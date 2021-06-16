У внучки Людмилы Гурченко похитили семейную реликвию за пять миллионов рублей

Актриса Людмила Гурченко в 1973 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В семье Людмилы Гурченко - ЧП: 20 видеокассет с уникальными записями, проливающими свет на тайны биографии звезды советского кинематографа, оказались в чужих руках. Выставят ли их на аукцион или продадут на "черном рынке" собирателям артефактов из жизни знаменитостей? Увы, судьба ценнейшего семейного видеоархива пока неизвестна.

- Все эти видеоматериалы должны были стать достоянием общественности, - рассказала kp.ru внучка актрисы Елена Королева. - Уже три месяца я работаю над книгой, которая основана на документальном семейном видеоархиве и моей переоценке событий. И вот в разгар моей работы позвонила женщина, которая представилась сотрудницей одного из телеканалов. Мол, они готовят передачу памяти Людмилы Марковны и очень просят о помощи. Я по доверчивости обмолвилась об имеющихся у меня 86 видеокассетах с неизвестными кадрами Людмилы Марковны. Собеседница заахала: "Это же уникальный материал, дайте, пожалуйста, нам использовать его для программы!". Я и дала, совершенно бесплатно, во временное пользование... Мне вернули - но ровно на 20 меньше. А в ответ на мою претензию та самая дама резко заявила: "Сколько дали - столько и возвращаем, до свидания!". А ведь поначалу была сама любезность, вилась вокруг меня лисой... От всех этих переживаний у меня всерьез ухудшилось здоровье, я вечно на нервах. Мне больше ничего не нужно, только верните архивы - это вопрос чести и памяти!

Внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам Королевой, она уже обратилась к юристу, а также написала заявление в правоохранительные органы, предоставив полиции все доказательства: переписку, аудиосообщения, опись архива и т.д. Кроме того, внучка легендарной Гурченко намерена требовать компенсации за моральный ущерб.

Между тем, ущерб нанесен и материальный. Лишь по самым скромным оценкам экспертов, которые консультировали Елену Королеву, стоимость подобного видеоархива составляет пять миллионов рублей. Однако, для единственной внучки кинодивы эти кадры и вовсе бесценны.

- Только представьте, сколько эксклюзивной информации хранится на этих кассетах, сколько семейных тайн, - переживает Елена. - Например, один из главных вопросов в судьбе Люси - почему у нее не сложились отношения с дочерью Марией, моей мамой? Будучи психологом по образованию и пересматривая архивы, я пришла к выводу, что Люся пребывала в страшной обиде на своего второго мужа и отца своей дочери Бориса Андроникашвили. И эта женская обида была ею на подсознательном уровне перенесена на дочку: Маша росла при тотальной нехватке любви.

Обо всем этом я пишу в своей книге, затрагивая также тему проклятья семьи Гурченко. Есть такой миф, а может, это истинная правда о карме всех женщин нашего рода, ведь ни Люсина мама Елена Александровна, ни менявшая мужей Люся так и не обрели женского счастья. А моя мама так вообще стала жертвой семейного абьюза и созависимости. Говорю об этом впервые, а в книге расскажу более подробно. Молюсь, что к тому моменту, как я ее закончу, полиция во всем разберется и уникальная семейная реликвия будет возвращена.

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