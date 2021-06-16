Предприниматели Москвы: «Если выбирать между локдауном и вакцинацией, то лучше, конечно, второе»

Представители малого бизнеса поддержали решение главного санитарного врача столицы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новость дня или даже месяца - в Москве обязали вакцинировать 60 процентов работающего населения. А это и торговля, и ЖКХ, и общепит, и транспорт с образованием. Проще говоря, все те сферы, где есть посетители, клиенты и где работа построена на общении с людьми. Это решение, очевидно, связано с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. За последние сутки в столице 5782 новых заболевших ковидом.

Предприниматели выступили в поддержку этого решения.

- Особенно если говорить о полном локдауне (закрытии кафешек и ресторанов), как это было в прошлом году, - сообщил kp.ru солист рок-группы «Пилигрим», бизнесмен, общественный деятель Андрей Ковалёв. - Лучше, конечно, сделать прививку и спокойно работать. У меня есть торговый центр, фудкорты. Всего около сотни работников. И плюс сотрудники арендаторов. В связи с тем, сколько заболевших в последнее время, я поддерживаю решение об обязательной вакцинации. При этом добавлю, что лично мне отправлять работников к медикам придется немного. Потому как они или переболели ковидом (имеют антитела), или уже вакцинировались.

Другой предприниматель итальянец Джулио Дзомпи имеет в центре Москвы небольшой магазин, а также ресторан и кафе-кондитерскую.

Услышав о новом распоряжении санитарного врача, Джулио не жалеет эпитетов.

- Слава Богу! Какое счастье! - сообщил он журналисту «КП» по телефону. - Иначе это никогда не кончится. Народ сидит до последнего, всё что-то сомневается. А потом попадает в красную зону и плачет. Я и сам переболел этой заразой. И тяжело переболел. Вот уже полгода очень тяжело дышу. До сих пор жалею, что вовремя не привился. Так что лично я обеими руками за. В моем подчинении около 50 человек. И если кто-то из них еще не привился, сделает это в самое ближайшее время.

Напомним также, что обязательную вакцинацию объявили и в Подмосковье. В частности, для госслужащих и работников обслуживающего персонала (салоны красоты, общепит, бытовые услуги, торговля и так далее).

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