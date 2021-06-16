Игорь Николаев ответил на критику в неправильном воспитании пятилетней дочери

Игорь Николаев с женой Юлей и дочкой Вероникой. Фото: Инстаграм.

Народный артист России Игорь Николаев вступился за свою 5-летнюю дочь Веронику. Подписчики артиста раскритиковали опубликованное им фото девочки с высунутым языком. На снимке маленькая Вероника и ее подруга корчат на камеру рожицы и делают селфи, высунув язык. Казалось бы – невинная детская шалость. Однако многие сочли это фото неприличным и неуместным, обвинив дочь композитора в недостатке воспитания.

«Показывать язык в кадре — некрасиво», «С этими высунутыми языками… Некрасивые дети», «Очень грубо», — написали пользователи Сети.

Подписчики артиста раскритиковали опубликованное им фото девочки с высунутым языком. Фото: Инстаграм.

Музыкант решил вступиться за дочку и опубликовал собственное селфи – тоже с высунутым языком. Музыкант предложил всем критикам отписаться от него в Инстаграме, отметив, что он не гонится за количеством подписчиков.

- Этот пост в поддержку моей дочки Вероники, добрейшей и воспитаннейшей девочки, которая в компании со столь же прекрасной девочкой Агнесс играла и баловалась с телефоном (см. предыдущий пост). Убедительно прошу подписчиков, осуждающих поведение моей дочери и ее подруги, немедленно от меня отписаться (давно хотел вас об этом попросить), так как мне не важно количество подписчиков, а важно их качество, - подписал свой пост Игорь Николаев.

Музыкант предложил тем, кто поддерживает его позицию, запустить в соцсети флешмоб и опубликовать в социальных сетях фото с языком. Он даже придумал соответствующий хэштег, который нужно ставить под снимком. К слову, фото маэстро очень напоминает знаменитый снимок ученого Альберта Эйнштейна, в свое время тоже сфотографировавшегося с высунутым языком. Эта фотография стала легендой и самым знаменитым изображением признанного гения.

Музыкант решил вступиться за дочку и опубликовал собственное селфи – тоже с высунутым языком. Фото: Инстаграм.

Известно, что 61-летний Игорь Николаев души не чает в своей дочери и часто делится кадрами с Вероникой в Инстаграме. Младшая дочь артиста появилась на свет в его браке с певицей Юлией Проскуряковой. От первого брака у музыканта есть еще одна дочь - 42 летняя Юлия Николаева. Наследница артиста, когда-то снявшаяся вместе с ним в его клипе «Пять причин», давно живет в США и видится с отцом только когда он прилетает за океан.

Юлия Николаева появилась на свет в Южно-Сахалинске. Тогда Игорь еще не был так широко известен. С первой женой композитор познакомился еще в школе – они сидели за одной партой, и когда у них родилась дочка, им обоим было по 18 лет. Девочка с детства занималась музыкой, и, закончив общеобразовательную школу, продолжила учебу во Всемирной школе искусств в Майами. Однако в какой-то момент Юля поняла, что шоу-бизнес – это не ее, и кардинально сменила профессию. Наследница Николаева занялась медициной. Выдержав огромный конкурс, она поступила на работу в одну из клиник в Майами.