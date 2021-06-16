Минобороны сделает из "Линии Маннергейма" туристическую тропу

Саперы будут работать совместно с представителями Военного музея Карельского перешейка. Фото: wikimedia.org

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил России проведут работы по поиску и очистке от взрывоопасных предметов и благоустройству комплекса оборонительных сооружений на участке "Линии Маннергейма" в Ленинградской области.

- В рамках экспедиции военнослужащим инженерных войск предстоит очистить от взрывоопасных предметов около 3 км будущих туристических троп и прилегающих к фортификационным сооружениям территорий. Кроме того, специалисты инженерных войск проведут работы по благоустройству исторических оборонительных сооружений и возведению на маршрутах деревянных мостов через эскарпы, - сообщили в Минобороны России.

Саперы будут работать совместно с представителями Военного музея Карельского перешейка. Они уже определили места, объем и сроки предстоящих работ. При определении степени загрязненности саперами были обнаружены несколько неразорвавшихся боеприпасов и фрагменты исторической военной техники.

- При проведении очистки местности от взрывоопасных предметов саперы центра будут применять современные средства поиска – селективный миноискатель ППО-2И, индукционный миноискатель ИМП-3, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, глубинный металлоискатель МГ-1И, - сообщили в военном ведомстве.

Там же отметили, что в этом году инженерными войсками совместно с Всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество" предусмотрен комплекс мероприятий по очистке местности от взрывоопасных предметов и благоустройству исторических фортификационных сооружений.