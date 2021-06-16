Сноха «главного цыгана СССР» Николая Сличенко: «Его сын не проиграл пять отцовских квартир в казино»

Николай Сличенко по сей день остается многолетним худруком единственного в стране театра цыган «Ромэн» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Николай Сличенко - самый известный исполнитель задушевных цыганских романсов, по сей день остается многолетним худруком единственного в стране театра цыган «Ромэн». Все эти годы у него была безупречная репутация. Еще и поэтому сегодня цыгане не могут остаться безучастными к разразившемуся недавно скандалу.

Сличенко был женат дважды. Первый раз - на Сетаре, родившей ему старшего сына Алексея. После развода женился на Тамилле, с который живет уже седьмой десяток.

Недавно на ток-шоу Малахова выступила первая жена актера Сетара, рассказавшая, что последние девять лет вынуждена обитать в пансионате для ветеранов сцены, потому что сын от Сличенко проиграл в казино пять квартир и оставил мать на улице. А народный артист якобы совсем забыл свою первую семью, не помог. С редакцией «КП» связалась бывшая жена сына народного артиста от первого брака Валентина. Она заявила, что Николай Алексеевич Сличенко никогда не оставлял своего старшего сына, напротив, взял его в свой театр гитаристом. Там же выступает и его дочь Оля (внучка актера). "Неправда, что вторая жена Тамилла пыталась помешать общению Николая Алексеевича и его старшего сына от прошлого брака, - сказала Валентина. - Она всегда нас приглашала в гости, была нам как мама. Помогала. Леша (старший сын актера от прошлого брака) называл ее мамой, а на родную мать (Сетару) был обижен. Сетара же его в интернат отдавала после развода со Сличенко. Я однажды свекровь упрекнула, что а как же вы - мама, а Лёша не получил образования, не имеет за плечами института. Какое упущение, говорю, когда такие связи, и он же не глупый человек. В ответ только отмахнулась. Она думала о себе.

- Но она заявила на телевидении, что их общий со Сличенко сын проиграл пять квартир и выставил ее на улицу!

- Чего она там себе напридумывала. Ей 90 лет. Про Лешу наговорила глупостей. Не проигрывал он в казино квартиры!

В казино Леша (старший сын Сличенко) никогда не ходил и не играл. Я жила с Лешей и знаю, что он вообще не игрок, не любил азартные игры. И не было там пяти квартир, а было три недвижимости. Он работал в театре «Ромэн», но одновременно, как многие в 90-е, занимался бизнесом. Ему предложили проект - строительство стадиона на Украине с участием других инвесторов. Алексей брал кредит в банке, заложил квартиру. И какое-то строительство начиналось, а потом все заглохло. Проект оказался мошенническим. Тех, кто вложился в него, обманули. Всем пришлось погашать задолженности по кредитам. Чтобы погасить долги и проценты Алексей продал одну за другой квартиры. После чего живет в арендованной. Я к тому времени уехала в Америке, где мои сестры, родные. А у Леши своя жизнь.

То, что он проиграл жилье в казино - фантазии его старенькой мамы. После ее слов Алексей позвонил Сетаре и сказал, мол, ты меня очернила на всю страну, больше ты мне не мать .Я с ним на днях говорила, Леша признался. что в шоке от услышанного. Сказал, что не может поверить – кто-то настроил мать или это сценарий шоу, написанный кем-то, или она действительно о нем так думает? Ее слова на ток-шоу стали ударом для него. Он сказал, мол, «мама» - красиво звучит, но на самом деле ее стояние и отношение к нему – это трагедия.

- Почему он не взял маму к себе?

- А потому что он обижен на маму. С детства. Что она так поступила с папой (по слухам, изменяла). Что не сохранила семью. Что она его, сына, в интернат отдала. Мама не сильно с ним хотела общаться. Рассказывал, не занималась его воспитанием, душевной связи у них не было.

С другой стороны, она - старый человек, ей нужен постоянно пригляд, что и есть в этом пансионате для ветеранов. Там у нее хорошие условия. За ней ухаживают. Стирают ей, готовят... Это женщина, которой было все равно до родных. Лишь бы ей было весело, радостно и красиво. Больше она ничего не хотела в жизни. Спрашивается: где там материнское сердце? Эта мама принадлежала сама себе.

Теперь обвиняет в распаде ее брака и Николая Сличенко. Говорит, что Сличенко после концертов любил погулять за счёт женщин, называя их «мой кошелек». На что намекает: что он был альфонсом что ли? После концертов в знак благодарности артистов приглашают на ужин в ресторан. Оплата, конечно же, идет со стороны приглашающих. Это и сейчас так, и тогда было. Не знать этого или не воспринимать как норму?!

- Когда сейчас первая жена Сетара обливает грязью такого человека, мировую звезду, хочется спросить: зачем ты это делаешь? Что это: месть, дурацкая ревность? Она всю жизнь его ревновала. Но она сама допустила крах семьи! - продолжает ее бывшая сноха. - Она не вправе говорить гадость, как известно, кинутая в другого грязь может не долететь, а руки испачкаешь, что и произошло. На ток-шоу хорошо платят. Может, подумала, что раз бомжующей правнучке Брежнева после огласки выбили квартиру, и она сможет… Это телешоу – коммерческий проект. Искали бы на такие шоу попсовых певцов, фриков, а не полоскали человека-легенду! Сличенко выдающийся артист с мировым именем, блистал и на мировых сценах. Со всего мира мне звонят цыгане, негодуют: как можно было обгадить такого человека, такую звезду! Обидно, что дискредитирована вся нация. Хочу заявить, что после того эфира, в котором опорочили выдающегося человека, будет созван мировой конгресс цыган. Сличенко – как флаг цыган.

Будем восстанавливать честное имя знакового человека, которого совершенно незаслуженно оскорбила бывшая жена, вероятно, из-за возрастных изменений. Возможно, кто-то ею манипулирует в каких-то целях. Николай Алексеевич сейчас в больнице. Не дай бог, этот скандал скажется и на его самочувствии, что может быть непоправимым.