким языком. Смотрю, он один раз добавил что-то, что, видно, не договорила переводчица. Второй… И я тогда стала к нему приставать: «Виктор Иванович, вы прямо немецкий знаете?» Он так опять улыбнулся и сказал: «Да, я тут прожил долго. Пробыл». Но он никогда не говорил о тех сумасшедших трудностях, которые он преодолевал во время плена.

У нас вообще закрытое было в этом отношении общество. Потом по кусочкам мы себе достраивали целиковую историю Виктора Ивановича, который вернулся с войны. Минимальное количество килограммов в нем было, как он выжил? По-моему, за счет огромной силы воли и трудолюбия.

Он пользовался сумасшедшей любовью у всех, и я даже не представляю каких-то завистливых взглядов в его сторону. Обычно в спорте кто-то не так, а тут всеобщее преклонение перед Чукариным. Его фамилия - это флагман гимнастики Советского Союза.

- А что за история, когда на Олимпиаде-1960 в Риме Чукарина, который уже был в судейском корпусе, чуть ли не освистали?

- Он пробовал быть и тренером, и судьей. Я так думаю, что наши руководители тех периодов думали, что смогут использовать его авторитет… Но Чукарин просто не мог играть в какие-то, извиняюсь, нечестные игры, не мог переварить все эти комбинации. Было видно, что любые недомолвки - против его шерсти, против его натуры. И когда прямейший, честнейший человек, преодолевший такие трудности, чтобы выжить, вдруг встречался с такой гадостью в судействе, он просто подходил и прямо говорил: не могу, не буду. Его нутро не позволяло заниматься такой деятельностью.

Он прекрасно знал гимнастику. У него были достойные ученики, но проработал в сборной недолго… Думаю, что в должности главного тренера тоже иногда надо переступать через какие-то человеческие нормы, жестко требовать, может, отчислять из команды. А его на тренировке вообще не было слышно. Один тренер эмоционально может крикнуть, поругать или похвалить. А на Виктора Ивановича можно было только смотреть. И глотать все, что ты видишь. Он все делал тихо и все высказывал персонально. И у меня было ощущение, что он как бы спешил поделиться своим огромным опытом. И не только спортивным, а человеческим.

Он чертовски симпатичный человек был! Из него исходило это, не знаю, доброта, красота, но не исключительная красота мужская, а он просто красивый человек был. Во всех отношениях. А как трогательно он всегда говорил о своих дочках! А я смотрела на Виктора Ивановича как на какого-то бога гимнастики.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Виктор ЧУКАРИН. Родился 9 ноября 1921 года на Украине в Донецкой губернии. Начал заниматься гимнастикой в школе в Мариуполе. До войны стал чемпионом Украины. Воевал, был ранен, попал в плен. Прошел множество концлагерей. После войны вновь занялся гимнастикой. На первой для советских спортсменов Олимпиаде-1952 завоевал четыре золотые медали. Еще три - на Играх-1956 в Мельбурне. Был тренером сборной, преподавал во Львовском институте физкультуры. Умер 25 августа 1984 года во Львове, где и похоронен. В городе есть улица Чукарина.