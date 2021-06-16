Сергей Собянин объяснил, для чего вводят обязательную вакцинацию от коронавируса в Москве

О новых мерах, которые призваны ускорить вакцинацию, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный санитарный врач Москвы 16 июня 2021 года выпустил постановление: все сотрудники сферы услуг должны обязательно вакцинироваться от коронавируса. Первый компонент вакцины нужно сделать до 15 июля 2021. Ответственность за прививочную кампанию в рабочих коллективах возложили на руководителей организаций. Тем, у кого есть противопоказания к прививке, разрешено не делать укол.

О новых мерах, которые призваны ускорить вакцинацию, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин:

«В конечном счете, это дело каждого – прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить.

Это личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса.

Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался».

Мэр подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться драматически. Сейчас в больницах более 12 тысяч пациентов с ковидом. А по числу выявленных случаев больных за сутки столица на уровне прошлогодних пиков.

— За последние сутки умерло больше 70 человек. Никому не пожелаешь такой смерти. Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно, — написал Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что до 1 июля в Москве появится новая информационная система. С ее помощью будут контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации, а именно — 60% сотрудников сферы услуг.

«В Московском регионе проживает около 20 млн человек. Москва находится на перепутье всех дорог. Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей.

Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей».

Вслед за Москвой об обязательной вакцинации объявило и Подмосковье. Там планируют привить 60% работников сферы услуг.

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