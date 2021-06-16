Владелец ранчо на границе с Мексикой помогает нелегалам проникнуть в США

Мендоса утверждает, что не нарушает закон, а ловить нарушителей – дело пограничников. Фото: YouTube

Американские власти пытаются получить право на участок границы с Мексикой, принадлежащий иммигранту Осиэлю Мендосе, на котором он организовал беспрепятственный маршрут для нелегалов.

Мендоса утверждает, что не нарушает закон, а ловить нарушителей – дело пограничников.

60-летний мексиканец Осиэль Мендоса незаконно попал на территорию США более 40 лет назад. За это время он женился, легализовался на территории страны и даже скопил достаточно денег, чтобы выкупить приграничное ранчо в Техасе, на участке которого он когда-то с друзьями перешел из Мексики в Соединенные Штаты.

В память о своей молодости Мендоса решил помочь нелегальным мигрантам: на участке границы, который ему принадлежит, он установил высокий забор и снабдил его десятками выкрашенных в белый цвет металлических лестниц, расположенных примерно на расстоянии 50 метров друг от друга.

На вопрос пограничников, зачем он помогает нелегалам, Мендоса ответил, что ловить нарушителей – задача пограничной службы, а он всего лишь пытается сохранить свой забор от повреждений.

Власти пытались обвинить Мендосу в связях с контрабандистами, однако доказательств этом так и не нашли.

Сам же владелец ранчо рассказал интересную историю: однажды контрабандисты подошли нему, приняв за наемного работника, и велели уточнить у хозяина ранчо, сколько будет стоить пересечение границы на его участке. Мендоса ушел, а позже вернулся и сказал: «Бесплатно. Только сохраните забор в целости».

– Они так и не узнали, что это был я, – цитирует хозяина ранчо издание Buzz Feed News.

Теперь власти США пытаются выкупить у Мендосы землю, чтобы закрыть 6-километровое «окно» на границе с Мексикой. Владельцу предложили $136 тысяч, однако он заявил, что хочет получить не менее $200 тысяч. И пока в Минюсте США идут согласования суммы, нелегальные мигранты продолжают переходить границу с максимально возможными удобствами.