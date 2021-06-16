Переходный период для оформления карты "Мир" составлял три года и заканчивался 1 июля 2020-го, но был продлен из-за пандемии. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

По нему все пенсионеры и те, кто получает социальные выплаты от государства, должны оформить карту «Мир». Закон был подписан президентом еще в 2017 году. Переходный период составлял три года и заканчивался 1 июля 2020-го. Но из-за пандемии и обязательного режима самоизоляции для пожилых людей его несколько раз переносили. Пенсионерам дали время, чтобы наконец оформить карту «Мир». «Комсомолка» напоминала об этом много раз. Тем не менее у читателей все равно остаются вопросы. Отвечаем на самые главные из них.

- Карту «Мир» нигде не принимают. Зачем нужна эта обязаловка?

- В нашей стране карту «Мир» принимают везде, ограничений нет. Все банковские терминалы еще несколько лет назад настроили на прием карт национальной платежной системы. За границей карту «Мир» действительно принимают пока не везде. Но никто не мешает завести для этих целей карту одной из международных платежных систем.

- А если я не успею этого сделать до 1 июля, что тогда?

- Если вы получали пенсию на карту Visa или Mastercard, то с 1 июля пенсия перестанет начисляться. Деньги не сгорят, просто получить пенсионер их сможет только тогда, когда оформит карту «Мир» и сообщит новые реквизиты в ПФР. Тем не менее, если вы получали деньги на почте или на счет в банке (не на карту), то ничего менять не нужно. Деньги как приходили, так и будут приходить.

- Нужно ли получать отдельную пенсионную карту «Мир», если уже есть обычная зарплатная «Мир»?

- Нет, не нужно. Можно дать Пенсионному фонду реквизиты зарплатной карты «Мир» - и тогда пенсия будет начисляться на нее. Смысл изменений лишь в том, чтобы пенсии и другие социальные выплаты начислялись в рамках национальной платежной системы, а не в рамках зарубежных платежных систем – Visa или MasterCard.

Все банковские терминалы России еще несколько лет назад настроили на прием карт национальной платежной системы.

- А где в деревнях брать наличные деньги? Нет банкоматов. Куда бедным бабушкам идти?

- Сейчас лишь 70% пенсионеров получают деньги на банковские карты. И подавляющее большинство уже перешли на карты «Мир». При этом обязаловки нет. Конкретный способ доставки пенсии определяет сам пенсионер. Он может получать пенсию на почте, на дому, в кассе доставочной организации или на счет в банке (не на карту). В этом случае пенсия выдается наличными, и заводить карту «Мир» (как и любую другую банковскую карту) не нужно.

- В последнее время некоторые банки предлагает перевести пенсию на карты их банков. Те, кто это сделал, не будут получать пенсию?

- «Мир» - это национальная платежная система, а не банк. Сейчас эти карты выпускают более 150 российских банков, включая все крупные. Пенсионер может выбрать любой понравившийся ему банк и выпустить карту «Мир» именно там.

- Я живу в другой стране, но получаю российскую пенсию. Как мне быть?

- Обычно те, кто живет в другой стране, получают деньги не на карту, а на счет. Это разные вещи. Карта – лишь пластиковый носитель, привязанный к тому или иному счету. Чтобы и дальше получать российскую пенсию, проверьте, куда она начисляется. Если просто на счет в иностранном банке, тогда никаких проблем не будет. Если вы живете за границей, но при этом до сих пор получаете деньги на карту российского банка системы Visa или MasterCard и приехать сейчас не можете, заведите «цифровую» карту «Мир». Это можно сделать в мобильных приложениях некоторых крупных банков (того же Сбера, например). Если в вашем банке такой услуги нет, просто напишите заявление в Пенсионный фонд России и укажите реквизиты счета, а не карты. Заявление можно подать удаленно - в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

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