Автобус насмерть сбил десятилетнюю школьницу на самокате в Химках

Девочка решила переехать дорогу на самокате по «зебре».

Вечером 15 июня в Химках погибла ученица начальной школы. Десятилетняя девочка каталась на самокате в районе улицы 9 Мая. Ребенок решил переехать дорогу по «зебре». Светофора тут не было.

Как только девочка оказалась на проезжей части, из-за угла повернул автобус №4. Водитель не успел затормозить и сбил ребенка. Школьница оказалась под днищем автобуса. Девочка погибла до приезда бригады реанимации.

Известно, что за рулем автобуса был 46-летний житель Подмосковья. Он задержан. Пока что он в полицейском изоляторе. В будущем меру пресечения изберет суд.

— Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, которые повлекли смерть человека, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По статье грозит до пяти лет лишения свободы. По правилам, водитель автобуса должен был пропустить пешехода. Однако на записи с камер наблюдения видно, что ребенок стремительно выскакивает на проезжую часть, не спешившись с самоката.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Будешь хорошо зарабатывать»: В Москве полицейский завербовал соседку-школьницу в проститутки

16-летняя девушка всерьез испугалась дядечку в форме, но все же обратилась с заявлением в отдел собственной безопасности (подробности)