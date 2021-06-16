Сергей Орджоникидзе: Сравнивать встречу Путина и Байдена со встречей Горбачева с Рейганом нельзя

За комментарием «КП» обратилась к бывшему заместителю генсекретаря ООН Сергею Орджоникидзе, которые немало лет проработал в Женеве. Фото: Стоян Васев/ТАСС

В Женеве 16 июня 2021 состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

За комментарием «КП» обратилась к бывшему заместителю генсекретаря ООН Сергею Орджоникидзе, которые немало лет проработал в Женеве.

- Ожидания от встречи какие?

- Позитивное ожидание есть. Ни одна ни другая сторона не согласилась бы на такую встречу, если бы каждая из этих сторон не имела предварительную позитивную реакцию от другой. Может, не по самым главным вопросам договорятся, но хотя бы по тем, где реально могут быть улучшения.

Не помню встреч между лидерами двух стран, которые бы не завершились если не конкретным результатом, то хоть каким то небольшим улучшения отношений. Даже если это будет встреча ради встречи - есть историческое понятие "дух Женевы". Он если не будете 100% в помощь, то улучшит атмосферу российско-американскую.

- Вы немало лет проработали в Женеве?

- Я был заместителем Генсека ООН по европейскому направлению и работал именно в Женеве, в штаб-квартире ООН. Там также проходили двусторонние переговоры. Их вел Антонов ( бывший замминистра Минобороны и МИДа, ныне посол России в США — ред.).

- Дух Женевы поможет "смягчению и улучшению"?

- Хуже точно не будет. Конкретные результаты небольшие, но будут. По дипломатической линии. Может быть обмен заключенными. Тех кто, сидит по уголовным делам. Не шпионы.

Одно дело, когда разговариваете через океан — слова, мысли могут не долететь. А тут - установление человеческого контакта и человеческая беседа. Лидеры двух ядерных сверхдержав — все равно это живые люди. И им нужно понять друг друга и поговорить по-человечески. Я знаком с ситуациями, когда выстраивались межгосударственные отношения именно на основе личных встреч и завязывания отношений.

- Стратегические вопросы затронут в первую очередь...

- Наверняка работа над большими документами велась, даже несмотря на довольно небольшой период между объявлением о встречи и ее моментом. Еще когда я работал в Нью-Йорке заместителем постпреда в ООН, сколько раз мы американцам предлагали соглашения двухсторонние в области кибер-безопасности.

- И что?

- Каждый раз американцы отказывались. Даже по резолюции Генассамблеи ООН, по которой есть только политические обязательства. Еще в начале 2000-х годов мы вносили такие предложения, когда мы с Антоновым работали. Я был главою нашей делегации в отсутствии министра. Большинство государств было за наше предложение по кибер-безопасности, а США голосовали против. То есть у них издавна такая негативная позиция - и на этом фоне заявления о нашем вмешательстве в этой части! Если считаете, что вмешиваемся — так давайте заключим соглашение, чтобы никто не вмешивался! О чем говорит то, что они этого не хотят?

- Вилла, в которой встретятся президенты — идеальное место для столь важных переговоров?

- Отличное место! Там достаточно помещений для переговоров. Виды из окон потрясающие. Она старинная, солидная, есть отличная библиотека с богатой историей. Пребывание в которой наводит на размышления о событиях мировой истории.

Однажды у меня на конференции по разоружению жаловались на то, что и место не то, и зал не тот, а я объяснял, что это все отговорки. Договориться можно в любом месте — было бы желание.

- Сравнивают встречи Рейгана-Горбачева и Байдена-Путина — обе в Женеве, обе знаковые?

- Их сравнивать нельзя. Не корректно. Горбачев представлял другую страну. Рейган называл нас «империей зла», затеял звездные войны. Горбачев представлял более сильное на тот момент государство. И США воспринимали его как угрозу. При том американцы понимали, что у лидера СССР масса внутренних проблем, и они нарастают. Советский Союз начал терять свою мощь. Они собирались этим воспользоваться. Сейчас Росия не теряет свою мощь, а, наоборот, ее наращивает. В военном измерении как минимум. Мы же предлагали американцам массу разоруженческих инициатив прежде. Они каждый раз отклоняли, а потом удивлялись появлению у нас новых видов вооружений. И начинали нас догонять - и догоняли. Со спутниковыми технологиями они вырывались вперед.

Сейчас гонка вооружений существует все-равно — но мы ее ведем более умно. Мы не по всем видам вооружений должны с ними соперничать. Акцентируем усилия на тех видах, где точно можем их опередить.

- С Байденом вы пересекались?

- Он человек «из прежних времен». Как любой весьма пожилой государственный деятель, он чутко понимает, что такое жизнь. Война или мир — ему близко это. У него нет современной американской нахрапистости. И Байден ведь должен вернуться в США не с пустыми руками. А не просто «я виделся с Путиным». Обязательно будут кричать «Путин вас надул» - как случилось после встречи с Трампом. Ему важно заявления для своих граждан: вот я привез вам мир. Или подходы к миру. Разрешение кризисов региональных.

Мое личное впечатление от Байдена — нет, это не мощь, не сила, он классический политический деятель американский. Конечно, это не Бейкер (госсекретарь США в 1989-1992 годах — ред.), которому наш тогдашний глава МИДа в подметки не годился. И с Бушем-старшим Байдена не сравнить. Тот прекрасно знал историю нашей страны, я общался с ним — тонкий, эрудированный человек был...

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