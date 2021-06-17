Ваш сэм, сэр: Самогоноварение в России неожиданно стало модным хобби успешных людей

Неужели торговлю аппаратами для приготовления домашнего алкоголя объявят вне закона? Фото: кадр из фильма

Забродили, забурлили

«В стране хотят запретить самогонные аппараты!» Новости под такими заголовками недавно выпустили практически все российские СМИ.

Откуда, спросите, ветер дует? Дело в том, что аппарат Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова озвучил меры, при помощи которых в стране предлагается бороться с контрафактным алкоголем. СМИ получили пресс-релиз, где среди предложений значится и следующее: «установить запрет на открытую продажу самогонных аппаратов».

И забурлила, забродила общественность - даже та ее часть, что прежде не вкушала сей напиток. Это ж надо: покусились на священное, выстраданное постсоветским человеком право - свободно гнать не продажи ради, а личного потребления для! Напомним, самогоноварение (а также самогоноупотребление и самогоноугощение хороших людей на безвозмездной основе) исключили из числа административных правонарушений в 2002 году. А вот продажа самогона в стране запрещена.

Снизить градус напряжения мы попросили президента Союза производителей алкогольной продукции, общественного омбудсмена в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игоря Косарева. Именно на него ссылаются авторы пресс-релиза.

Трезвый подход

- Запрещать продажу самогонных аппаратов я не предлагал. Речь шла о том, что этот рынок нужно регламентировать. Чтобы не было крайностей. А то получается, во времена СССР у нас самогонные аппараты были тотально запрещены, теперь - тотально разрешены, - пояснил нам Игорь Косарев. - В течение года Росалкогольрегулирование и Союз производителей алкогольной продукции изучали, как регламентируется продажа самогонных аппаратов в разных странах. Выбрали из международного опыта те меры, которые выглядят наиболее разумными для России. И сейчас готовим предложения о возможных ограничениях, которые направим президенту, правительству и депутатам Госдумы.

Важнейшее из предложений, которые лягут на стол главы государства - обязательная сертификация самогонных аппаратов. По словам Косарева, каждый аппарат перед продажей нужно проверять минимум по трем параметрам.

1. Безопасность «продукта»

- Необходимо тестировать способность аппарата отделять вредные примеси. Если этого не делать, люди будут чаще травиться и умирать, - говорит Игорь Косарев.

2. Производительность

- Условно говоря, когда человек покупает аппарат производительностью сто литров в день - значит, он собирается торговать самогоном, а не готовить его для себя, - поясняет президент Союза производителей алкогольной продукции.

3. Пожароопасность. В процессе «работы» самогонщики имеют дело с горючими жидкостями, а львиную долю аппаратов используют именно в многоквартирных домах.

- Кроме того, нужно запретить продажу самогонных аппаратов несовершеннолетним. Почему алкоголь детям продавать нельзя, а самогонные аппараты - пожалуйста? - задается вопросом Игорь Косарев. - Как видите, ничего нелогичного в наших предложениях нет. Нужно просто защитить людей. В России продается около 140 млн литров самогона в год, и его потребление может быть очень опасно. Например, виски и коньяки специально выдерживаются несколько лет, чтобы выпарились опасные легкие спирты - эфиры, метиловый спирт. Потребители самогона игнорируют это правило и пьют его сразу после первой фазы перегонки (тот самый первач с конской дозой метила, - Ред.). Когда человек гонит для себя, он сам отвечает за последствия для своего здоровья. Другое дело, когда самогон варится на продажу – эту возможность и нужно пресечь.

Важнейшее из предложений, которые лягут на стол главы государства - обязательная сертификация самогонных аппаратов. Фото: Shutterstock

Право на самоубиение

В общем, никаких санкций для честных самогонщиков, которые варят для себя, защитники прав предпринимателей не предлагают. Однако змеевик... простите, маховик уже закрутился. Громкие заголовки российских СМИ пророчили гибель всего бродящего и булькающего, запретить продажу самогонных аппаратов призвали авторитетные эксперты. В том числе экс-руководитель Роспотребнадзора, первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко.

- Нелегальное производство алкоголя в нашей стране не имеет под собой законодательной почвы. Приготовление алкоголя, пусть даже для личных целей, как это декларируют те, кто всем этим безобразием занимается, тоже требует (регулирования, - Ред.). Потому что алкоголь получается суррогатный, некачественный, в нем много сивушных масел. Со всеми вытекающими последствиями: похмельный синдром, более выраженный ущерб здоровью, - сказал «Комсомолке» Геннадий Онищенко. - Политика государства, направленная на постоянное увеличение минимальной цены продажи как одного из ключевых моментов финансовой доступности, является эффективной международной практикой. Надо запрещать, несмотря на все негодование, ерничанье, демагогические разглагольствования о праве человека на самоубиение и самоотравление.

Хижина дяди Сэма

Эксперты алкогольного рынка прохладно отнеслись к предложению ограничить продажу самогонных аппаратов. Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает: даже если полностью искоренить торговлю самогоном, люди не перейдут на «официальное» спиртное.

- Легальный и нелегальный рынки между собой никак не конкурируют и не пересекаются. В России есть огромная группа населения с зарплатами до 15-18 тысяч рублей. Именно это - причина существования нелегального рынка, а вовсе не торговля самогонными аппаратами, - говорит Вадим Дробиз. - Нелегальная продукция стоит минимум в 2,5-3 раза дешевле, это продукт для малоимущих. Люди, которые ее покупают, никогда не пойдут в магазин за легальным алкоголем. Не будет самогона - они купят еще что-то нелегальное.

- Как правильно заметил один мой коллега, в любом хорошем магазине сантехники можно найти все, что нужно для самогонного аппарата. Поэтому, если вытеснить с рынка самогонные аппараты, люди начнут собирать их своими руками. Но не каждый способен собрать аппарат правильно. Вырастет количество взрывов, пожаров, на рынке станет больше некачественного самогона, - говорит Владислав Кислицын, эксперт по самогоноварению компании «Русская дымка». - Я не против регулирования: было бы хорошо, если в продажу станут поступать только качественные аппараты. Но регулировать эту сферу должны люди, которые хорошо разбираются в теме. А у меня нет уверенности, что власть имущие являются экспертами в самогоноварении.

Специалисты, конечно, не идеализируют самогонные аппараты - «домашним» алкоголем тоже очень даже можно травануться. Поэтому главное для самогонщиков - учить матчасть: что, где и по каким правилам нужно перегонять.

Эксперт назвал две основных причины популярности самогонных аппаратов в России.

- Больше половины продаж приходится на недорогие аппараты. Люди стараются беречь деньги, а домашний самогон позволяет сэкономить по сравнению с магазинным продуктом без потери качества. В среднем, если говорить об ингредиентах, себестоимость пол-литровой бутылки качественного домашнего 40-градусного напитка - около 45 рублей, - говорит Владислав Кислицын. - Кроме того, многие не доверяют магазинному спиртному. Ходят разные легенды: о порошковом пиве, спирте из опилок... Люди хотят иметь полный контроль над процессом, над ингредиентами, экспериментировать со вкусами.

По словам Кислицына, цена более-менее приличного самогонного аппарата, «с которым не страшно работать», стартует от шести тысяч рублей. Более качественные аппараты средней руки стоят от 15 до 50 тысяч рублей. Они лучше отделяют примеси и позволяют расширить «ассортимент» домашнего алкоголя. Но это уже для эстетов. Самогоноварение - это ведь не только наука, но и искусство.

В общем, никаких санкций для честных самогонщиков, которые варят для себя, защитники прав предпринимателей не предлагают. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самогонотворение

Современные технологии позволяют гнать не только молочно-мутную бурду, как в фильме «Самогонщики». Если изучить технологию и добыть нужные ингредиенты (а специализированных точек продаж сейчас немало), «магазинный» самогонный аппарат способен приготовить самые разные напитки: водку, ром, кальвадос, коньяк, бурбон и даже виски. Особенно виски.

- Есть российский солод, недорогой и качественный, из которого получается хороший виски. Но этот напиток требует длительной выдержки - три-пять лет в бочке. А в России есть свое хлебное крепкое вино, оно же полугар. Это белый напиток, который сделан по вискарной схеме и не требует выдержки в бочке. Он очень вкусный и пользуется уважением, - погружает нас в тонкости самогоноварения Владислав Кислицын.

- Я не сторонник нелегального рынка, но могу сказать, что и по производству самогона есть хорошие специалисты, - рассказывает Вадим Дробиз. - Помню, когда в 85-м году в стране объявили «полусухой» закон, у нас быстро сформировалась группа примерно из 25 человек вокруг одного такого мастера. И он в свободное от работы время обеспечивал нас на все праздники. Продукт был нормальный, мы ему доверяли.

Вадим Дробиз поделился своей классификацией самогонщиков. Кроме бедняков, которые гонят для себя и на продажу, есть еще «творческие самогонщики». Это представители среднего класса, которые могут позволить себе дорогие импортные напитки, но занимаются домашним производством в качестве хобби - для себя, для друзей.

- Домашний самогонный аппарат позволяет готовить напитки экстра-класса, - говорит Владислав Кислицын. - Мы регулярно ездим на выставки и фестивали, где собираются настоящие мастера своего дела: как производители аппаратов, так и самогонщики-энтузиасты. Каждый раз, пробуя их напитки, удивляешься: эти люди просто творят чудеса. В производстве домашнего алкоголя нет предела совершенству.

А КАК У НИХ?

Регулирование работы «домашних винокурен» в разных странах

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

За решеткой круглый год

Нелегальную торговлю спиртным на Руси пытались победить еще при царях. По Соборному положению 1649 года, за злодеяние сие у лиходея могли забрать на поруки супружницу и детей малых, а при повторном нарушении - пригоршня плетей або острог.

В Советской России самогоноварение было под запретом. Во время гражданской войны самогонщикам грозило до пяти лет тюрьмы с конфискацией всего имущества, а в особых случаях - расстрел за «контрреволюционную деятельность».

В 20-е ответственность смягчили: в тюрьму (до года) стали сажать лишь за продажу самогона, а изготовление отнесли к административным правонарушениям и карали штрафом.

В 1948 году вышел указ «Об уголовной ответственности за изготовление и продажу самогона». За самогоноварение «для себя» полагалось до двух лет тюрьмы, за продажу зелья или аппаратов – от шести до семи лет с конфискацией. В том же году в стране объявили облаву на самогонщиков и осудили 52 тысячи человек.

В 1961 году Хрущев понизил планку наказания: за изготовление без цели сбыта - до года тюрьмы, за продажу - от года до трех. Именно столько грозило Трусу, Балбесу и Бывалому: фильм «Самогонщики» вышел на экраны как раз в 61-м.

В 1984 году самогоноварение отнесли к административке - теперь вместо тюрьмы за него полагался штраф от 100 до 300 рублей. Через год начался «сухой закон» и самогоноварение приняло невиданные масштабы. Сахар и дрожжи мгновенно стали дефицитом и на них ввели талоны. «На свадьбу 50 кило сахара хватит?» - это оттуда.

С 1 июля 2002 года утратил силу Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, с тех пор ни самогоноварение, ни продажа аппаратов никак не регламентируются и не караются. А вот за торговлю самогоном можно получить штраф до 50 тысяч рублей. Если заработать на продаже самогона больше ста тысяч, штраф вырастет до 2 млн рублей плюс можно сесть на пять лет. Если покупатели насмерть отравятся зельем, посадят на 10 лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Миллионы литров из-под полы

32% крепкого алкоголя продается в России нелегально

Это 360 млн литров в год

170 млн литров – это «левая» водка

140 млн литров – самогон

50 млн литров – спиртосодержащие жидкости и суррогаты

100 млрд рублей в год теряет бюджет из-за нелегальной торговли спиртным

По данным Росалкогольрегулирования и Союза производителей алкогольной продукции.

КСТАТИ

Как победить зеленого змия

Регулирование продажи самогонных аппаратов - лишь одно из четырех предложений по наведению порядка на рынке спиртного, которые приготовили защитники прав бизнеса. Вот какие еще предложения будут направлены президенту, правительству и Госдуме.

• «Заморозить» акциз на три года

- Ставка акциза на спиртное в России - одна из самых высоких в мире по отношению к среднему доходу на душу населения, - говорит Игорь Косарев. – В прошлом года акциз вырос на 4%, после этого снизились и поступления в бюджет от этого вида налога, и выпуск легальной водки. С 2017 по 2019 годы ставка акциза не менялась, при этом поступления в бюджет и выпуск водки росли. Связь тут прямая: чем дороже легальное спиртное, тем больше людей переходит на суррогаты и самогон.

• Легализовать торговлю спиртным через интернет

- Онлайн-продажа алкоголя в России запрещена. При этом в интернете больше 2000 сайтов, предлагающих купить алкоголь дистанционно, а число Телеграм-каналов, торгующих спиртным, за год выросло на 65%, - делится цифрами Игорь Косарев. - Вот такой парадокс: официальные продавцы не имеют права торговать спиртным в интернете, а нелегальная торговля процветает.

• Упростить лицензирование

- В России 160 тысяч населенных пунктов, и в 45% из них нет магазинов, имеющих лицензию на продажу спиртного. Причина в том, что получить такое разрешение очень сложно: высокая госпошлина за лицензию, ограничение по минимальной площади магазина, запрет на торговлю спиртным для ИП и т. д. В результате люди, которые хотели бы купить нормальное спиртное в магазине, просто физически не имеют такой возможности. И потому вынуждены пить самогон и другой нелегальный алкоголь, - говорит Игорь Косарев. - Все эти ужесточения Минздрав вводит ради красивых цифр: показать, что у нас люди с каждым годом все меньше пьют. А на самом деле снижается потребление только легального алкоголя.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Водка никогда не сравнится с душевным домашним алкоголем»

Эркин Тузмухамедов, член Российской ассоциации сомелье, организатор конкурса домашних алкогольных напитков «Кубок малого шлема», автор книги «Прозрачный дистиллят и мутный самогон»:

- У виски, коньяка и самогона технология приготовления одинакова – дистилляция. Она представляет собой метод разделения многосоставных жидкостей на фракции, и промышленная дистилляция ничем не отличается от бытовой. Это просто способ приготовления продуктов питания, переработки сельскохозяйственной продукции. Поэтому вопрос «можно ли приготовить дома качественное спиртное» - это то же самое, что «можно ли приготовить дома качественную котлету». Конечно, можно! Более того, домашняя будет вкуснее ресторанной.

Я уже шесть лет провожу конкурс домашних дистиллятов «Кубок малого шлема», и сейчас люди при помощи самогонных аппаратов делают прекрасный, невероятно вкусный алкоголь. Это касается как выдержанных напитков (виски, коньяк), так и спиртного, которое не требует выдержки - наливок и настоек. Когда я делаю малиновую наливку, я беру трехлитровую банку и наполовину засыпаю ее свежими ягодами. Я не ограничен по времени, я не стремлюсь снизить себестоимость и я буду выдерживать эту настойку ровно столько, пока она не станет максимально вкусной. Промышленное производство никогда не сможет достичь такого уровня по простой причине: это коммерчески невыгодно.

А если кто и угрожает здоровью нации, так это водочники. Из всех алкогольных напитков водка – самый опасный для здоровья. Именно ее и стоило бы запретить, а не самогонные аппараты. Никто ведь не требует запретить бабушкам квасить капусту или варить варенье, чтобы заставить их покупать в магазине невкусный промышленно приготовленный продукт. То же самое с домашним алкоголем. Это не просто спирт, разведенный водой, который именуется водкой. Это напиток, приготовленный по гораздо более высоким стандартам качества, с душой и любовью. Нельзя запрещать людям гнать самогон, чтобы заставить их покупать водку, эту страшную отраву.

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