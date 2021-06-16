Дмитрий Дюжев отказался комментировать слухи о своем увольнении из МХТ им.Чехова

Дюжев разговаривать о своем увольнении отказался Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Сети появилась информация: в Художественном театре в Камергерском переулке закрывают спектакль "Примадонны". Театр как будто бы расстается не только с одним из самых кассовых своих спектаклей, но и с актером Дмитрием Дюжевым. Он в этой классической комедии положений (постановка Евгения Писарева) играет одну из главных ролей без замен и состава. А спектаклю почти 15 лет. Немало. Но зато всегда – аншлаги. На 26 июня в кассах осталось всего 24 места. И это еще публика не знала, что спектакль дают в последний раз.

Как говорят в театральном закулисье, руководитель МХТ им.Чехова Сергей Женовач не продлил контракт с Дюжевым на следующий сезон. А еще раньше снял и другой спектакль с его участием - «Дворянское гнездо». Отчего такая нелюбовь к Дюжеву - загадка. Все-таки артист популярный. Чем не угодил медийный и в общем-то неплохой актер Сергею Женовачу, трудно сказать. Театр эту тему не комментирует. Дюжев разговаривать о своем увольнении отказался. А кому приятно?

Про Женовача говорят, что как только он приступил к работе в МХТ, сразу же объявил, что не любит развлекательные спектакли, когда на сцене «поют и танцуют». И вообще собирается зачистить репертуар, который сформировался при Табакове, снять старые спектакли и заменить их премьерами. Чтобы новые постановки шли по 3-4 раза в месяц. Что в общем-то правильно. Но… Только если на них покупают билеты. А вот с этим проблемы. На ближайший спектакль (22 июня) «В окопах Сталинграда» (свежайшая премьера вышла в мае) в постановке Женовача примерно треть зала не продана. Такая же картина с билетами на трехчасовой спектакль «Заговор чувств» (24 и 29 июня). Тоже постановка Женовача. И с еще одной премьерой сезона – «Месяц в деревне» похожая история. Это при 50% заполняемости зала. Зрители не идут.

А на Дюжева идут, но это никого не волнует. Так во всяком случае казалось... И вдруг 15 июня с утра в афише произошли изменения. «Примадонны» выйдут по крайней мере еще два раза. Дополнительный спектакль 30 июня, хотя, честное слово, еще утром в афише его "не стояло". О причинах лихорадочных изменений в июньском репертуаре можно только догадываться. Или руководству театра наконец-то пришло осознание, что в театре главный все-таки зритель, а не вкусовые предпочтения худрука. Или испугались скандала?

Кстати, совсем недавно, всего неделю назад в МХТ попрощались со спектаклем «Контрабас», в котором играет Константин Хабенский. Финальные поклоны снимала фотограф Екатерина Цветкова. В комментариях к ее посту в FB народ написал: «Как так?» и «Как жаль!»…