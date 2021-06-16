Эксперт по лжи: Байдену для силы нужна свита, Путину – нет

Путин выглядит увереннее Фото: REUTERS

16 июня в Женеве началось главное политическое событие года. Владимир Путин и Джо Байден встретились на женевской вилле La Grange, чтобы обсудить судьбы мира. Первая часть переговоров идет в закрытом режиме. Кроме собственно президентов присутствует только глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Мы не знаем, о чем говорят политики, но при помощи экспертов по невербальному общению попытались оценить их настрой.

- В самом начале у Байдена закрытая позиция - он стоит и руками прикрывает самое главное. Видно, что он напряжен. Путин от Швейцарского президента стоит дальше, чем американский лидер. Но это скорее про восприятие личного пространства – русским обычно его надо больше, - заметил экс-сотрудник Главного управления криминалистики Центрального аппарата СКР Артем Павлов.

- Путин выглядит увереннее. Возьмем момент, когда Байден протянул руку для пожатия – наш президент сначала сделал вид, что как бы не этого видит, явно потянул время, а потом – уже на своих условиях – протянул руку в ответ, - рассказала физиогномист и профайлер Ирина Куршакова.

Когда президенты уже сели в библиотеке виллы, где пройдет закрытая часть переговоров, Павлов заметил, что Байден поджал ноги, а Путин наоборот отставил.

- Я похожее видел на переговорах в Минске по Донбассу. У нас активная позиция, а Байден сидит так, будто уже все решил и договариваться он не хочет. В 2014-м так же сидел Порошенко, выдавая нежелание искать компромисс, - вспомнил Павлов.

Куршакова заметила, что Путин во время протокольной съемки в библиотеке двигался нарочито мало: «Явно президент контролирует свое поведение, чтобы его было сложнее прочитать. Но все же заметно его волнение. Путин перебирает пальцами – он как будто про себя считает время, это говорит о волнении».

Совершенно нормально, что оба президента волнуются. Все друг друга так накрутили за последние дни – от Байдена на Западе не потерпят слабости, Путин уступать на ровном месте тоже не собирается. При этом, сделать отношения США и России еще хуже не выгодно никому.

Но Ирина Куршакова считает, что Путин – по крайней мере, в начале переговоров – все же лидирует:

- Байден что-то говорит нашему президенту. Путин слушает и кивает, как бы отвечая: да или нет. Это поведение человека, принимающего решения. Но нам все же не показали сами переговоры, понятно, что Байден говорит о какой-нибудь ерунде, - заметила Ирина.

Эксперт по невербальному общению заметила, что Байден во время фотосъемки в библиотеке виллы теребит в руках какой-то листок.

- Байден не уверен. Лист бумаги – это такая вспомогательная поддержка для него. Были бы рядом свои люди, он бы обязательно к ним обратился. Байдену нужная свита для силы. Путину для этого лишние люди не нужны, - заключила Куршакова.

Еще одна любопытная деталь: Байден сидит по правую руку от Путина. На языке дипломатического протокола это означает, что хозяин – президент России. Главный всегда по левую руку от гостя.

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