Мороженое, билет на смотровую площадку и машина: какие подарки за вакцинацию дают в Москве

Приятные поощрения подготовили для тех, кто сделает прививку от коронавируса в Москве. В мобильных пунктах можно сразу же после укола получить подарки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приятные поощрения подготовили для тех, кто сделает прививку от коронавируса в Москве. В мобильных пунктах можно сразу же после укола получить подарки. По последним данным, вакцинацию в столице прошли больше 1,5 млн человек.

ГУМ: эскимо в шоколаде

В главном магазине страны пункт вакцинации открылся еще в январе. Кабинет соорудили на 1-й линии (3 этаж) - ранее здесь был магазин "Республика".

В короткие сроки установили все необходимое медицинское оборудование и стали принимать граждан без записи - в порядке живой очереди.

За прививку на выходе из кабинета предлагают фирменное мороженое ГУМа - эскимо в шоколаде. Причем мороженое дадут дважды - за первую и вторую прививку (двухкомпонентный препарат, нужно делать с перерывом в 21 день).

Где: ГУМ, Красная площадь, дом 3. Станция метро "Охотный ряд".

Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Москва-Сити: билет на смотровую площадку

Новая акция стартует для тех, кто придет в пункт вакцинации, расположенном в "Москва-Сити" - пациенты получат в подарок билеты на смотровую площадку Panorama360 на 89 этаже в башне "Федерация".

- С 16 июня мы будет ежедневно выделять 200 билетов для пункта вакцинации, расположенном в "Москва-Сити". В подарок билеты получат первые 200 привившихся посетителей, - рассказали в пресс-службе Panorama360.

В билет входят: неограниченная дегустация мороженого и шоколада, 3D-квест о башнях "Москва-Сити" и экскурсия по достопримечательностям Москвы с высоты 89 этажа, а также захватывающие виды и проекционное шоу об истории Москвы.

- Обменять сертификат можно после вакцинации в тот же день в отделении МФЦ по адресу Пресненская набережная, 2. Сертификат можно обменять на билет в любой день на кассе Panorama360 по этому же адресу на 2 этаже, - уточнили в пресс-службе Panorama360.

Где: МФЦ в "Афимоле", Пресненская набережная, 2. Станция метро "Деловой центр".

Время работы: с 10.00 до 20.00.

Прививка 60+: скидки пенсионерам

В Москве работает программа "Миллион призов" для москвичей 60+, которые сделают прививку.

- Жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму, - рассказали в мэрии Москвы.

Получить карты можно в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.

Прививка 18+: розыгрыш машин

Выиграть машину, если сделать прививку - такая акция появилась в Москве. С 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Обязательное условие - возраст 18+

- Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Победителей розыгрышей будут называть по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24».

Прививка в Подмосковье: выиграть квартиру

Главным условием участие в акции является то, что укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня в пунктах вакцинации Подмосковья. При этом пациенты от 18 лет могут выбрать любой препарат - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Победитель акции получит трехкомнатную квартиру площадью 74,9 кв. м в ЖК «Новая пролетарка» в Серпухове.

- Сделать прививку нужно с 15 до 25 июня. Розыгрыш состоится 27 июня в 19.00 в прямом эфире на телеканале «360», - рассказали в правительстве Московской области.

Какие еще преимущества от вакцины?

- большинство услуг офисов "Мои документы" можно получить исключительно по предварительной записи. Для вакцинированных граждан предзапись не нужна,

- в столице могут появиться "антиковидные зоны" в кафе и ресторанах - у вакцинировавшихся будет приоритет в бронировании столиков,

- в Подмосковье сотрудникам, которые сделали прививку, больше не придется сдавать ПЦР-тест каждые 15 дней,

- можно не носить маски на работе в Московской области переболевшие и привитые,

- в некоторых странах прививка становится пропуском на мероприятия, на которых присутствуют до 500 человек, а также дает приоритет на въезд в другую страну.

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