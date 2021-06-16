Забытый подвиг русских путешественников

Опытные полярники, спустя век повторившие маршрут простых ученых, не могли понять, как им удалось это сделать. Фото: Кадр из фильма

10 июня по всей России стартовал показ фильма, посвященного реальным приключениям русской экспедиции на Шпицбергене в начале ХХ века.

Новость эта не может не радовать, поскольку наконец-то наш кинематограф разглядел очевидное: история русских первопроходцев и исследователей - это бездонный и бесценный колодец уникальных сюжетов, героев и приключений. И не надо ничего выдумывать - вот оно все, уже придумано жизнью.

О том, как шла работа над «Архипелагом», рассказали в совместной программе РГО и Радио «КП» «Клуб знаменитых путешественников» (97.2 FM) режиссер и продюссер Алексей Тельнов и почетный полярник, Герой России, председатель Рязанского отделения РГО Михаил Малахов.

Измерить планету - такая задача

- Жизнь, как известно, лучший сценарист, - рассказывает Алексей Тельнов. - Одно из таких приключений и легло в основу фильма «Архипелаг». - Идея исходила от Михаила Георгиевича. Он нам рассказал историю, которая показалась нам очень кинематографичной. Позабытый подвиг - человеческий и географический. Когда русско-норвежская экспедиция поставила задачу, решить которую не могли триста лет: установить реальные размеры планеты и определить форму земного шара, чтобы уточнить географические карты. Сделать это эффективнее всего было, произведя замеры и наблюдения на архипелаге Шпицберген.

Российскую (и самую сложную) часть экспедицию возглавлял молодой астроном Александр Васильев (его играет Дмитрий Паламарчук). Результатами, полученными русскими учеными, сотрудниками Пулковской обсерватории, стали географические расчеты, которые использовал весь мир на протяжении следующего века. А принцип исследования, изобретенный в то время, был заложен в разработке GPS.

Кстати, и тогдашнюю экспедицию, и современный фильм о ней поддержало Русское географическое общество.

Главного героя, астронома Васильева, сыграл Дмитрий Паламарчук (справа). Фото: Кадр из фильма

Путем героев

Все тонкости исследований на Шпицбергене градусного измерения показаны в фильме максимально точно, ведь сценарий «Архипелага» написан при участии руководителя проекта «Полярный меридиан» Михаила Малахова:

- Когда искал информацию по экспедиции Васильева, то был поражен. Это был грандиозный поход, колоссальный научный эксперимент, а написана о нем всего одна серьезная книга - в 1915-м. Нашел ее только в Ленинской библиотеке. Знаете, бывают в жизни моменты, которые определяют твои действия на несколько лет вперед. Открываю эту книгу, написанную астрономом Васильевым. И вдруг на первой странице фотография 1901 года - российский флаг на одной из самых высоких вершин Шпицбергена - горе Чернышева. И я понял: все, не успокоюсь, пока не узнаю, что с этим флагом стало!

И вот в 2017 году команда Малахова прошла путем экспедиции Васильева и отыскала все поставленные учеными сигналы.

- И на этом маршруте мы осознали, что русская экспедиция сделала в то время невозможное, - продолжает Герой России. - Я делал очень сложный отбор участников экспедиции. Потому что было понятно, что мы не имеем права на ошибку. И несмотря на это, как только мы вступили на ледник, с которого команда Александра Семеновича Васильева начинала путь, разыгралась драма. Сорежиссер Алексея Николаевича - Михаил Малахов-младший, мой старший сын, выпускник ВГИКа, падает прямо в трещину... Кровь на льду, сани со снаряжением отцепляются, летят вниз, в океан. Их каким-то чудом успевает схватить во вратарском броске один из наших ребят... Были сомнения - продолжать ли путь, если сразу такие сложности? Посовещались - решили: раз прошли ребята, не имевшие опыта, значит, пройдем и мы. Представьте, 42 вершины, на которые мы восходили. Некоторые были действительно сложные. И еще были падения в трещины. И камнепады были, и атаки белых медведей, которые отрезали нас от единственной лодки, соединявшей берег и нашу яхту... Подобные эпизоды вошли в сценарий.

Наши - смогли!

Хотя есть в фильме и чисто киношные придумки - куда ж без этого.

- Конечно, не было в реальности никакой французской журналистки Лилиан (ее играет Марина Петренко), которая присоединилась к русской команде, - признается Алексей Тельнов. - Однако экспедиция, следы которой она искала, - разбившегося на воздушном шаре знаменитого шведского исследователя Саломона Андре - была! Правда, действительно ли он взял в полет редкий бриллиант, история умалчивает. А вот о чем она кричит - так это о подвиге простых русских ученых.

На пути к каждой вершине, где географы поставили специальные знаки, опытные полярники задавались одним вопросом: как здесь могли пройти неподготовленные люди?

- Вообще гору Чернышева, соединяющую северную часть исследований, шведскую, и южную - русскую, должны были найти шведы, - отмечает Михаил Малахов. - Но они не смогли даже с четвертой попытки ее одолеть. А наши смогли. И водрузили латунный 24-килограммовый триколор.

Он до сих пор возвышается над всем Шпицбергеном - команда Малахова его нашла. И такой сюжет могла придумать только жизнь.

Российский флаг до сих пор возвышается над Шпицбергеном. Фото: Кадр из фильма

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Если бы до поездки на Шпицберген я знал, что придется спасть в палатке при 20 градусах мороза или месяц с рабочими тянуть возы по снегам и льдам, проходя десятки саженей в ледяной воде, с наполненными сапогами. Я не поверил бы, что в состоянии это все перенести, и не поехал бы».

(Александр ВАСИЛЬЕВ, русский путешественник и ученый.)

ПРЕМЬЕРА

«Архипелаг» Россия (2021)

Приключения, мелодрама.

Режиссеры: Алексей Тельнов, Михаил Малахов (мл.).

Сценарий: Михаил Малахов, Алексей Тельнов.

Продюсер: Алексей Тельнов.

Оператор: Иван Макаров.

Время: 100 мин.

В главных ролях: Дмитрий Паламарчук, Марина Петренко, Андрей Мерзликин, Алексей Шевченков, Андрей Некрасов, Сергей Барковский, Евгений Лямин, Владимир Космидайло и др.

КСТАТИ

В фильме снялись 10 дрессированных хаски, в том числе знаменитая Шаня - звезда уже десятка картин.