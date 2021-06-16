Американцы сознались, почему Байден боится совместной пресс-конференции с Путиным Фото: REUTERS

По крайней мере, Майк Помпео высказался об идее раздельной пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров без полутонов:

- Тот факт, что вы не можете встать в 6 или 8 футах от соперника (1,8 или 2,4 метра) и рассказать миру о том, что вы обсуждали, о том, что для вас важно, почему это для вас важно, является проявлением невероятной слабости, - пригвоздил президента экс-госсекретарь США. - Нам не следует забывать, что за всем этим также следят председатель Ким Чен Ын или аятолла, или Си Цзиньпин. Когда они почувствуют слабость, с системой сдерживания, от которой зависит успешное обеспечение безопасности Америки, будет покончено. Эти люди разнесут ее в щепки. Если вы не готовы просто выйти на трибуну и ответить на вопросы прессы, которые могут быть сложными, могут быть каверзными, когда ваш соперник стоит рядом, то это невероятное проявление слабости.

Бывший посол США в России Майкл Макфол, кажется, хотел вступиться за Джо Байдена. Но получилось неуклюже:

- Я хорошо знаю историю советско- и российско-американских саммитов, когда я служил в Белом доме, у нас были встречи с пресс-конференциями и без. Я могу догадаться, почему сейчас не хотят общую пресс-конференцию. Потому что последняя в Хельсинки была ужасной для американских национальных интересов.

Тот саммит западные СМИ действительно разнесли в пух и прах, объявив о безоговорочной победе Путина. Американские журналисты назвали совместную пресс-конференцию Путина и Трампа одним из самых позорных выступлений президента США. Особенно жестко последнему пришлось за его комментарии по поводу вмешательства в американские выборы – Трамп посмел сказать, что Путин был убедителен в своих опровержениях. Российский лидер добил западную аудиторию, вручив своему заокеанскому коллеге футбольный мяч как символ предстоящего в «стране-бензоколонке» чемпионата мира – неслыханная дерзость.

Вашингтон сегодня напоминает старцев из Политбюро ЦК КПСС, которые боятся даже намеком показать, что существуют и другие мнения, более привлекательные для людей. Опытный в прошлом рыцарь политических дебатов выступает на пресс-конференциях с заготовленными шпаргалками, на которых отмечена даже очередность уже согласованных вопросов. В них невозможно предугадать, что спросят российские репортеры. И в них не написано, как ответить Путину, если придется представлять контраргументы. Причем ответить так, чтобы никто не понял, что за градом на холме скрываются потемкинские деревни.

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