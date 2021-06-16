Почему россияне больше боятся прививок от ковида, чем самой заразы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Нальчике местная женщина вызвалась проводить меня до дома Кати Лель. Оттуда будущую певицу много лет назад пытались похитить инопланетяне. Но об этом расскажу в следующей статье. Пока совсем о другом.

Так вот идем с этой женщиной по улице, она рассказывает: «За четыре месяца только в нашем переулке от ковида четверо умерли. Мой зять… Мужчина вон из того дома, женщина из этого дома. А вот в том доме вылечили хозяина, домой привезли, а у него через неделю тромб оторвался. Говорят, последствия ковида».

Сама женщина тоже переболела. Хотела бы сделать прививку, но очень боится, как и многие в этом городе. Ведь известно, что через вакцину людей втихаря чипируют, а если же человеку вставить чип, то им можно будет управлять как роботом через спутники на орбите.

У моей собеседницы ясный взгляд и правильная речь, но рассуждает она о чипировании абсолютно серьезно, опираясь на «знания», полученные из ютьюба.

***

Полковник спецназа в отставке Асхад переболел коронавирусом два месяца назад. Говорит, что во время боев с бандитами так страшно не было, как лежа на больничной койке в ожидании смерти.

- Поражение легких 55 процентов, - рассказывает он за чашкой кофе в своей кошаре в Нижнем Чегеме, где мы остановились после тяжелой поездки в горы. - Сейчас руки-ноги болят, ни ходить нормально, ни работать не могу. С памятью плохо стало. Давление скачет, зрение упало. В общем, через месяц пойду прививаться, потому что больше я так болеть не хочу.

Борис, его друг, усмехается:

- А я в этот ковид не верю…

- Да как так?! – возмущаюсь я. – Вот же перед вами пример ходячий.

- (вздыхая) А я все равно не верю. И вакцину ставить не буду. Вдруг помрешь еще от этой вакцины.

Рассказываю, что я лично, а также сотни моих близких, коллег, знакомых привились еще зимой. Никто не помер, не заразился ковидом. Но это вызывает у Бориса только скептическую улыбку. Понимаю, что убедить товарища нереально. Не поверит, пока сам не заболеет. А заболев, добавит хлопот местным медикам, на которых и без Бориса нагрузка ковидная огромная! Будь моя воля, приказала бы лечить скептиков за их счет.

***

Еду из Баксана в Нальчик с таксистом лет сорока. Едва тронулись, он спрашивает:

- Привиты?

- Да, - отвечаю. – Не переживайте.

Но водитель вдруг запереживал.

- Жаль магнита с собой нет, - говорит.

- Зачем магнит?

- Я бы вам к плечу приложил и проверил – магнититься или нет. Если магнититься, значит, у вас там чип.

- Да какой еще чип?! Вы в своем уме?!

- Вместе с жидкостью в шприце растворяют железо, которое потом в месте укола собирается. А второй прививкой его закрепляют, - просвещает меня водитель.

Пытаюсь спорить, но куда там! Как чипированное железо растворяют в растворе, он точно не знает, но доверяет честным ученым, которые на ютьюбе предупреждают население.

***

К сожалению, много людей в России скорей поверят в дичайший бред от всяческих проходимцев, чем в информацию официальную. Причины сейчас разбирать не будем, но это факт. Посему я бы предложила нашим властям на время прививочной кампании блокировать на ютьюбе тех, кто несет подобное и даже судить их за информационный терроризм, как лиц, создающих угрозу жизни для больших слоев населения.

В немалой степени из-за этих вот интернетовских террористов с октября прошлого года в России привились всего 15 миллионов человек. Это мизер. Для сравнения в США вакцинировались 180 миллионов, в Китае – 900. А Израиль вообще отменил масочный режим, потому что у населения выработался коллективный иммунитет, благодаря всеобщему вакцинированию. А нам еще долго, видимо, маски носить придется и хоронить соотечественников, павших от ковида.

Конечно, не будь часть народа такою темной, упыри из ютьюба не смогли бы ту часть дурачить. А посему вопрос к таким просветителям от медицины, как Елена Малышева, доктор Мясников и к прочим: почему вы не в силах справиться с негодяями из ютьюба? Почему не вы, а они умами овладевают?

И напоследок еще одна коротенькая история. Знакомая после прививки "Спутником V" стала нерукопожатой у своих родственников, к которым часто ездила в гости. Женщине прямым текстом сказали, что теперь она разносчик заразы, поскольку ей впрыснули микробы ковида. Может быть те микробы и полудохлые, но все равно опасно. А у родственников в доме дети.

Вот этакие познания у людей относительно ковида и прививок. А вирус невежества также опасен и быстро передается из уст в уста. И нету у нас от него прививок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Профессор НИИ эпидемиологии объяснила, почему вакцинированным от ковида обязательно нужно продолжать носить маски

Такое правило сохраняется не только в России, но и в странах с гораздо более масштабным охватом прививками (подробности)