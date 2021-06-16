Обязательная вакцинация в сфере услуг в Московской области: Принят указ санитарного врача о прививке 60% работников

Власти Московской области вводят обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Московской области 16 июня 2021 года ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Санитарный врач принял указ о вакцине от коронавируса для 60% работников.

Такое решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусом и количества госпитализаций в Подмосковье.

Ранее об обязательной вакцинации в сфере услуг объявили в Москве.

- Главный санитарный врач по Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг, - сообщили в Оперштабе по Москве.

До 1 июля 2021 будет создана необходимая информационная система. Руководители организаций должны будут привить 60% своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа.

В обязательном порядке вакцинироваться необходимо будет работникам сферы торговли и услуг, транспорта, культуры, образования и ЖКХ, а также госслужащим.

Систему мониторинга вакцинации обещают запустить с 1 июля 2021.

Напомним, ранее в Подмосковье стали разворачивать дополнительные койки для инфекционных больных. Уже готово около 2000, готовится к открытию госпиталь в парке "Патриот".

В Московской области запретили проводить массовые мероприятия до 15 июля, а магазинах, аптеках, транспорте, такси можно находиться только в маске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьные выпускные не отменят, а в парке «Патриот» откроется госпиталь

В Московской области разворачивают дополнительные койки для зараженных коронавирусом (подробнее)