У Байдена заметили шпаргалку на переговорах с Путиным

В руках президента Байдена обнаружилась небольшая "шпаргалка". Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

В Женеве стартовали переговоры президентов России и США. Журналистов пустили на пару минут, чтобы они могли снять Владимира Путина и Джо Байдена в комнате, где они будут беседовать ближайшие часы. И многие обратили внимание, что уже во время протокольной съемки хозяин Белого дома потянулся к какой-то шпаргалке.

Из лежащей перед ним папки Байден достал листочек небольшого формата и пристроил его у себя на коленях. Что именно там написано, разглядеть с места, откуда велась съемка, оказалось невозможно.

Отметим, что переговоры – по крайней мере первая их часть – проходит в очень узком кругу. Президентов сопровождают только переводчики и главы внешнеполитических ведомств: Сергей Лавров и Энтони Блинкен. И у Байдена, и у Путина есть небольшие с виду папки с данными, которые они хотят в прямом смысле иметь под рукой.

- Конечно, главы государств, когда готовятся ко встречам такого уровня, получают от соответствующих ведомств огромное количество информации, - рассказал «Комсомольской правде» источник в российской делегации в Женеве. – То, что вы видите на столике между Путиным и Байденом – лишь малая часть просмотренных ими материалов.

Но все-таки показательно, что Байден, первым делом как устроился в кресле, потянулся за бумажкой. Видимо, на ней что-то действительно очень важное. И в интернете, как это обычно и бывает, уже появляются шутки о содержании президентской шпаргалки.

«Там написано, как зовут его самого, его госсекретаря и президента России. Если вдруг вылетит из головы». Байден известен своими оговорками и забывчивостью, все-таки самый пожилой президент в истории страны. Он может и забыть, как зовут его министра обороны, или назвать внучку именем покойного сына. А возможно, там наставления от команды экспертов по России во главе с начальником ЦРУ, которые натаскивали Байдена перед общением с российским лидером.

Так что, пожалуй, шпаргалка лишней не будет.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция переговоров президентов России и США

16 июня 2021 года в Женеве пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию переговоров (подробности)