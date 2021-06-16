Пресс-конференция Джо Байдена по итогам встречи с Владимиром Путиным в Женеве 16 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Джо Баден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден даст пресс-конференцию по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве 16 июня 2021 года. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию выступления американского лидера.

Встреча лидеров двух держав пройдет на вилле Ла Гранж, где их встретит президент Швейцарии Ги Пармелен. На переговоры глав государств заложено около пяти часов, однако реальная продолжительность саммита предсказать трудно, все будет зависеть от хода консультаций.

До этого Байден согласился со словами российского коллеги Владимира Путина о плохом состоянии двусторонних отношений России и США. Он выразил мнение, что дальнейшее развитие отношений двух стран зависит от действий Москвы, добавив, что Вашингтон не настроен на конфликт.

Ранее издание Axios писало, что 78-летнему Байдену, который довольно интенсивно готовился к встрече в Женеве с президентом Путиным, рассказали, как нужно себя вести. Для него была собрана целая группа экспертов по России, в том числе и представители команды его предшественника Дональда Трампа. В частности, они готовили Байдена к правильной линии поведения на переговорах и предупреждали, чего точно допускать не следует.