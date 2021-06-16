Звезда CNN сообщила об онкологическом заболевании

Журналистка Кристиан Аманпур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитая телеведущая CNN Кристиан Аманпур объяснила свое 4-недельное отсутствие в эфире, сообщив, что у нее обнаружен рак яичников.

На данный момент 63-летняя журналистка проходит курс химиотерапии после серьезной операции.

Аманпур рассказала, что своей откровенностью хотела бы призвать женщин во всем мире проходить плановые обследования и «прислушиваться к своему телу», поскольку именно это может помочь выявить опасную болезнь на ранних стадиях развития, давая женщинам шанс на выздоровление.

В 2014 году Кристиан Аманпур попыталась обвинить тогдашнего постпреда России при ООН, выдающегося российского дипломата Виталия Чуркина в «нежелании выходить из зоны комфорта» в связи с тем, что он отказался от интервью на CNN, объяснив свое решение занятостью.

Аманпур в эфире обрушилась на Чуркина с обвинениями, попутно упомянув и его дочь, работавшую в американском бюро Russia Today:

– Возможно, такие люди, как Чуркин, не считают, что они обязаны отвечать на неудобные вопросы. Дочь Чуркина работает журналисткой в американском бюро Russia Today в Нью-Йорке. Мы видели, как она задавала вопросы представителю госдепартамента США Джен Псаки о кризисе на Украине. А раньше она вообще делала репортажи о деятельности своего отца.

В ответ российский дипломат направил американской журналистке письмо, в котором выразил удивление ее возмущением из-за несостоявшегося интервью. Кроме того, он объяснил Аманпур, что упрекать его в нежелании отвечать на неудобные вопросы после стольких лет, проведенных им перед телекамерами на заседаниях по самым серьезным политическим вопросам как минимум глупо.

А в конце письма напомнил Аманпур о ее профессиональной репутации:

– Я бы не стал Вам сейчас писать, если бы Вы также не направили свои нападки на мою дочь - Вашу младшую коллегу, журналистку российского телевидения. Я очень ею горжусь – не только потому, что она хороший журналист, но и потому, что она строго соблюдает профессиональную дистанцию между нами. В связи с этим я вспомнил, что Вы вышли замуж за официального представителя Госдепартамента. Что было с Вашей профессиональной репутацией во время ухаживания? Не утруждайте себя ответом. На самом деле меня это не интересует.

В конце 1990-х Аманпур вышла замуж за занимавшего должность помощника госсекретаря США Джеймса Рубина. Позже Рубин принимал участие в программах своей жены в качестве приглашенного эксперта.