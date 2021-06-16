Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июня 2021 10:37

Автобус насмерть сбил десятилетнюю школьницу на самокате в Химках

Авария попала на камеры наблюдения
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Девочка решила переехать дорогу на самокате по «зебре».

Девочка решила переехать дорогу на самокате по «зебре».

Вечером 15 июня в Химках погибла ученица начальной школы. Десятилетняя девочка каталась на самокате в районе улицы 9 Мая. Ребенок решил переехать дорогу по «зебре». Светофора тут не было.

Как только девочка оказалась на проезжей части, из-за угла повернул автобус №4. Водитель не успел затормозить и сбил ребенка. Школьница оказалась под днищем автобуса. Девочка погибла до приезда бригады реанимации.

Известно, что за рулем автобуса был 46-летний житель Подмосковья. Он задержан. Пока что он в полицейском изоляторе. В будущем меру пресечения изберет суд.

— Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, которые повлекли смерть человека, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По статье грозит до пяти лет лишения свободы. По правилам, водитель автобуса должен был пропустить пешехода. Однако на записи с камер наблюдения видно, что ребенок стремительно выскакивает на проезжую часть, не спешившись с самоката.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Будешь хорошо зарабатывать»: В Москве полицейский завербовал соседку-школьницу в проститутки

16-летняя девушка всерьез испугалась дядечку в форме, но все же обратилась с заявлением в отдел собственной безопасности (подробности)

ДТППроисшествия: ДТП