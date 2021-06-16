Самая засекреченная победа СССР: Как мы завладели американским лунным модулем «Аполлон»

Для программы «Аполлон» были изготовлены 33 макета командного модуля Фото: EAST NEWS

НАШИ СЕТИ ПРИТАЩИЛИ…

Недавно «Комсомолка» писала о провале советских спецслужб — сколь громком, столь и малоизвестном: в 1959 году ЦРУ на международной выставке в Мексике смогло украсть из-под носа офицеров КГБ образец нашего лунного зонда. Даже неполный, без самых «внусных» частей, он многое мог сказать экспертам. Например, характеристики ракеты-носителя, чей аналог способен доставить на другой континент ядерную боеголовку. В век борьбы сверхдержав то было в порядке вещей: открытия ученых соседствовали с анализом вражеских разработок, добытых разведкой.

Но, оказывается, 11 лет спустя, в разгар лунной гонки 1970 года, Красная империя нанесла Штатам ответный удар. При до сих пор не ясных обстоятельствах советские моряки выловили командный модуль лунного корабля США «Аполлон». А потом «товар» по-тихому вернули законным владельцам. По сей день вокруг той операции — завеса секретности. Что дает повод интернет-конспирологам городить самые безумные версии. Вплоть до: «СССР нашел доказательства того, что американцы не были на Луне — и взамен выбил уступки на внешней арене».

Предупредим сразу: теорию о «лунном заговоре» обсуждать не будем. C 2009 года вокруг этого небесного тела вращается аппарат LRO (англ. — «Спутник по наблюдению за Луной»), чьи камеры высокого разрешения засняли Селену во всех мыслимых ракурсах. Включая места посадки «Аполлонов» со следами «луномобилей», на которых астронавты бороздили окрестности.

Но все это не делает историю с «выловленным модулем» менее таинственной.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ «ВЕНГЕРСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ»?

Начнем с конца, с единственного факта, подтвержденного документально. Крохотная заметка авторитетной газеты New York Times от 5 сентября 1970 года:

«СССР объявил об обнаружении экспериментальной капсулы космической программы США «Аполлон», которая будет возвращена на американский ледокол «Южный ветер» завтра в Мурманске… Порядка трех недель назад советское правительство проинформировало посольство США, что капсула была обнаружена мурманскими рыбаками в Бискайском заливе, у побережья Франции».

Первая зацепка - публикация в NYT

И точка. Казалось бы, мировая сенсация, в разгар холодной войны лунный модуль одной сверхдержавы оказался в распоряжении другой. Но в мемуарах участников нашей, да и американской космической программы об этом эпизоде — молчок. Как и в советской печати тех лет. Хотя какой мог быть пропагандистский ход: «этим миролюбивым жестом СССР вновь одержал моральную победу над капиталистическим Западом» и тому подобное.

Но есть еще одна зацепка. Передачу и погрузку капсулы на американский ледокол в Мурманске «совершенно случайно» засняли на фото… венгерские журналисты. Как они там очутились?

— Операция такого уровня, предполагающее взаимодействие с «вероятным противником», могла проходить только под контролем КГБ. Его тогдашний глава, Юрий Андропов, ранее был послом СССР в Венгрии, имел личные связи с местной интеллигенцией. Это объясняет, почему в Мурманске присутствовали именно «венгерские журналисты», — говорит кандидат исторических наук, автор работ по истории спецслужб Ярослав Левин.

В этой венгерской книге 1981 года впервые опубликовали фотографии выловленной капсулы и ее передачи

Далее — лишь предположения:

— Допустим, обе стороны по какой-то причине договорились держать передачу капсулы в секрете. Но вы друг другу не доверяете, может произойти что угодно. Вдруг американцы объявят, что мы, допустим, украли какие-то части модуля. Поэтому, по моей версии, КГБ для перестраховки и пригласил журналистов из Будапешта, чтобы они зафиксировали момент приема-передачи. Вроде бы независимые международные наблюдатели, но — полностью подконтрольные: Венгрия — часть соцлагеря, — полагает Левин.

Загадки продолжаются. В 1981 году те фото публикуются в венгерской научно-популярной книге «Энциклопедия космонавтики». Недосмотр — или гриф секретности снят? Теперь уже не узнать. Об истории забывают на десятилетия.

И вот недавно, в эпоху интернета, историки-любители находят в архивах ту венгерскую книгу с «мурманскими фото». И хронобомба взрывается.

КАК ПРОПАЛО ИЗДЕЛИЕ BP-1227

Вернемся в 1970 год. Американцы уже дважды успешно слетали на Луну («Аполлон-11» и «Аполлон-12» годом ранее), на апрель готовят запуск новой миссии — «Аполлон-13». Примерно в этом же временном интервале и появляется загадочно выловленная капсула. Откуда она взялась? Своей версией с «КП» делится известный публицист, автор книг об истории космонавтики — Антон Первушин:

— Историю «потерянного модуля» вернули в дискуссионный оборот именно западные исследователи. Если вкратце, на сегодня им удалось установить следующее. Для программы «Аполлон» были изготовлены 33 макета командного модуля (верхняя часть лунного корабля, в которой астронавты возвращаются на землю — ред.) разной степени продвинутости. Они предназначались для испытаний: системы аварийного спасения, парашютирования, аэродинамической устойчивости, прочности конструкции…

— В том числе пять штук были построены для тренировок астронавтов и поисково-спасательных групп по действиям после приводнения (в отличие от нашей космической программы, у «Аполлонов» это входило в штатную схему возвращения на Землю). Потерянный модуль был как раз из числа этих пяти и имел обозначение BP-1227. Он был изготовлен в 1967 году, передан для тренировок американских моряков на военно-морскую базу в Норфолке, и потерян в Бискайском заливе. Когда точно это произошло и при каких обстоятельствах, западным историкам пока установить не удалось, — продолжает Первушин. — Тем ценнее выглядит свидетельство бывшего моряка Александра Андреева, который сообщил, что пропавший модуль был подобран экипажем его траулера «Апатит» в июне 1969 года, то есть еще даже до первой лунной миссии — «Аполлона-11».

Странные сообщения в американской региональной прессе

Вновь листаем американскую прессу. Газета Milwaukee Journal от 8 сентября 1970 года. Описывает уже знакомый нам «акт приема-передачи» модуля в Мурманске. Но с примечательными деталями. «Это, возможно, капсула наподобие той, что по сообщениям ВМФ США была потеряна в 1968 году», — пишет газета. И потом — бомба:

«Как неожиданно сообщило информагентство ТАСС, правительство СССР обладает экспериментальной космической капсулой, запущенной по программе «Аполлон».

Но постойте, тренировочный модуль — это, по сути, массогабаритная копия, ее запустить в космос невозможно. И если даже «изделие ВР-1227» потеряно в ходе тренировок в Бискайском заливе в 1968 году, получается, долгие месяцы на оживленной морской трассе никто, включая американцев, не смог его обнаружить?

Да, все эти нестыковки можно объяснить банальной ошибкой. Милуоки — американская глубинка, журналисты там получали информацию из вторых-третьих рук, могли что-то напутать. Оригинал «сообщения ТАСС», процитированный газетчиками, тоже до сих пор не найден.

Но, уцепившись за дыру, конспирологи предложили свою «убойную версию».

ЗАЧЕМ ВЫШЛИ В МОРЕ 80 ПОДЛОДОК?

11 апреля 1970 года. Запуск третьей лунной миссии — «Аполлон-13». Американцы не скрывают, что их космический корабль преследуют неполадки. Из-за них приходится отказаться от прилунения и ограничиться облетом Селены. И где приводнится «Аполлон-13» по возвращении — долгое время было не ясно.

А теперь — невероятное совпадение. 14 апреля начинаются учения советского ВМФ «Океан-70». Вы о них не слышали? Это крупнейшие морские маневры со времен Второй мировой, до сих пор не превзойденные ни одной державой. Сотни боевых единиц, 80 подводных лодок, восемь полков дальней авиации…

В общем, вы поняли. По версии конспирологов, истинная задача «Океана-70» — не «провести флотский смотр к столетию Ленина», а выловить капсулу «Аполлона-13». Якобы к Луне он не летал — был запущен с мыса Канаверал по пологой траектории и упал в Бискайском заливе. А остальное, дескать, инсценировка.

Версия веселая. Правда, абсолютно никаких архивных данных о том, что капсулу выловили именно на учениях «Океан-70», нет. Ни записей в судовых журналах, ни свидетельств очевидцев.

Зато потом начались события, всем известные. 1970-е годы стали золотым веком советско-американских отношений. Президенты США дважды приезжали в СССР, договаривались о взаимном признании баланса сил в Европе и сокращении вооружений. Главное, Запад дал добро на строительство газопровода из Западной Сибири в ФРГ, благодаря чему Москва стала зарабатывать миллиарды на экспорте голубого топлива.

ПОЧЕМУ БЕЛЫЙ ДОМ ПОШЕЛ НА ПРИМИРЕНИЕ?

По мнению конспирологов — США согласились на «разрядку» именно потому, что советские специалисты нашли в выловленной капсуле какой-то убойный компромат. Но серьезные исследователи эту версию отрицают.

— Соединенные Штаты и раньше неоднократно шли на уступки СССР, причем мало связанные с космическими делами, — говорит Антон Первушин. — Первая «разрядка» между сверхдержавами (если не считать сталинский период) началась в 1959 году, после визита Никиты Хрущева в США. И те, кто утверждает, будто советская элита брежневского периода обменяла некую «правду» о полетах «Аполлонов» на экономические преференции — фактически обвиняют наше руководство в предательстве родины. Столь тяжелые обвинения нуждаются в очень серьезных доказательствах, которых не было и нет.

А завеса тайны вокруг «улова», по мнению эксперта, тоже объясняется просто:

— Этот эпизод советская печать проигнорировала, возможно, потому, что он выставлял СССР не в самом выгодном свете. Западные журналисты и политики-антикоммунисты вполне могли заявить, будто «русские моряки его украли, а вернули только под дипломатическим давлением». Кстати, осталась почти без внимания и куда более сенсационный история — о решении председателя Совета министров Алексея Косыгина отправить в помощь американскому флоту четыре советских судна в ходе операции по спасению экипажа «Аполлона-13». Пресса об этом написала, но опять же скупо и без подробностей, а вскоре о благородном жесте Косыгина забыли настолько прочно, что вы не найдете упоминаний о нём ни в одной из современных книг об истории космонавтики, — делится Антон Первушин.

И если в конце вы ждете невероятной правды — то ее не будет. Мы по-прежнему не знаем, кто и когда потерял ту капсулу, и кто и когда ее выловил. Не знаем, что в ней обнаружилось (да и было ли вообще что-то служивающее внимания). Однако нельзя отрицать, что этот эпизод стал важной вехой в советско-американской «разрядке», благодаря которой 1970-е годы оказались самым стабильным и временем нашей недавней истории, о котором до сих пор вспоминают с ностальгией.